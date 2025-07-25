PriceHub: як український E-Katalog завойовує британський ринок порівняння цін

спецпроєкт
25 липня 2025
У 2001 році, коли слово "шопінг" в інтернеті для багатьох було чимось далеким, незрозумілим і трохи фантастичним, молодий випускник Київського політеху Анатолій Скрипняк, натхненний бажанням створити нову якість взаємодії між людьми й ритейлерами, запустив сайт E-Katalog. 
Його бачення було амбітним і тоді, на перший погляд, занадто далеким від реальності: створити платформу, яка не просто показує ціни, а допомагає людині прийняти обдумане рішення про покупку.
Сьогодні, через понад два десятиліття, E-Katalog перетворився на один із найбільш технологічно просунутих сервісів для онлайн-порівняння цін. Його функції значно виходять за межі простого агрегатора.
Платформа стала справжнім помічником мільйонів людей в Україні, Польщі, США і віднедавна – в серці Західної Європи, у Великій Британії.

Від ідеї до національного стандарту вибору

Коли 24 роки тому в Україні ще тільки починали з’являтися перші інтернет-магазини, Анатолій Скрипняк вирішив, що онлайн-торгівлі бракує не лише пропозицій, а й логіки. 
Він бачив майбутнє не в безладних прайс-листах і випадкових сайтах, а в системі, яка допомагала б людям знаходити ідеальний товар – за всіма характеристиками. Так народився E-Katalog.
Перші версії ресурсу були доволі простими за дизайном, але глибоко проробленими з технічного погляду. Каталог товарів, що збирався вручну, дозволяв користувачам порівнювати характеристики, фільтрувати моделі за найменшими деталями – і це стало революційним підходом у той час. 
Наприклад, у категорії фотоапаратів можна вибрати модель за типом сенсора, кількістю мегапікселів, форматом карт пам’яті та навіть елементами живлення – все в одному вікні, без реклами й маркетингового шуму.
"Ми з 2001 року запустилися як онлайн-платформа і зробили ставку на технологічність, велику кількість характеристик і продуманий підбір товарів", – згадує Скрипняк.
В перші роки це була спроба на ентузіазмі втримати проєкт на плаву, бо ідея випередила свій час – онлайн-магазини з’являлись надто повільно. Для того щоб "допомогти" ринку, команда Анатолія розробила власний движок для інтернет-магазинів і певний час надавала послуги конструктора сайтів. Серед відомих клієнтів, які з’явились завдяки цьому сервісу, – магазин Fotos, який працює і зараз, але тепер має назву f.ua.
"Ми надавали клієнтам не лише движок, а й описи всіх товарів і левову частку трафіку. Потім щось подібне назвуть «маркетплейсами»", – ділиться Анатолій Скрипняк.
Але цей напрям суперечив ідеї існування незалежного онлайн-сервісу E-Katalog, тому з часом його довелось закрити.
