Краса, що рухає світ.
Як L’Oréal Україна дбає про майбутнє 

СПЕЦПРОЄКТ
15 вересня 2025
Багато світових компаній роками розвивають практику соціальної відповідальності. Це важливо, оскільки в такий спосіб бізнес дбає не лише про власні продажі та прибутки, а й про вплив своєї діяльності на суспільство й екологію. Такі бренди мають характер та цінності, їм не байдуже, що відбувається навколо.
Важливо розуміти, що цінності бренду – це не просто гарні слова на сайті. Це – стратегія, що формує репутацію. Компанія, яка хоче зробити світ кращим, стає привабливою і для клієнтів, і для партнерів, адже люди хочуть бути частиною чогось значущого.
Одна із таких компаній – L’Oréal. Вона – не просто світовий лідер у сфері краси. Компанія протягом усього свого існування поєднує інновації з глибоким відчуттям соціальної відповідальності та реалізує ініціативи, які відповідають реальним суспільним потребам. По суті, місія "створювати красу, що рухає світ" має набагато глибший сенс. 
До 20 річниці компанії "Українська правда" детальніше розповість про соціальні проєкти бренду. Ви точно чули про них у рекламі або навіть брали участь.

1. Наука та інновації

Історія L’Oréal нерозривно пов’язана з наукою. Вона бере свій початок у 1909 році, коли французький хімік Ежен Шуллер розробив першу безпечну синтетичну фарбу для волосся під назвою "Ауреоль" (Auréole). Бачення Шуллера полягало у використанні науки для розв’язання проблем краси та надання безпечніших, ефективніших продуктів.
Протягом усієї своєї історії L’Oréal зберігає сильну відданість дослідженням та розробкам. Компанія інвестує мільярди євро в наукові дослідження, наймаючи тисячі дослідників і щорічно реєструючи численні патенти для постійних інновацій та вдосконалення своїх продуктів. Сьогодні компанія має понад 4 000 дослідників у всьому світі та керує 20 дослідницькими центрами в шести регіональних хабах.
Програма L’Oréal-UNESCO "Для жінок у науці"
L’Oréal у партнерстві з ЮНЕСКО заснувала програму "Для жінок у науці" (For Women in Science) у 1998 році. Ініціатива виникла з переконання, що "світ потребує науки, а наука потребує жінок, тому що жінки в науці мають силу змінити світ". Програма спрямована на збільшення представництва жінок у наукових кар’єрах та прискорення їхнього професійного зростання шляхом усунення перешкод, з якими вони часто стикаються.
Загалом програма підтримала понад 4 100 жінок у 117 країнах, сприяючи науковій досконалості та заохочуючи молодих жінок до навчання в наукових галузях. З 2018 року за підтримки L’Oréal Україна функціонує українська премія L’Oréal-UNESCO "Для жінок у науці", яка вже відзначила 18 вітчизняних науковиць. Одна з них отримала міжнародне визнання.
L’Oréal Startup Hub
L'Oréal Startup Hub – це ініціатива, створена в партнерстві з UNIT.City, найбільшим інноваційним парком Східної Європи. Мета програми – створити екосистему для ефективної взаємодії українських стартапів з міжнародними компаніями, надати доступ до інноваційних технологій та інвестиційних перспектив. Програма підтримує стартапи у сфері краси та технологій, відкриваючи можливість отримати експертну допомогу, менторство та ресурси для впровадження новітніх рішень.
У 2025 році в межах цієї програми стартував трек L’Oréal Startup Hub for Youth – можливість для українських студентів реалізувати власні ідеї та запустити стартапи у сферах технологій та інновацій.

