СПЕЦПРОЄКТ "ДВИГУН ЗМІН"

Власне авто чи таксі:
що вигідніше обрати? 

СПЕЦПРОЄКТ
24 липня 2025
Багато людей мріють про власне авто. Хтось розцінює його як доказ власної успішності, хтось – просто як зручний транспорт для пересування містом. Особливо враховуючи те, що цим транспортом можна скористатися будь-якої миті та не залежати від когось. Та чи дійсно це так? 
Наразі, коли пальне дорожчає, паркувальних майданчиків все більше не вистачає, а викликати таксі чи скористатись послугами райд-хейлінгу, як-от Bolt, водночас можна в кілька кліків – усе більше людей ставлять собі питання: чи справді мені потрібно мати машину?
Так, з одного боку, власне авто дає свободу дій: поїхати коли та куди хочеш. Однак з іншого – з цією свободою приходять постійні витрати: пальне, страхування, техогляд, ремонти, паркінг тощо. Ба більше, витрачається час та нерви у заторах.
Таксі та сервіси райд-хейлінгу, навпаки, мають все більш привабливий вигляд: не потрібно думати про обслуговування, не треба шукати місце, де залишити машину, особливо маючи кілька застосунків.
Але чи не вийде так, що часті поїздки на таксі з’їдають більше грошей, ніж утримання власного авто? "Українська правда" разом з Bolt перелічили можливі витрати, щоб ви могли визначити, коли вигідніше їздити на власному авто, а коли – обирати таксі та сервіси райд-хейлінгу.
Ілюзії
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Основні витрати власника авто у місті 
Економіка райд-хейлінгу
Тест: що обрати – авто чи таксі
То що ж обрати: авто чи таксі

Основні витрати власника авто у місті 

Звісно, сума витрат власника авто в місті індивідуальна та залежить від багатьох чинників: власне, від міста та автомобіля, типу пального, його розходу, наявності безоплатної парковки тощо.
Основні витрати можна розділити на постійні, як-от заправка, та разові, наприклад, техогляд раз на рік. Також за місяць накопичуються такі витрати, як плата за паркування (чи то біля роботи, чи то біля ТРЦ на кілька годин), мийку авто, локальне обслуговування.
Все це варто прорахувати індивідуально, зважаючи на всі особливості. Однак для наочності розберемо основні витрати на конкретному прикладі.
Є бюджетне авто, за 4–5 тис. дол., але надійне, не проблемне. В середньому на тиждень треба їздити чотири дні на роботу – 10 км в одну сторону по Києву. Сумарно це 320 кілометрів на місяць."У справах" зазвичай їздити багато не треба, але зверху докинемо ще 80 км.
Ще кілька разів на місяць потрібно заплатити за парковку (по 35 грн/год) та помити машину. На мийці самообслуговування зробити це можна за 120 грн, на звичайній – 300 грн.
За тих умов сума витрат на місяць вийшла майже 3,5 тис. грн. Однак варто зважати, що частину поїздок на роботу можна замінити на громадський транспорт, наприклад, – і вже буде дешевше. Або навпаки – з безоплатною парковкою не буде щастити часто, тому ця графа витрат може збільшитися. 
Також варто враховувати можливі витрати на ремонт – від кількох сотень гривень за щось незначне та до кількох тисяч чи навіть десятків за щонайменше планові роботи (техогляд, амортизація, заміна гуми, гальм тощо). 
Також, щоб розрахувати вартість володіння авто на місяць і порівняти з таксі, можна скористатись простою формулою.
Значення А – вартість володіння авто на місяць. 
🚗 1. Витрати на пальне
Формула:
Пробіг за місяць / 100 × Витрата × Ціна за літр пального
Приклад:
400 км / 100 × 9 × 64,99 = 2 340 грн
Далі потрібно порахувати витрати на паркування (денна вартість × кількість днів на місяць). 
🅿️ 2. Паркування
Формула:
Тариф за годину × Кількість годин на місяць
Приклад:
35 грн × 20 = 700 грн
Потім треба вирахувати витрати на обслуговування та страхування та розділити на 12 місяців.
🛠️ 3. Обслуговування та страхування
Страхування: 5 000 грн / 12 = 417 грн/міс
Обслуговування: 15 000 грн / 12 = 1 250 грн/міс
Разом: 1 667 грн/міс
Останній, але не менш важливий пункт – амортизація авто. Щоб її вирахувати, потрібно вартість авто розділити на 5 років (умовно середній період володіння авто) та розділити на 12 місяців.
📉 4. Амортизація авто
Формула:
Вартість авто / 5 років / 12 місяців
Приклад:
168 000 грн / 5 / 12 = 2 800 грн/міс
Отже, у підсумку значення А вийшло 7,5 тис. грн.
Значення В – вартість поїздок на таксі.
Формула:
Середня вартість поїздки × 2 (туди-назад) × кількість днів користування таксі
Приклад:
Середня вартість: 150 грн
Кількість днів на місяць: 20
Розрахунок:
150 грн × 2 × 20 днів = 6 000 грн/міс
У підсумку потрібно порівняти значення А та В. Якщо A менше B – авто вигідніше. Якщо A дорівнює B – фінансова різниця мінімальна, вирішує комфорт. Якщо A більше B – вигідніше їздити на таксі.

