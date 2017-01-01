Здесь всего две комнаты и коморка-склад. В одной из комнат разложены экспонаты разных времен – древняя керамика, старинное оружие.



– У нас в городе есть несколько маленьких музеев: один при "Алмазной" шахте", другой при шестой школе, но каждый из них освещает отдельный аспект, и материал там не местный, а просто кто что принес, – рассказывает Петренко. – А мы хотим сделать музей истории Добропольского района до 20 века. Материала у нас – закопаешься!



Сам Петренко работает учителем в седьмой школе, а в свободное время участвует в экспедициях и разведках. Музей для него – как хобби. Денег за эту работу он не получает.



С 2000 года мужчина ведет археологический кружок со школьниками, и с тех пор школа начала обрастать экспонатами. Из этого постепенно и сформировалась идея музея.