2. Соціальна підтримка, інклюзія та благодійність

L’Oréal Україна вірить, що краса має справжню цінність лише тоді, коли поруч із нею є турбота, відповідальність і надія. Тому компанія дбає не тільки про створення якісної косметики, а й про те, щоб змінювати життя людей на краще. Це частина глобальної стратегії L’Oréal for the Future, яка об’єднує екологічні, освітні та соціальні проєкти по всьому світу.
В Україні L’Oréal зосереджується на підтримці жінок, дітей і людей, які постраждали від війни, співпрацюючи з благодійними фондами та гуманітарними організаціями.
Цей підхід має глибоке коріння: ще у XX столітті компанія була серед перших роботодавців у Франції, які відкривали шлях жінкам у науку, менеджмент і креативні професії. Сьогодні ця традиція продовжується через міжнародні програми.
Благодійність і соціальні ініціативи – це не окремі акції, а частина ДНК бренду. Адже майбутнє, в якому краса служить добру, компанія будує вже сьогодні.
"Краса для всіх" (Beauty for Better Life)
Проєкт "Краса для всіх" є ключовою філантропічною ініціативою Фундації L’Oréal, спрямованою на соціальну та економічну інтеграцію вразливих верств населення, передусім жінок, через надання безкоштовної професійної освіти у сфері краси. Це відображає глибоке переконання бренду, що краса має соціальну корисність і може слугувати потужним важелем для розширення можливостей.
В Україні компанія L’Oréal Україна започаткувала програму "Краса для всіх" вісім років тому. Вона набула особливого значення, ставши потужним символом підтримки та надії для жінок у складні часи. За ці роки понад 500 жінок пройшли безкоштовне навчання, здобули нові професійні навички у сфері краси та отримали унікальну можливість почати життя спочатку.
"НЕ До краси" – допомога постраждалим від війни
L’Oréal Україна в партнерстві зі спеціалістами Центру "НЕЗЛАМНІ" (UNBROKEN) у 2023 році розпочала локальну ініціативу "НЕ До краси", завдяки якій допомагає жінкам і чоловікам, що постраждали від війни, нормалізувати їхній фізичний та психологічний стан.
Кожен учасник проєкту "НЕ До краси" отримує консультацію кваліфікованих спеціалістів із пластичної хірургії, естетичної медицини, ментального здоров’я та інших лікарів за потреби. Залежно від наслідків фізичної травми фахівці обирають індивідуальну тактику лікування: оперативні втручання, шліфування рубців, косметологічні процедури. Також із постраждалими працюють спеціалісти з ментального здоров’я: пацієнти мають змогу відвідати сеанси тілесно-орієнтованої та розмовної психотерапії, де їм допомагають знову прийняти себе та своє тіло.
За цей час допомогли понад 67 людям.
"Програма підтримки підприємниць України"
Місія L’Oréal Paris полягає в тому, щоб надавати жінкам у всьому світі силу та впевненість через красу, пропонуючи високоякісні, інноваційні та науково обґрунтовані косметичні продукти. Бренд прагне розширювати можливості кожної жінки, святкуючи її унікальність та різноманітність, і утверджувати її самоцінність через слоган "Тому що я цього варта".
1 листопада 2023 року стартувала "Програма підтримки підприємниць України", яка передбачає виділення грантів для жінок-підприємниць, які розпочинають власний бізнес або чий бізнес постраждав від війни та потребує додаткових інвестицій. Програму реалізує українська команда L’Oréal Paris спільно з UNFPA (Фонд ООН у галузі народонаселення в Україні). Вона спрямована на гендерну рівність, репродуктивне здоров’я та розвиток потенціалу молоді. За два сезони 22 жінки отримали гранти на загальну суму понад 15 млн гривень та змогли втілити свої бізнес-ідеї в життя.
Партнерство з "Таблеточками"
Місія дерматологічного бренду La Roche-Posay полягає в покращенні якості життя людей з чутливою та проблемною шкірою. Йдеться про ефективні та безпечні рішення, що розроблені в співпраці з дерматологами. Ця глибинна турбота про здоров’я та добробут простягається й на соціальну відповідальність бренду.
Саме тому La Roche-Posay активно підтримує БФ "Таблеточки". За період з 2019 по 2024 рік спрямували 16,2 млн грн на лікування понад 2 800 дітей. Зокрема, за останні 3 роки (2022–2024) бренд передав 11 млн грн на допомогу онкохворим дітям.
Lancôme + "ТВОЯ ОПОРА"
Місія бренду Lancôme – робити жінок щасливішими, дарувати їм радість, впевненість і відчуття турботи. Ця філософія знаходить своє відображення й у соціальних ініціативах бренду, особливо тих, що підтримують дітей та їхні родини.
Щотравня, починаючи з 2023 року, на честь Дня матері Lancôme демонструє свою відданість цій ідеї: від продажу кожного засобу передає до благодійного фонду "ТВОЯ ОПОРА" 100 гривень. Ці кошти спрямовують на життєво важливі операції дітям із вродженими вадами серця. За три роки ініціативи бренду вдалося зібрати 3 000 000 грн та допомогти багатьом маленьким пацієнтам, даруючи їм і їхнім родинам шанс на здорове та щасливе життя.