"Не можна одночасно робити «незалежну» платформу для порівняння цін і движок для магазинів – бо ні самостійні магазини, ні користувачі навряд чи довірятимуть такій системі. Ми дали нашим клієнтам час перейти на інші рішення, закрили цей напрям і повністю зосередились на E-Katalog", – каже Анатолій.
І вже через кілька років E-Katalog став невіддільною частиною українського інтернет-шопінгу. Він став ресурсом, до якого зверталися перед кожною покупкою – не тільки щоб дізнатися ціну, але й зрозуміти, що саме обирати.
"Цікавий факт: наш перший клієнт – перший український інтернет-магазин Matrix у 2001 році – заплатив нам перші 100 доларів", – розповідає засновник E-Katalog.
Унікальність сайту полягала в гнучкості: команда постійно реагувала на відгуки користувачів. Попросили додати темну тему – з’явилась. Хотіли збереження історії переглядів між пристроями – реалізували. Саме такий підхід "прислухатись і втілити" забезпечив лояльність мільйонів користувачів.
Інтерфейс E-Katalog ніколи не гнався за трендами. Він гнався за функціональністю. І тому, коли користувачі вимагали нові параметри, команда їх додавала.
Саме так з’явились вкладка сумісних аксесуарів, вибір за роком випуску, таблиця порівнянь та десятки маленьких, але важливих рішень, які сформували унікальну ДНК платформи. Фільтрація товарів за десятками показників, виведення змін цін за період, можливість оцінити співвідношення ціна-якість – усе це було ще до того, як подібні функції стали стандартом на маркетплейсах.
Сьогодні E-Katalog охоплює понад 6 тисяч магазинів, має понад 80 мільйонів товарних позицій у базі та понад 4 мільйони унікальних користувачів щомісяця лише в Україні. І це попри те, що конкуренція на українському ринку доволі потужна. Тут одночасно існують і великі маркетплейси, як-от Rozetka, і просунуті сервіси порівняння цін, як E-Katalog та Hotline. Однак ця конкуренція не виснажує, а навпаки – допомагає ставати кращими. 
"Усі ці роки ми по-доброму конкуруємо з Hotline. Вони стартували ще в 90-х як паперовий каталог цін. Ми ж одразу запустилися як онлайн-платформа. У нашому випадку це той рідкісний кейс, коли конкуренція не заважає, а допомагає – тримає в тонусі, змушує працювати ефективніше, а не ворогувати", – каже Анатолій Скрипняк.
Повномасштабне вторгнення Росії в Україну не заморозило роботу сервісу, а, навпаки, підкреслило спроможність бути корисним в найскладніші часи. Війна змінила побут українців, а разом з цим і їхню цифрову поведінку. У перші тижні запити в E-Katalog радикально змінилися. Спочатку це були ліхтарики, набори для виживання та екіпірування. З початком відключень світла – генератори, павербанки, зарядні станції. Команда миттєво перебудовувала сайт, винесла ці категорії в окремий розділ, додала нові фільтри.
Попри блекаути та обстріли робота ресурсу не зупинилася ні на день. Це яскраве свідчення незламності та стратегічного бачення. І, звісно, активного розвитку на зовнішніх ринках – як-от у Великій Британії, з новою, локалізованою платформою, але українською душею та досвідом.