Економіка райд-хейлінгу

Найголовніший аргумент на користь таксі та сервісів райд-хейлінгу – відсутність "головного болю" за все на світі. Починаючи від того, де ж запаркувати авто і до витрачених нервів під час інтенсивного трафіку чи заторів. 
Іноді бувають ситуації, коли наче і власним автомобілем поїхати не дорого, і паркувальний майданчик точно буде, але не хочеться витрачати свої сили в дорозі, тому простіше викликати таксі. Наприклад, багато водіїв не люблять їздити в центр Києва. 
Таксі не вимагає витрат на стоянку біля дому або офісу. Не змушує нервувати через вчасно проведений техогляд, черги в сервісах чи чергове подорожчання шин. 
Ще один важливий аргумент за таксі – це вільні руки та голова. Для оптимізації часу можна викликати таксі й паралельно займатися іншими справами, наприклад, відповідати на робочі повідомлення (звісно, якщо є така можливість).
Також в Україні активно розвивається райд-хейлінг – модель сервісу, через який можна замовити машину з водієм, яка приїде у визначену точку. Тобто це сервіс, який зв’язує водіїв та пасажирів.
Враховуючи доступність сервісів з райд-хейлінгу, зокрема таких як Bolt, в різних містах України, знайти авто за кілька хвилин у більшості випадків не є проблемою, особливо з популярних напрямків (наприклад, з вокзалу чи центру міста). 
Якщо ж казати про власне авто, то це, по суті, щомісячна "підписка". Пальне, страховка, техобслуговування, сезонна заміна шин, мийка, паркування, ремонти, штрафи, амортизація – все це постійні витрати, незалежно від того, чи їздити щодня, чи лише у вихідні.

Тест: що обрати – авто чи таксі

Методологія: кожне питання має три варіанти відповіді. Відповідь А – 1 бал, В – 2 бали та С – три бали. Чим більше балів, тим більше виправдано мати авто. 
01
Скільки кілометрів ви проїжджаєте на місяць?
a
до 300 км
B
300–700 км
C
понад 700 км
02
Чи користуєтесь ви авто щодня?
a
імовірніше, кілька разів на тиждень
B
імовірніше, кілька разів на місяць
C
так, користуюсь машиною щодня
03
Яка середня витрата пального у вашого авто?
a
до 6 л/100 км
B
6-10 л/100 км
C
понад 10 л/100 км
04
Яка вартість 1 літра пального для вашого авто? 
a
до 50 грн
B
50–60 грн
C
понад 60 грн
05
Як часто ви користуєтесь платним паркінгом? 
a
майже не користуюсь 
B
буває кілька разів на місяць
C
доволі часто, ледь не кожен день 
06
Як часто ви їдете за місто? 
a
це буває вкрай рідко 
B
їжджу періодично, через вихідні 
C
майже щодня
07
Скільки коштує ваша середня поїздка на таксі? 
a
до 100 грн
B
100-200 грн
C
понад 200 грн
08
Як часто ви щось ремонтуєте в авто (не планові роботи)?
a
майже ніколи
B
раз-два на рік
C
кілька разів на рік
09
Вас часто дратує парковка, штрафи чи затори?
a
я спокійно до цього ставлюсь
B
іноді буває
C
будь-що з цього може зіпсувати мені настрій 
10
Чи зручно вам добиратись без авто (пішки/громадський транспорт)?
a
так, цілком
B
частково
C
взагалі незручно
Результати тесту:
Від 10 до 15 (або “Більше відповідей А”)
У вашому випадку варто задуматись над тим, щоб обрати таксі, адже у вас немає високої потреби користуватися власним авто щодня. До того ж частково потребу в пересуванні можна закрити громадським транспортом.
Від 16 до 21 (або "Більше відповідей В")
Можливо, варто задуматись над бюджетним авто, яке закриватиме ваші глобальні потреби у пересуванні, а невеликі поїздки делегувати сервісу з райд-хейлінгу. 
Від 22 до 20 (або "Більше відповідей С")
У вашому випадку авто – це ваша щоденна потреба та невіддільна частина життя. Тож його покупка та наявність повністю виправдані.

То що ж обрати: авто чи таксі

Щоб відповісти на це питання, потрібно враховувати власні індивідуальні особливості, потреби та зважити всі за та проти. 
Насамперед потрібно зрозуміти, чи є наразі фінансова можливість придбати авто та яке саме. Можливо, для нечастих поїздок за місто достатньо буде обрати невелике бюджетне авто. До речі, з ним і в місті може бути простіше. 
Таксі не вимагає витрат на стоянку біля дому або офісу. Не змушує нервувати через вчасно проведений техогляд, черги в сервісах чи чергове подорожчання шин. 
Потреба мати власне авто залежить від стилю життя, графіку роботи, наявності вільного часу та бажання подорожувати. Якщо авто розцінювати суто як вид пересування, можливо, краще звернути увагу на таксі та сервіси з райд-хейлінгу. Натомість якщо процес кермування приносить задоволення (а не викликає тільки стрес, як іноді це буває), то можна надати перевагу власному автомобілю. 
Якщо мислити більш раціонально, можна спробувати порахувати, скільки коштів витрачатимете особисто ви в обох випадках. Наприклад, викликаючи таксі, порахувати, скільки приблизно коштуватиме сама дорога на авто (можна взяти середній розхід бажаного вами автомобіля) або, сідаючи за кермо, подивитися вартість таксі за цим же маршрутом. 
Пам’ятайте, свобода – це не лише кермо у власних руках, а й вміння обирати зручність та фінансову розумність. Тому іноді рішення відмовитися від авто – це розумний крок уперед.

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