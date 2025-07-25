PriceHub: як український E-Katalog завойовує британський ринок порівняння цін

Від ідеї до національного стандарту вибору

Коли 24 роки тому в Україні ще тільки починали з’являтися перші інтернет-магазини, Анатолій Скрипняк вирішив, що онлайн-торгівлі бракує не лише пропозицій, а й логіки.

Він бачив майбутнє не в безладних прайс-листах і випадкових сайтах, а в системі, яка допомагала б людям знаходити ідеальний товар – за всіма характеристиками. Так народився E-Katalog .

Перші версії ресурсу були доволі простими за дизайном, але глибоко проробленими з технічного погляду. Каталог товарів, що збирався вручну, дозволяв користувачам порівнювати характеристики, фільтрувати моделі за найменшими деталями – і це стало революційним підходом у той час.

Наприклад, у категорії фотоапаратів можна вибрати модель за типом сенсора, кількістю мегапікселів, форматом карт пам’яті та навіть елементами живлення – все в одному вікні, без реклами й маркетингового шуму.

"Ми з 2001 року запустилися як онлайн-платформа і зробили ставку на технологічність, велику кількість характеристик і продуманий підбір товарів", – згадує Скрипняк.

В перші роки це була спроба на ентузіазмі втримати проєкт на плаву, бо ідея випередила свій час – онлайн-магазини з’являлись надто повільно. Для того щоб "допомогти" ринку, команда Анатолія розробила власний движок для інтернет-магазинів і певний час надавала послуги конструктора сайтів. Серед відомих клієнтів, які з’явились завдяки цьому сервісу, – магазин Fotos, який працює і зараз, але тепер має назву f.ua.

"Ми надавали клієнтам не лише движок, а й описи всіх товарів і левову частку трафіку. Потім щось подібне назвуть «маркетплейсами»", – ділиться Анатолій Скрипняк.

Але цей напрям суперечив ідеї існування незалежного онлайн-сервісу E-Katalog , тому з часом його довелось закрити.

"Не можна одночасно робити «незалежну» платформу для порівняння цін і движок для магазинів – бо ні самостійні магазини, ні користувачі навряд чи довірятимуть такій системі. Ми дали нашим клієнтам час перейти на інші рішення, закрили цей напрям і повністю зосередились на E-Katalog ", – каже Анатолій.

І вже через кілька років E-Katalog став невіддільною частиною українського інтернет-шопінгу. Він став ресурсом, до якого зверталися перед кожною покупкою – не тільки щоб дізнатися ціну, але й зрозуміти, що саме обирати.

"Цікавий факт: наш перший клієнт – перший український інтернет-магазин Matrix у 2001 році – заплатив нам перші 100 доларів", – розповідає засновник E-Katalog .

Унікальність сайту полягала в гнучкості: команда постійно реагувала на відгуки користувачів. Попросили додати темну тему – з’явилась. Хотіли збереження історії переглядів між пристроями – реалізували. Саме такий підхід "прислухатись і втілити" забезпечив лояльність мільйонів користувачів.

Інтерфейс E-Katalog ніколи не гнався за трендами. Він гнався за функціональністю. І тому, коли користувачі вимагали нові параметри, команда їх додавала.

Саме так з’явились вкладка сумісних аксесуарів, вибір за роком випуску, таблиця порівнянь та десятки маленьких, але важливих рішень, які сформували унікальну ДНК платформи. Фільтрація товарів за десятками показників, виведення змін цін за період, можливість оцінити співвідношення ціна-якість – усе це було ще до того, як подібні функції стали стандартом на маркетплейсах.

Сьогодні E-Katalog охоплює понад 6 тисяч магазинів, має понад 80 мільйонів товарних позицій у базі та понад 4 мільйони унікальних користувачів щомісяця лише в Україні. І це попри те, що конкуренція на українському ринку доволі потужна. Тут одночасно існують і великі маркетплейси, як-от Rozetka, і просунуті сервіси порівняння цін, як E-Katalog та Hotline. Однак ця конкуренція не виснажує, а навпаки – допомагає ставати кращими.

"Усі ці роки ми по-доброму конкуруємо з Hotline. Вони стартували ще в 90-х як паперовий каталог цін. Ми ж одразу запустилися як онлайн-платформа. У нашому випадку це той рідкісний кейс, коли конкуренція не заважає, а допомагає – тримає в тонусі, змушує працювати ефективніше, а не ворогувати", – каже Анатолій Скрипняк.

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну не заморозило роботу сервісу, а, навпаки, підкреслило спроможність бути корисним в найскладніші часи. Війна змінила побут українців, а разом з цим і їхню цифрову поведінку. У перші тижні запити в E-Katalog радикально змінилися. Спочатку це були ліхтарики, набори для виживання та екіпірування. З початком відключень світла – генератори, павербанки, зарядні станції. Команда миттєво перебудовувала сайт, винесла ці категорії в окремий розділ, додала нові фільтри.

Попри блекаути та обстріли робота ресурсу не зупинилася ні на день. Це яскраве свідчення незламності та стратегічного бачення. І, звісно, активного розвитку на зовнішніх ринках – як-от у Великій Британії, з новою, локалізованою платформою, але українською душею та досвідом.