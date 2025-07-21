Покоління пасажирів: чому міленіали обирають життя без авто

Різниця поколінь: хто такі міленіали

Згідно з теорією вчених Нейла Хоува та Вільяма Штрауса, кожні 20–25 років відбувається зміна поколінь. Людей, які належать до одного покоління, об’єднують спільні цінності, особливості поведінки. Це пояснюється тим, що люди однієї вікової групи проживають одні й ті самі світові події: економічні кризи, технологічний розвиток, війни тощо.

Думки експертів щодо точних дат переходу від одного покоління в інше – різняться. Відповідно до теорії Нейла Хоува та Вільяма Штрауса, міленіали – це люди, народжені приблизно з 1982 по 2004 роки. Тобто зараз це люди віком від 21 до 43 років.

В Україні міленіали народжувались та зростали в часи, коли розпався СРСР та сталась криза 90-х. Водночас ці діти були свідками стрімкого розвитку технологій – саме тоді з’явився інтернет.

Варто зазначити, що розмежування за роками – лише приблизний орієнтир, межа переходу від одного покоління в інше може різнитись. Місце народження, звісно, також вносить відмінності між людьми одного покоління. Але глобалізація, соціальні мережі та поширення західної культури зробило міленіалів різних країн більш схожими між собою, ніж, наприклад, покоління X чи бебі-бумерів, народжених в попередні роки.

Середній вік населення України, за даними Держстату, складає 41–42 роки – тобто саме міленіали зараз є найактивнішими споживачами, рушійною силою та тими, хто змінює тенденції.