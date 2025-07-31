СПЕЦПРОЄКТ "ДВИГУН ЗМІН"

Каршеринг, райд-хейлінг та спільний транспорт: як комфортно пересуватись містом, не маючи власного авто

СПЕЦПРОЄКТ
31 липня 2025
Колись власне авто вважалось символом успіху й без нього було важко уявити комфортне пересування містом. Однак сьогодні світ змінився – альтернативного транспорту стало більше, а мислення людей трансформувалось від моделі "володіти" до моделі "мати доступ".
Щоб дістатись потрібного місця в потрібний час – не обов’язково володіти автомобілем і взагалі мати водійське посвідчення. Варіантів зручного пересування нині безліч, і громадський транспорт – не єдина можлива альтернатива. Зокрема, у великих містах поширеними є послуги каршерингу та райд-хейлінгу.
І хоч власне авто досі асоціюється з комфортом, але і водночас – із постійними ремонтами та ризиком влетіти на кругленьку суму. А от з альтернативними варіантами простіше – доступ до комфортних поїздок залишається, а тривожність щодо зайвих витрат на догляд та ремонт – зникає.
Чим відрізняється каршеринг від райд-хейлінгу? Чи дійсно брати в оренду авто зручніше, ніж мати власне? Розбиралась "Українська правда".
Ілюзії
Як змінюється транспортна поведінка містян
Коли транспорт на вимогу стає кращим за власне авто
Як бізнес адаптує стратегію мобільності
Урбанізація як поштовх до нових форм мобільності: каршеринг, райд-хейлінг та спільний транспорт
Особливості каршерингу та поширені стереотипи
Що таке райд-хейлінг і які його переваги
Спільний транспорт як бюджетна альтернатива

Урбанізація як поштовх до нових форм мобільності: каршеринг, райд-хейлінг та спільний транспорт

Мільйони людей переїжджають до великих міст у пошуках кращих можливостей, але разом із ними до міста переїжджають і їхні автомобілі, а от інфраструктура залишається тією самою.
Міста задихаються від автомобілів, від заторів. Якщо приватне авто не є способом заробітку, у такому просторі воно перетворюється з привілею на ношу, яка більшу частину доби стоїть запаркована, водночас вимагаючи від власника постійного обслуговування.
Уявіть, зламалась машина – їдеш на СТО у годину-пік, коригуєш свої плани. А коли це авто – одне на двох, а ще є дитина, яку потрібно завести кудись. Комфорт від власного авто в такій ситуації дорівнює нулю.
Усе це підштовхує до пошуку нових форм мобільності. На ринку з’являються та розвиваються такі послуги, як каршеринг, райд-хейлінг та спільний транспорт.

Особливості каршерингу та поширені стереотипи

Каршеринг – модель користування автомобілем, яка не вимагає володіння. Це послуга, яка дозволяє орендувати авто на короткий термін і керувати ним самостійно. Каршеринг дозволяє рухатись швидше, бути мобільним й не мати стресу щодо стану власного авто.
Розглянемо три найпоширеніших стереотипи щодо каршерингу.
1
Стереотип: каршеринг – це дорого
Насправді цей стереотип є наслідком минулого.
"У людей присутня привʼязка до «свого» та ментальна звичка до довготривалого володіння, що своє – дешевше, навіть якщо це не так. Власність – це завжди емоція, але не завжди економічна вигода", – пояснює Роксоляна Балагурак. 
Багато людей в Україні впевнені, що варто лише заробити на власне авто й у тебе більше не виникатиме проблем із транспортом.
"Коли ми рахуємо загальну вартість володіння свого авто, то люди зазвичай порівнюють видимі витрати – скільки коштує поїздка на каршерингу зараз, не враховуючи, що за таких самих умов власне авто включає страхування, обслуговування, ремонт, паркування, бензин" – каже психологиня.
Натомість людина, що переходить на каршеринг, може забути про візити до СТО та постійні витрати на власний автомобіль.
Користувач каршерингу Василь у коментарі для "Української правди" розповідає, що незадовго до великої війни придбав хороший "биток" (авто під відновлення) із США.
"Разом з купівлею його, я оплатив стандартні додаткові послуги: сертифікація, постановка на облік та перша реєстрація, розмитнення, трохи ремонт та інше – на це довелося додатково викласти приблизно тисячу доларів. Не забуваймо про страховку – плюс ще тисячу доларів. Після всіх оплат та ремонтів все ще доводилося їздити на СТО – щомісяця віддаєш за це гроші", – ділиться досвідом Василь. 
У той час, коли ваша "конячка" ремонтується, потреби вимагають додатково платити або за таксі, або пересідати на громадський транспорт. Що суперечить самій концепції авто як власного комфортного способу пересування – зі своєю музикою, кондиціонером та можливістю поїхати у будь-який напрямок.
Каршеринг водночас пропонує платити лише за використання авто, усі супутні витрати лягають на орендодавця. За правильних розрахунків це дозволяє економити та відкладати власні кошти або навіть реінвестувати їх.
2
Стереотип: каршеринг – це небезпечно: машина – чужа, відповідальність – велика
Каршерингові сервіси дійсно можуть вимагати оплату за пошкодження авто, але зазвичай це стосується значних пошкоджень, які, як правило, покриває страхова. Звісно, це працює, якщо вашу вину у пошкодженні доведено. Сервісне обслуговування авто є обовʼязком компанії, що надає послуги, і це знімає з вас тягар відповідальності за авто. Ви ним користуєтесь, але не володієте.
Якщо спростити – ви маєте ідентичні ризики, як і з власним авто, водночас ремонтом і страховими виплатами буде займатись хтось інший.
Припустимо, сталося ДТП, не з вашої вини, але машина пошкоджена. За ідеальних умов страхова виплатить усі кошти. Однак якщо це ваше власне авто – розгляд страхового випадку потребує вашого залучення, часу, можливий судовий розгляд. Звісно, тут не уникнути спілкування з поліцією, надання показів тощо. І найголовніше – ви залишаєтесь без авто на невизначений час. 
"Я на день залишив авто під офісом. Ввечері йду на стоянку і помічаю, що у мене немає лобового скла, його просто розбито вщент. Викликаю поліцію, страхового агента, я просто не знаю, що сталося, свідків немає, кіпіш. Та ще й ввечері дощ залітає в середину авто – краса рідкісна", – розповідає про досвід володіння власним авто Василь.
Виявилось, що робітники будівлі щось робили на даху і "здоровенний кусок бляхи" впав просто на машину Василя.
"Звісно, робітники: «А ми що, а ми нічого, то само якось». Оскільки по факту це не було ДТП, то і поліція нічого не робила. Щоб якомога раніше отримати виплати на ремонт і врешті-решт їздити на машині, мені довелося майже тиждень самотужки їздити без машини туди-сюди до страхової, відповідати на дзвінки з СТО", – поділився Василь.
За його словами, за час користування орендованими авто проблем із ДТП у нього не виникало, але у разі, якщо виникне, питанням щодо страхових виплат займатиметься компанія.
3
Стереотип: каршерингом дуже складно користуватись
Каршеринг буває довгостроковим і короткостроковим. Якщо орендувати авто на місяць і більше, звісно, доведеться збирати документи, однак зазвичай від звернення до отримання ключів проходить не більше пари днів.
Якщо мова йде про короткостроковий каршеринг (до місяця), процес ще легший. До прикладу, сервіс Bolt Drive в Естонії працює за аналогією із нашими самокатами: машини розкидані по місту, ви орендуєте їх через застосунок, не контактуючи із людьми фізично. Для цього вам потрібно підвантажити лише водійське посвідчення.
Вуаля, машина відчиняється після того, як ви обрали її на мапі, вибрали тариф та забронювали. Ключі вже чекають вас всередині. Якщо машина поряд із вами – процес займає лічені хвилини.
Після завершення своїх справ – припаркуйте авто у зоні дії сервісу, залиште ключі та насолоджуйтесь життям без зайвого клопоту про автомобіль далі.
Розібравшись зі стереотипами, можемо зробити висновок, що каршеринг – це не складно і не задорого. Така послуга може стати вірним помічником, особливо у великому місті, навіть якщо ви – власник автомобіля. 

