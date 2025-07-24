Багато людей мріють про власне авто. Хтось розцінює його як доказ власної успішності, хтось – просто як зручний транспорт для пересування містом. Особливо враховуючи те, що цим транспортом можна скористатися будь-якої миті та не залежати від когось. Та чи дійсно це так?

Наразі, коли пальне дорожчає, паркувальних майданчиків все більше не вистачає, а викликати таксі чи скористатись послугами райд-хейлінгу, як-от Bolt, водночас можна в кілька кліків – усе більше людей ставлять собі питання: чи справді мені потрібно мати машину?

Так, з одного боку, власне авто дає свободу дій: поїхати коли та куди хочеш. Однак з іншого – з цією свободою приходять постійні витрати: пальне, страхування, техогляд, ремонти, паркінг тощо. Ба більше, витрачається час та нерви у заторах.

Таксі та сервіси райд-хейлінгу, навпаки, мають все більш привабливий вигляд: не потрібно думати про обслуговування, не треба шукати місце, де залишити машину, особливо маючи кілька застосунків.

Але чи не вийде так, що часті поїздки на таксі з’їдають більше грошей, ніж утримання власного авто? "Українська правда" разом з Bolt перелічили можливі витрати, щоб ви могли визначити, коли вигідніше їздити на власному авто, а коли – обирати таксі та сервіси райд-хейлінгу.