Багато світових компаній роками розвивають практику соціальної відповідальності. Це важливо, оскільки в такий спосіб бізнес дбає не лише про власні продажі та прибутки, а й про вплив своєї діяльності на суспільство й екологію. Такі бренди мають характер та цінності, їм не байдуже, що відбувається навколо.

Важливо розуміти, що цінності бренду – це не просто гарні слова на сайті. Це – стратегія, що формує репутацію. Компанія, яка хоче зробити світ кращим, стає привабливою і для клієнтів, і для партнерів, адже люди хочуть бути частиною чогось значущого.

Одна із таких компаній – L’Oréal. Вона – не просто світовий лідер у сфері краси. Компанія протягом усього свого існування поєднує інновації з глибоким відчуттям соціальної відповідальності та реалізує ініціативи, які відповідають реальним суспільним потребам. По суті, місія "створювати красу, що рухає світ" має набагато глибший сенс.

До 20 річниці компанії "Українська правда" детальніше розповість про соціальні проєкти бренду. Ви точно чули про них у рекламі або навіть брали участь.