Що таке райд-хейлінг і які його переваги

Райд-хейлінг – це сервіс пошуку водія з авто через мобільний застосунок для здійснення поїздки.
Головна перевага – це ваш комфорт і безпека. Зокрема, сервіс райд-хейлінгу Bolt проводить попередню перевірку всіх потенційних водіїв та їхніх транспортних засобів. Замовляючи авто через застосунок Bolt, ви просто сідаєте на заднє сидіння і стаєте єдиним пасажиром, якого з комфортом доставлять в потрібне місце.
Завдяки тому що застосунок може використовувати геолокацію, вам навіть не потрібно вказувати точне місце, де вас потрібно забрати – що дуже зручно, особливо, якщо знаходитесь в незнайомому місті. Водій отримає координати вашого місцеперебування й під’їде точно до вас.
Якщо каршеринг все ще залишається не надто поширеною послугою та є далеко не в усіх містах України, то сервіс райд-хейлінгу, як-от Bolt, – те, що врятує ваш час і доставить до потрібного місця в понад 600 містах світу.

Спільний транспорт як бюджетна альтернатива

До спільного належить будь-який вид транспорту, яким громадяни користуються спільно, зокрема громадський транспорт, маршрутне таксі, а також електросамокати, велосипеди тощо.
Чим більше місто, тим розвиненішим там є спільний транспорт і тим зручніше ним користуватись. Наприклад, щоб добратись з пункту А в пункт Б в столиці, гугл-карта завжди підказує кілька можливих маршрутів з різним видом громадського транспорту – від трамваїв і автобусів до метро. 
Якщо спростити – ви маєте ідентичні ризики як і з власним авто, водночас ремонтом, страховими виплатами буде займатись хтось інший.
Звісно, в години пік поїздка на громадському транспорті може бути не надто комфортною, але це – найбюджетніший варіант дістатись до місця призначення. 
Також у містах має попит прокат електросамокатів. Коли ця послуга лише з’явилась, громадяни мали скептичне ставлення до нового на той час виду транспорту, боялись вандалізму та низького попиту. Жоден із цих ризиків не підтвердився, а електросамокати справедливо зайняли свою нішу в транспортних сервісах великих міст.
Підсумовуючи, можемо зробити висновок, що способів комфортного пересування нині існує дійсно немало. І власне авто – не завжди найкращий варіант. Іноді – навпаки, зручніше і бюджетніше скористатись каршерингом чи викликати водія з авто або проїхатись із вітерцем на самокаті.
Урбанізація та розвиток альтернативного транспорту не лише розширили можливості для громадян, а й дійсно призвели до зміни мислення: "мати доступ" стало важливішим, ніж "володіння". Не все, чим ми користуємось, має бути нашим. Іноді – достатньо просто мати до цього доступ.

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