Коли материнство зустрічається з обов’язком

Шлях жінки до армії часто починається з необхідності подолати суспільний опір. Військкомати, штаби, навчальні центри – на кожному етапі вони доводять своє право захищати країну. Старша бойова медикиня мінометної батареї Оксана стикнулася з цим одразу, коли вирішила піти служити:

"Мені сказали: «Може, не треба, бо ти жінка, ти дівчина, в тебе є дитина, в тебе є заради чого жити». Я відповіла: «Так і їм є заради чого жити»".

Утім, рішення Оксани було зваженим.

"Морально не кожен може витримати цю роботу. Я себе готувала до цього довго, тому що важко було залишати дитину з домом. На той час їй було шість років", – ділиться медикиня.

Але коли жінка твердо вирішує служити, її не зупинити. "Якщо жінка хоче, жінка зробить", – підкреслює Оксана.

Попри те, що жінок в армії загалом менше, їхня мотивація служити не менш потужна. Про це свідчать і дані компанії EVA, серед мобілізованих співробітників якої є жінки. Керівниця PR-напряму мережі магазинів EVA Олександра Гнатик зазначає: "Зараз із 397 мобілізованих співробітників компанії 24 – це жінки. Це про силу, про сміливість і про справжню любов до країни".

Обравши військову службу, жінки стикаються з подвійним навантаженням, особливо якщо вони є матерями. З одного боку – професійні обов’язки, з іншого – материнська відповідальність, яка нікуди не зникає, коли одягаєш військову форму.

Журналістка Тетяна Даниленко влучно окреслює цю проблему: "Подвійне навантаження на жінку-матір. З одного боку, в тебе є дитина, якій ти маєш пояснити, чому мама не вдома. І мама наражає своє життя на таку небезпеку, тато теж на фронті. З іншого боку, ти під тиском в армії, тому що ти жінка, це чоловічий колектив".

Особливо гостро це відчувають матері маленьких дітей, для яких розлука з мамою – справжнє випробування. Бойова медикиня Ксеня зізнається, що перші місяці служби були особливо важкими саме через це: "Було важко через те, що я не звикла, що дитина не поруч".

Старша бойова медикиня мінометної батареї Оксана

За два роки на фронті Оксана бачила свою дитину лише під час відпусток – загалом два місяці. Жодні технології не можуть компенсувати живого спілкування: "Телефон не може передати того, як вона засинає, що з нею відбувається протягом дня. Це не так, що вона прибігла до тебе: «Мамо, в мене там в школі сьогодні таке класне було». Вона до тебе телефонує, ти не завжди маєш змогу відповісти".

Діти не завжди розуміють причини маминої відсутності, і це додає болю до вже складного вибору.