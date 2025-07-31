Каршеринг, райд-хейлінг та спільний транспорт: як комфортно пересуватись містом, не маючи власного авто

Особливості каршерингу та поширені стереотипи

Каршеринг – модель користування автомобілем, яка не вимагає володіння. Це послуга, яка дозволяє орендувати авто на короткий термін і керувати ним самостійно. Каршеринг дозволяє рухатись швидше, бути мобільним й не мати стресу щодо стану власного авто.

Розглянемо три найпоширеніших стереотипи щодо каршерингу.

1 Стереотип: каршеринг – це дорого

Насправді цей стереотип є наслідком минулого.

"У людей присутня привʼязка до «свого» та ментальна звичка до довготривалого володіння, що своє – дешевше, навіть якщо це не так. Власність – це завжди емоція, але не завжди економічна вигода", – пояснює Роксоляна Балагурак.

Багато людей в Україні впевнені, що варто лише заробити на власне авто й у тебе більше не виникатиме проблем із транспортом.

"Коли ми рахуємо загальну вартість володіння свого авто, то люди зазвичай порівнюють видимі витрати – скільки коштує поїздка на каршерингу зараз, не враховуючи, що за таких самих умов власне авто включає страхування, обслуговування, ремонт, паркування, бензин" – каже психологиня.

Натомість людина, що переходить на каршеринг, може забути про візити до СТО та постійні витрати на власний автомобіль.

Користувач каршерингу Василь у коментарі для "Української правди" розповідає, що незадовго до великої війни придбав хороший "биток" (авто під відновлення) із США.

"Разом з купівлею його, я оплатив стандартні додаткові послуги: сертифікація, постановка на облік та перша реєстрація, розмитнення, трохи ремонт та інше – на це довелося додатково викласти приблизно тисячу доларів. Не забуваймо про страховку – плюс ще тисячу доларів. Після всіх оплат та ремонтів все ще доводилося їздити на СТО – щомісяця віддаєш за це гроші", – ділиться досвідом Василь.

У той час, коли ваша "конячка" ремонтується, потреби вимагають додатково платити або за таксі, або пересідати на громадський транспорт. Що суперечить самій концепції авто як власного комфортного способу пересування – зі своєю музикою, кондиціонером та можливістю поїхати у будь-який напрямок.

Каршеринг водночас пропонує платити лише за використання авто, усі супутні витрати лягають на орендодавця. За правильних розрахунків це дозволяє економити та відкладати власні кошти або навіть реінвестувати їх.

2 Стереотип: каршеринг – це небезпечно: машина – чужа, відповідальність – велика

Каршерингові сервіси дійсно можуть вимагати оплату за пошкодження авто, але зазвичай це стосується значних пошкоджень, які, як правило, покриває страхова. Звісно, це працює, якщо вашу вину у пошкодженні доведено. Сервісне обслуговування авто є обовʼязком компанії, що надає послуги, і це знімає з вас тягар відповідальності за авто. Ви ним користуєтесь, але не володієте.

Якщо спростити – ви маєте ідентичні ризики, як і з власним авто, водночас ремонтом і страховими виплатами буде займатись хтось інший.

Припустимо, сталося ДТП, не з вашої вини, але машина пошкоджена. За ідеальних умов страхова виплатить усі кошти. Однак якщо це ваше власне авто – розгляд страхового випадку потребує вашого залучення, часу, можливий судовий розгляд. Звісно, тут не уникнути спілкування з поліцією, надання показів тощо. І найголовніше – ви залишаєтесь без авто на невизначений час.

"Я на день залишив авто під офісом. Ввечері йду на стоянку і помічаю, що у мене немає лобового скла, його просто розбито вщент. Викликаю поліцію, страхового агента, я просто не знаю, що сталося, свідків немає, кіпіш. Та ще й ввечері дощ залітає в середину авто – краса рідкісна", – розповідає про досвід володіння власним авто Василь.

Виявилось, що робітники будівлі щось робили на даху і "здоровенний кусок бляхи" впав просто на машину Василя.

"Звісно, робітники: «А ми що, а ми нічого, то само якось». Оскільки по факту це не було ДТП, то і поліція нічого не робила. Щоб якомога раніше отримати виплати на ремонт і врешті-решт їздити на машині, мені довелося майже тиждень самотужки їздити без машини туди-сюди до страхової, відповідати на дзвінки з СТО", – поділився Василь.

За його словами, за час користування орендованими авто проблем із ДТП у нього не виникало, але у разі, якщо виникне, питанням щодо страхових виплат займатиметься компанія.

3 Стереотип: каршерингом дуже складно користуватись

Каршеринг буває довгостроковим і короткостроковим. Якщо орендувати авто на місяць і більше, звісно, доведеться збирати документи, однак зазвичай від звернення до отримання ключів проходить не більше пари днів.

Якщо мова йде про короткостроковий каршеринг (до місяця), процес ще легший. До прикладу, сервіс Bolt Drive в Естонії працює за аналогією із нашими самокатами: машини розкидані по місту, ви орендуєте їх через застосунок, не контактуючи із людьми фізично. Для цього вам потрібно підвантажити лише водійське посвідчення.

Вуаля, машина відчиняється після того, як ви обрали її на мапі, вибрали тариф та забронювали. Ключі вже чекають вас всередині. Якщо машина поряд із вами – процес займає лічені хвилини.

Після завершення своїх справ – припаркуйте авто у зоні дії сервісу, залиште ключі та насолоджуйтесь життям без зайвого клопоту про автомобіль далі.

Розібравшись зі стереотипами, можемо зробити висновок, що каршеринг – це не складно і не задорого. Така послуга може стати вірним помічником, особливо у великому місті, навіть якщо ви – власник автомобіля.