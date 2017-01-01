ЦЕНТР "ДОБРО".
Кто и зачем меняет Доброполье
Будущее Донбасса | Спецпроект
О проекте
"Будущее Донбасса" – это серия репортажей, рассказывающая о городах на востоке Украины в послевоенный период. О том, как там меняются люди, власть, отношения между активистской средой и жителями, и о том, кто и что может изменить города Донбасса.

Мы – команда журналистов, исследующих города через беседы с людьми, видео- и фотодокументацию, пытаясь показать города сквозь призму их жителей, которые наиболее активны в среде и способны на что-то влиять. Мы будем продолжать это делать: ездить на Восток, говорить с людьми, искать героев и агентов изменений, – чтобы люди наконец перестали считать Донбасс регионом «второго сорта», а жители Донбасса стали больше сил тратить на воплощение мечты и трансформирование окружающего мира.

Этот материал создан командой мультимедийного проекта "ZABORONA" совместно с "Украинской правдой" и программой "Код Мiста", специализирующейся на исследовании культуры и социальной активности в украинских городах, в рамках проекта "Укрепление общественного доверия" (UCBI II), при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).
Спецпроект
ЦЕНТР "ДОБРО".

Текст: Катерина Сергацкова
Мультимедиа: Роман Степанович
Фото: Ксения Марченко
Графика: Дмитрий Сильченко
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Детский оркестр громко и невпопад заводит Казацкий марш. Директор добропольской музыкальной школы №1 Елена Масюк с волнением наблюдает за детьми из зрительного зала. Казацкий марш сменяется гимном Украины.

Масюк инициировала создание оркестра в 2010 году, как она говорит, по совету тогдашнего мэра Виктора Дерипаски, "чтобы был оркестр для маршей на праздники".

С тех пор школьный оркестр выступает на всех основных праздниках, Дне освобождения Донбасса 8 сентября и Дне флага.

После того, как на Донбассе началась война, в составе оркестра играют и дети переселенцев.

– Наша сила в активной гражданской позиции, у нас активные люди, – с волнением говорит Масюк. – Это главное наше достоинство.

Доброполье находится на западной границе Донецкой области. Во время «референдума» о ДНР 11 мая 2014 активисты провели здесь альтернативный референдум – о присоединении к Днепропетровской области.
Доброполье – это маленький, на тридцать тысяч человек, город в западной части Донецкой области, до сих пор не подключенный к газу. Отопление – на угле и электричестве, которое вырабатывается здесь же, на нескольких шахтах, принадлежащих ДТЭК.

Руководство города работает в теснейшей связке с компанией Рината Ахметова: у Доброполья и ДТЭК общая стратегия развития и общие мероприятия, а мэр и его замы каждый день бывают в кабинетах одного из центральных зданий города, где красуется логотип угледобывающей компании.

Мэр Доброполья Андрей Аксенов – обладатель сразу двух паспортов: украинского и российского. По крайней мере, в реестре Федеральной налоговой службы РФ указано, что он получил документ 21 июня 2014 года, то есть в самый разгар войны с сепаратистами и российскими боевиками.
«Мэр Доброполья Андрей Аксенов – обладатель сразу двух паспортов: украинского и российского»
В тот период Аксенов возглавлял администрацию поселка Новодонецкое, "соседа" Доброполья, и, по сообщениям СМИ, поддерживал организацию "референдума" о провозглашении "ДНР". А осенью 2015-го победил на выборах в Доброполье.

От общения с нашей командой Аксенов и его заместитель Алексей Кормильцев отказались.

Кормильцев сослался на то, что автор этого текста в прошлом репортаже описала Доброполье "слишком мрачно" и допустила шутку о том, что лицо человека в каске ДТЭК, изображенное на мозаике одной из остановок города, подозрительно похоже на Ленина.
Доброполье – настолько компактный город, что его можно пройти с одного края до другого за двадцать минут. Вся жизнь сосредоточена на одной улице – проспекте Победы. Пара кафе, супермаркет, небольшой рынок, магазин для дачников и дворец культуры шахты "Добропольская" – вот небольшой список мест, где в основном проходит общественная жизнь.
Доброполье – настолько компактный город, что его можно пройти с одного края до другого за двадцать минут. Вся жизнь сосредоточена на одной улице – проспекте Победы. Пара кафе, супермаркет, небольшой рынок, магазин для дачников и дворец культуры шахты "Добропольская" – вот небольшой список мест, где в основном проходит общественная жизнь.
«Главный по «Добру»
Доброполье – настолько компактный город, что его можно пройти с одного края до другого за двадцать минут. Вся жизнь сосредоточена на одной улице – проспекте Победы. Пара кафе, супермаркет, небольшой рынок, магазин для дачников и дворец культуры шахты "Добропольская" – вот небольшой список мест, где в основном проходит общественная жизнь.

По проспекту в советские времена ходил троллейбус. До недавнего времени он как символ единственного в Доброполье общественного транспорта оставался только в памяти горожан. Местный активист Владимир Орос посвятил троллейбусу свой социальный бизнес-стартап – одноименное кафе.