3. Екологія та сталий розвиток

"L’Oréal в інтересах майбутнього" – це програма сталого розвитку, яка стартувала у 2020 році з амбітною метою: до 2030 року зробити бізнес компанії більш дружнім до планети. L’Oréal прагне:
• досягти вуглецевої нейтральності на всіх заводах;
• використовувати 100% води повторно у виробництві;
• щоб 90% інгредієнтів у продуктах були біорозкладаними, з біоджерел або отримані за "зеленими" технологіями.
Простими словами – це про красу, яка не шкодить довкіллю.
"Сортуй красу" + бокси для збору паковання
Завдяки ініціативі "Сортуй красу" (2023) L’Oréal Україна залучає споживачів до сортування косметичного паковання, пояснюючи важливість цього для екології.
У 2024 році зібрали понад 3,5 тонни паковання через 397 пунктів приймання у 33 містах України. Ініціатива "Свідома краса" від Garnier забезпечила переробку 4 т пластику, а сортувальні бокси встановили в понад 150 салонах.
Acqua for Life від Armani – доступ до чистої води
З 2010 року програма Acqua for Life від Armani допомогла понад 800 000 людей отримати доступ до чистої води. В Україні у 2024 році завдяки цій ініціативі зібрали 1 000 000 грн для встановлення водонапірної вежі в селі Музиківка Херсонської області. У планах на 2026 рік – допомогти з системою фільтрації води для двох шкіл у Бучі.
Garnier – енергоживлення лікарень
Бренд Garnier спільно з фондом Spunbond зміцнює енергетичну незалежність лікарень України. Миколаївський обласний онкологічний центр став п’ятим, оснащеним сучасними системами безперебійного енергопостачання на базі сонячної енергії. До 2025 року обладнали 17 лікарень у Київській, Чернігівській, Миколаївській та Харківській областях. Загалом інвестували 26 млн грн.
Рефіли: маленькі кроки – велика користь для планети
L’Oréal активно розвиває багаторазові упаковки, щоб зменшити відходи та зробити косметику екологічнішою. В Україні компанія підтримує глобальні ініціативи групи, популяризуючи продукти, які можна перезаповнювати.
З нагоди Всесвітнього дня рефілів, 16 червня 2025 року, запустила глобальну мультибрендову кампанію #JoinTheRefillMovement, щоб показати, що багаторазові засоби можуть стати стильним косметичним ритуалом.
Користуючись рефілами, ми всі можемо зменшити кількість пластикового сміття, а L’Oréal прагне, щоб до 2030 року 50% пластику в упаковці походило з перероблених джерел.

