Основні витрати власника авто у місті
Звісно, сума витрат власника авто в місті індивідуальна та залежить від багатьох чинників: власне, від міста та автомобіля, типу пального, його розходу, наявності безоплатної парковки тощо.
Основні витрати можна розділити на постійні, як-от заправка, та разові, наприклад, техогляд раз на рік. Також за місяць накопичуються такі витрати, як плата за паркування (чи то біля роботи, чи то біля ТРЦ на кілька годин), мийку авто, локальне обслуговування.
Все це варто прорахувати індивідуально, зважаючи на всі особливості. Однак для наочності розберемо основні витрати на конкретному прикладі.
Є бюджетне авто, за 4–5 тис. дол., але надійне, не проблемне. В середньому на тиждень треба їздити чотири дні на роботу – 10 км в одну сторону по Києву. Сумарно це 320 кілометрів на місяць."У справах" зазвичай їздити багато не треба, але зверху докинемо ще 80 км.
Ще кілька разів на місяць потрібно заплатити за парковку (по 35 грн/год) та помити машину. На мийці самообслуговування зробити це можна за 120 грн, на звичайній – 300 грн.
За тих умов сума витрат на місяць вийшла майже 3,5 тис. грн. Однак варто зважати, що частину поїздок на роботу можна замінити на громадський транспорт, наприклад, – і вже буде дешевше. Або навпаки – з безоплатною парковкою не буде щастити часто, тому ця графа витрат може збільшитися.
Також варто враховувати можливі витрати на ремонт – від кількох сотень гривень за щось незначне та до кількох тисяч чи навіть десятків за щонайменше планові роботи (техогляд, амортизація, заміна гуми, гальм тощо).
Також, щоб розрахувати вартість володіння авто на місяць і порівняти з таксі, можна скористатись простою формулою.
Значення А – вартість володіння авто на місяць.
🚗 1. Витрати на пальне
Формула:
Пробіг за місяць / 100 × Витрата × Ціна за літр пального
Приклад:
400 км / 100 × 9 × 64,99 = 2 340 грн
Далі потрібно порахувати витрати на паркування (денна вартість × кількість днів на місяць).
🅿️ 2. Паркування
Формула:
Тариф за годину × Кількість годин на місяць
Приклад:
35 грн × 20 = 700 грн
Потім треба вирахувати витрати на обслуговування та страхування та розділити на 12 місяців.
🛠️ 3. Обслуговування та страхування
Страхування: 5 000 грн / 12 = 417 грн/міс
Обслуговування: 15 000 грн / 12 = 1 250 грн/міс
Разом: 1 667 грн/міс
Останній, але не менш важливий пункт – амортизація авто. Щоб її вирахувати, потрібно вартість авто розділити на 5 років (умовно середній період володіння авто) та розділити на 12 місяців.
📉 4. Амортизація авто
Формула:
Вартість авто / 5 років / 12 місяців
Приклад:
168 000 грн / 5 / 12 = 2 800 грн/міс
Отже, у підсумку значення А вийшло 7,5 тис. грн.
Значення В – вартість поїздок на таксі.
Формула:
Середня вартість поїздки × 2 (туди-назад) × кількість днів користування таксі
Приклад:
Середня вартість: 150 грн
Кількість днів на місяць: 20
Розрахунок:
150 грн × 2 × 20 днів = 6 000 грн/міс
У підсумку потрібно порівняти значення А та В. Якщо A менше B – авто вигідніше. Якщо A дорівнює B – фінансова різниця мінімальна, вирішує комфорт. Якщо A більше B – вигідніше їздити на таксі.