Покоління пасажирів: чому міленіали обирають життя без авто

Вартість життя – одна з причин занепокоєння для молоді сьогодні. За словами Тимофія Брика, міленіали в Україні – це люди, які зростали під час економічних і політичних криз, а також браку стабільності. Як результат – недовіра до формальних інститутів, небажання планувати на довго, а також відсутність розуміння фінансової грамотності. Наслідком цього також є те, що сьогодні більшість людей, за словами Тимофія Брика, є залежними від своїх ресурсів.
"В умовах обмеженої державної підтримки, нестабільного ринку праці та нерівного доступу до соціальних ліфтів люди змушені покладатися на власні сили. Це і про освіту, і про здоров’я, і про житло. Багато речей, які в інших країнах регулює держава чи доступне через інституції, – у нас часто залишаються на плечах індивіда або родини.
У стилі життя міленіалів це проявляється в практичності. Люди шукають гнучкі формати роботи, знімають житло, замість купувати, інвестують у короткострокові цілі, а не в довгострокову стабільність", – каже Тимофій Брик.
В роки повномасштабної війни ситуацію ускладнила ще й міграційна криза. Все це суттєво обтяжує планування майбутнього, а разом з цим змушує уважніше ставитись до витрат.
Зокрема, отримати водійське посвідчення в Україні – справа не з дешевих. Вартість повного курсу з підготовки до теоретичного і практичного іспитів в автошколах Києва починається від 30000 грн. В цю суму входить теоретичний курс, а також 40 годин практичних занять (саме така кількість затверджена правилами МВС).
Теорію можна вивчити й самостійно, тоді вартість навчання буде меншою, але все одно не надто доступною. Середня заробітна плата в Україні складає 18000-20000 грн (дані Пенсійного фонду України за січень-травень 2025). В Києві показник вищий, однак варто врахувати, що більша частина бюджету витрачається на товари та послуги першої потреби: 34% від доходу українців йде на харчові продукти, ще 30% – на обов’язкові платежі, як-от комуналка або орендна плата, платежі за кредитами тощо.