PriceHub – український досвід для британського користувача

У 2025 році E-Katalog відкриває нову сторінку у своїй історії – запуск у Великій Британії під новим брендом PriceHub. Це не був просто переклад сайту англійською мовою. Це був перезапуск із нуля, з урахуванням усього досвіду, накопиченого за 20 років роботи, але з повною переосмисленою візією для нової аудиторії.
Назва E-Katalog не пройшла б у Великій Британії. Вона асоціюється з чимось архаїчним, друкованим. Британські користувачі очікують чогось більш сучасного й утилітарного. Так з’явився PriceHub – "хаб цін", де все обертається навколо прозорості, доступності та логіки.
Запуск відбувався поступово. Спершу – дослідження ринку, яке показало, що у Великій Британії ситуація – унікальна. Британські користувачі не мають прив’язки до одного ресурсу, вони активно вивчають пропозиції, а тому тут однаково популярні й місцеві платформи, і гігант Amazon. Така поведінка користувачів стала основою стратегії розвитку E-Katalog на британському ринку.
Далі – підключення партнерських магазинів, локалізація кожної категорії товарів відповідно до місцевих стандартів, сертифікатів, параметрів енергоспоживання.
"Вже зараз у нас у Британії підключено близько 700 магазинів, які щодня завантажують майже 10 мільйонів товарних пропозицій", – розповідає Скрипняк (MSN, червень 2025).
PriceHub відкрився не як маркетплейс, а як навігатор. Його філософія – не продавати, а допомогти зробити вибір. На платформі, яка діє в США і Великій Британії, один і той самий товар може бути представлений і від Amazon, і від місцевих магазинів – і користувач сам обирає, де саме купити.
Наприклад, користувач вводить у пошук "пральна машина", а сайт не тільки показує пропозиції, а й виводить фільтри. І все це у лаконічному й надшвидкому інтерфейсі.
"Усе, що ми намагаємося зробити – дати рівні можливості на нашій платформі як маленькому локальному магазину, так і гігантам на зразок Amazon", – наголошує Анатолій.
Інтерфейс розроблений як чистий та інтуїтивно зрозумілий, з розумними фільтрами, що допомагають користувачам швидко знаходити найкращу пропозицію.
Родзинка PriceHub – це ШІ-асистент. У реальному часі він допомагає користувачу зорієнтуватися: пояснює, чим відрізняються дві моделі ноутбуків, підказує, яка кавоварка сумісна з капсулами певного типу, або навіть радить бюджетну альтернативу.
"Зараз ми якраз тестуємо ШІ-помічника, який зможе порівнювати різні товари й допомагати користувачу зрозуміти, який з них найкраще підійде саме йому", – розповідає засновник E-Katalog.
Крім того, впроваджують персоналізовані системи знижок: користувач отримуватиме сповіщення про падіння ціни на саме той товар, який він раніше переглядав. Режим порівняння конфігурацій, сумісність аксесуарів, навігація за серіями продуктів – усе це перенесуть з українського досвіду, але локалізовано під британський контекст.
PriceHub швидко знайшов свою аудиторію – тих, хто втомився від перенасичених рекламою сторінок і хоче обрати, а не щоб йому нав’язували. Це особливо цінно у світі, де великі платформи просувають не найкраще, а найбільш оплачуване. 
"Саме такі сервіси порівняння цін і дають користувачеві справжній вибір, не дозволяючи Amazon поглинути всіх. Бо врешті-решт лише сам користувач має вирішувати, що і де йому купувати за свої гроші", – підкреслює Анатолій Скрипняк.

Попереду Європа

Після Великої Британії у фокусі команди – Франція, Німеччина, Італія. Кожен із цих ринків потребує окремого підходу.
Але філософія не змінюється. І це показово доказує PriceHub у Великій Британії – сервіс, що допомагає обирати. Без реклами та маніпуляцій.
"Ми хочемо змінити культуру онлайн-шопінгу, – пояснює Скрипняк. – Замість емоційних покупок на основі реклами ми пропонуємо глибокий аналіз. Наша мета – допомогти людям купити саме те, що їм потрібно, за найкращою ціною і з повним розумінням особливостей товару" ( Reuters, червень 2025).
У 2001-му в команди з трьох людей існувала лише ідея. У 2025-му – вже мільйони користувачів, команди в кількох країнах, технології на основі ШІ та платформа, яка змінює правила гри на зрілих ринках. І це ще не кінець.
E-Katalog – це історія про українську наполегливість, технологічну елегантність і вміння чути користувача. Навіть в умовах війни.
©2000-2025, Українська правда. Використання матеріалів сайту лише за умови посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на "Українську правду" не нижче третього абзацу.

Будь-яке копіювання, публікація, передрук чи наступне поширення інформації, що містить посилання на "Інтерфакс-Україна", суворо забороняється.

Матеріали з плашкою PROMOTED є рекламними та публікуються на правах реклами. Редакція може не поділяти погляди, які в них промотуються.

Матеріали з плашкою СПЕЦПРОЄКТ та ЗА ПІДТРИМКИ також є рекламними, проте редакція бере участь у підготовці цього контенту і поділяє думки, висловлені у цих матеріалах.

Матеріали з плашкою ОГЛЯД можуть містити рекламу.Редакція не несе відповідальності за факти та оціночні судження, оприлюднені у рекламних матеріалах.

Згідно з українським законодавством відповідальність за зміст реклами несе рекламодавець.

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-02280.

ТОВ "УП Медіа Плюс". Усі права захищені.