2. Соціальна підтримка, інклюзія та благодійність
L’Oréal Україна вірить, що краса має справжню цінність лише тоді, коли поруч із нею є турбота, відповідальність і надія. Тому компанія дбає не тільки про створення якісної косметики, а й про те, щоб змінювати життя людей на краще. Це частина глобальної стратегії L’Oréal for the Future, яка об’єднує екологічні, освітні та соціальні проєкти по всьому світу.
В Україні L’Oréal зосереджується на підтримці жінок, дітей і людей, які постраждали від війни, співпрацюючи з благодійними фондами та гуманітарними організаціями.
Цей підхід має глибоке коріння: ще у XX столітті компанія була серед перших роботодавців у Франції, які відкривали шлях жінкам у науку, менеджмент і креативні професії. Сьогодні ця традиція продовжується через міжнародні програми.
Благодійність і соціальні ініціативи – це не окремі акції, а частина ДНК бренду. Адже майбутнє, в якому краса служить добру, компанія будує вже сьогодні.
"Краса для всіх" (Beauty for Better Life)
Проєкт "Краса для всіх" є ключовою філантропічною ініціативою Фундації L’Oréal, спрямованою на соціальну та економічну інтеграцію вразливих верств населення, передусім жінок, через надання безкоштовної професійної освіти у сфері краси. Це відображає глибоке переконання бренду, що краса має соціальну корисність і може слугувати потужним важелем для розширення можливостей.
В Україні компанія L’Oréal Україна започаткувала програму "Краса для всіх" вісім років тому. Вона набула особливого значення, ставши потужним символом підтримки та надії для жінок у складні часи. За ці роки понад 500 жінок пройшли безкоштовне навчання, здобули нові професійні навички у сфері краси та отримали унікальну можливість почати життя спочатку.
"НЕ До краси" – допомога постраждалим від війни
L’Oréal Україна в партнерстві зі спеціалістами Центру "НЕЗЛАМНІ" (UNBROKEN) у 2023 році розпочала локальну ініціативу "НЕ До краси", завдяки якій допомагає жінкам і чоловікам, що постраждали від війни, нормалізувати їхній фізичний та психологічний стан.
Кожен учасник проєкту "НЕ До краси" отримує консультацію кваліфікованих спеціалістів із пластичної хірургії, естетичної медицини, ментального здоров’я та інших лікарів за потреби. Залежно від наслідків фізичної травми фахівці обирають індивідуальну тактику лікування: оперативні втручання, шліфування рубців, косметологічні процедури. Також із постраждалими працюють спеціалісти з ментального здоров’я: пацієнти мають змогу відвідати сеанси тілесно-орієнтованої та розмовної психотерапії, де їм допомагають знову прийняти себе та своє тіло.
За цей час допомогли понад 67 людям.
"Програма підтримки підприємниць України"
Місія L’Oréal Paris полягає в тому, щоб надавати жінкам у всьому світі силу та впевненість через красу, пропонуючи високоякісні, інноваційні та науково обґрунтовані косметичні продукти. Бренд прагне розширювати можливості кожної жінки, святкуючи її унікальність та різноманітність, і утверджувати її самоцінність через слоган "Тому що я цього варта".
1 листопада 2023 року стартувала "Програма підтримки підприємниць України", яка передбачає виділення грантів для жінок-підприємниць, які розпочинають власний бізнес або чий бізнес постраждав від війни та потребує додаткових інвестицій. Програму реалізує українська команда L’Oréal Paris спільно з UNFPA (Фонд ООН у галузі народонаселення в Україні). Вона спрямована на гендерну рівність, репродуктивне здоров’я та розвиток потенціалу молоді. За два сезони 22 жінки отримали гранти на загальну суму понад 15 млн гривень та змогли втілити свої бізнес-ідеї в життя.
Партнерство з "Таблеточками"
Місія дерматологічного бренду La Roche-Posay полягає в покращенні якості життя людей з чутливою та проблемною шкірою. Йдеться про ефективні та безпечні рішення, що розроблені в співпраці з дерматологами. Ця глибинна турбота про здоров’я та добробут простягається й на соціальну відповідальність бренду.
Саме тому La Roche-Posay активно підтримує БФ "Таблеточки". За період з 2019 по 2024 рік спрямували 16,2 млн грн на лікування понад 2 800 дітей. Зокрема, за останні 3 роки (2022–2024) бренд передав 11 млн грн на допомогу онкохворим дітям.
Lancôme + "ТВОЯ ОПОРА"
Місія бренду Lancôme – робити жінок щасливішими, дарувати їм радість, впевненість і відчуття турботи. Ця філософія знаходить своє відображення й у соціальних ініціативах бренду, особливо тих, що підтримують дітей та їхні родини.
Щотравня, починаючи з 2023 року, на честь Дня матері Lancôme демонструє свою відданість цій ідеї: від продажу кожного засобу передає до благодійного фонду "ТВОЯ ОПОРА" 100 гривень. Ці кошти спрямовують на життєво важливі операції дітям із вродженими вадами серця. За три роки ініціативи бренду вдалося зібрати 3 000 000 грн та допомогти багатьом маленьким пацієнтам, даруючи їм і їхнім родинам шанс на здорове та щасливе життя.