4. Турбота про здоров’я та ментальна підтримка 

У сучасному світі, де все летить швидко, а війни та кризи впливають на кожного, турбота про себе стає важливою як ніколи. Тут компанії можуть зробити більше, ніж просто створювати продукти – вони можуть підтримувати людей і суспільство.
L’Oréal вже багато років реалізує соціальні проєкти, які допомагають людям піклуватися про фізичне та психологічне здоров’я. Компанія поєднує глобальний досвід і локальні ініціативи: від допомоги жінкам, які пережили насильство чи травми війни, до проєктів, що підтримують психологічне відновлення та соціальну інтеграцію.
#saveyourskin (La Roche-Posay)
Продовжуючи свою місію у сфері дерматологічного здоров’я, з 2016 року бренд підвищує обізнаність українців про важливість перевірки родимок та ризики розвитку меланоми.
З 2018 року компанія провела 43 132 безкоштовні перевірки родимок у дерматологів (станом на 18 червня 2025 року) та 17 тисяч діагностик з 2022 по 2024 рік. Лише у 2024 році діагностували 231 підозрілу родимку.
Head Up – ментальне здоров’я стилістів
У 2024 році L’Oréal Professionnel ініціював проєкт Head Up, щоб підтримати ментальне здоров’я стилістів. Ідея проста: допомогти професіоналам залишатися спокійними, зберігати баланс і нагадати, що турбота про себе так само важлива, як і турбота про клієнтів.
Професія стиліста – це творчість, але водночас великий стрес та емоційне навантаження. Щоб допомогти їм залишатися мотивованими та не вигоряти, L’Oréal Professionnel підтримує ментальний добробут стилістів.
Цей проєкт показує, що компанія дбає про своїх партнерів і про здоров’я індустрії краси загалом. Коли стилісти почуваються впевнено і захищено, вони не лише працюють ефективніше, а й створюють у салонах атмосферу, в якій клієнти відчувають себе комфортно й щасливо.
Stand Up – протидія домаганням
L’Oréal Paris розпочав глобальну програму Stand Up, щоб допомогти людям відчувати себе безпечно в публічних місцях і навчитися реагувати на домагання. Ідея проєкту в тому, що кожен має право на свої особисті кордони, а порушення цих кордонів може серйозно впливати на психологічний комфорт, викликаючи стрес, тривогу чи страх.
Програма навчає мільйон людей у світі ефективним методам протидії домаганням і дає конкретні інструменти для захисту себе та інших. Stand Up допомагає створювати безпечніші простори, де люди почуваються впевнено і захищено, адже відчуття безпеки є основою психологічного добробуту.
Brave Together (Maybelline) – боротьба зі стигмою та підтримка ментального здоров'я
Бренд Maybelline New York впровадив ініціативу Brave Together у 2020 році, щоб зменшити стигму навколо психічного здоров’я та підтримати тих, хто цього потребує.
В Україні проєкт стартував у жовтні 2021 року у партнерстві з БФ UA Mental Help. Це відповідає на потребу української молоді: до 40% людей до 35 років стикаються з втомою, тривогою чи депресією, особливо в умовах сучасних викликів.
Brave Together пропонує безкоштовну психологічну підтримку через гарячу лінію (0 800 331 200) і чат-бот у телеграмі (@mnybravetogether_bot). Також працює адаптована для України програма Brave Talk, яка вчить студентів підтримувати однолітків.
За перший рік ініціатива допомогла тисячам молодих українців, підвищила обізнаність про ментальне здоров’я серед понад 4 мільйонів людей і здійснила 16 000 унікальних взаємодій через свої сервіси.

©2000-2025, Українська правда. Використання матеріалів сайту лише за умови посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на "Українську правду" не нижче третього абзацу.

Будь-яке копіювання, публікація, передрук чи наступне поширення інформації, що містить посилання на "Інтерфакс-Україна", суворо забороняється.

Матеріали з плашкою PROMOTED є рекламними та публікуються на правах реклами. Редакція може не поділяти погляди, які в них промотуються.

Матеріали з плашкою СПЕЦПРОЄКТ та ЗА ПІДТРИМКИ також є рекламними, проте редакція бере участь у підготовці цього контенту і поділяє думки, висловлені у цих матеріалах.

Матеріали з плашкою ОГЛЯД можуть містити рекламу.Редакція не несе відповідальності за факти та оціночні судження, оприлюднені у рекламних матеріалах.

Згідно з українським законодавством відповідальність за зміст реклами несе рекламодавець.

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-02280.

ТОВ "УП Медіа Плюс". Усі права захищені.