Владимир Орос, 38 лет

Общественный активист
Ороса можно назвать главным по общественным инициативам Доброполья. Он занимается проектами, направленными на развитие города, уже больше восьми лет. Его организацию "Добро" знает каждый второй местный, а в мэрии без конца подозревают, что он целится занять кресло главы города.

– Меня это, конечно, смешит, – говорит Орос. – Политика меня вообще не интересует, я просто пытаюсь сделать город комфортным и активизировать людей вокруг.

Мы встречаемся с Владимиром на главной площади Доброполья, возле скульптуры "Я <3 Доброполье". С 2015 года площадь носит имя Сергея Арутюнова, в советские времена управлявшего трестом "Добропольеуголь". При нем Доброполье выросло и стало городом областного значения.
– Тут люди не готовы к новому, – констатирует Орос. Мы с ним наблюдаем за тем, как выстраивается очередь за билетами в цирк-шапито, приехавший в город на выходные. Кажется, половина Доброполья пришла посмотреть на шоу с ламами и козами.

Его кафе "Троллейбус" появилось здесь же, на площади, почти год назад.
Первые деньги на стартап Орос получил от Программы развития ООН, а теперь пытается вывести его на прибыль, чтобы содержать свои социальные проекты – молодежный центр, где проводятся всевозможные мастер-классы, тренинги и кинопросмотры – что-то наподобие известной многим краматорской "Вильной хаты", и детский центр, где помимо прочего проходят занятия для детей с особенностями развития.
– Если у нас закончатся гранты на проекты, содержать их будет не на что, – объясняет Орос. – Так что решили сделать свое предприятие, чтобы не заглохло. Доноры уходят, а все работает дальше.
– Если у нас закончатся гранты на проекты, содержать их будет не на что, – объясняет Орос. – Так что решили сделать свое предприятие, чтобы не заглохло. Доноры уходят, а все работает дальше.
Владимир мечтает о том, чтобы в Доброполье появилось больше активных горожан.

– Людей не хватает, – говорит он. – Вот бы пару десятков активистов завести! А то ресурсов у нас сейчас много, а людей мало. Хотелось бы фестивали проводить по объединению людей, а то сделаешь что-то, и такое ощущение, что все просто повеселились – и на этом все.
ДК шахты "Добропольская" допоздна горит свет. Не так давно его помещения перешли в управление города, и это дало толчок местным развивать здесь свои инициативы.
ДК шахты "Добропольская" допоздна горит свет. Не так давно его помещения перешли в управление города, и это дало толчок местным развивать здесь свои инициативы.
Новая жизнь ДК
Так появился музей истории Доброполья. Им руководит историк и археолог-энтузиаст Александр Петренко. Он проводит нам экскурсию по крылу ДК, где скоро должно открыться его детище.

Александр Петренко

Историк, основатель музея Доброполья
Здесь всего две комнаты и коморка-склад. В одной из комнат разложены экспонаты разных времен – древняя керамика, старинное оружие.

– У нас в городе есть несколько маленьких музеев: один при "Алмазной" шахте", другой при шестой школе, но каждый из них освещает отдельный аспект, и материал там не местный, а просто кто что принес, – рассказывает Петренко. – А мы хотим сделать музей истории Добропольского района до 20 века. Материала у нас – закопаешься!

Сам Петренко работает учителем в седьмой школе, а в свободное время участвует в экспедициях и разведках. Музей для него – как хобби. Денег за эту работу он не получает.

С 2000 года мужчина ведет археологический кружок со школьниками, и с тех пор школа начала обрастать экспонатами. Из этого постепенно и сформировалась идея музея.
Собственно, музей сегодня существует пока неофициально, регистрация занимает, по его словам, очень много времени. Коллекцию Петренко собирает собственными силами вместе с немногочисленными горожанами, интересующимися местной историей.
С тех пор, как начался процесс передачи ДК городу, там появился и скалодром "Восточный ветер". Им руководит местный энтузиаст Александр Гоголь.
С тех пор, как начался процесс передачи ДК городу, там появился и скалодром "Восточный ветер". Им руководит местный энтузиаст Александр Гоголь.

Александр Гоголь, 45 лет

Руководитель скалодрома
Первые небольшие деньги на свою инициативу он получил от городской грантовой программы ДТЭК, и постепенно инициатива выросла. На занятия на скалодроме теперь приходят не только жители Доброполья, но и молодежь из соседних городов и поселков.

Гоголь рассказывает, что оборудование и материалы для скалодрома приносили местные депутаты и неравнодушные жители. Имен мужчина не называет, зато с удовольствием делится, что на установку он вместе с волонтерами потратил 52 рабочих дня.

Около двадцати лет Александр работал в центре туризма при городском управлении образования.

– Я долго не решался уйти, но очень хотелось свое дело, – говорит Гоголь. – Наверное, ситуация в стране изменила положение вещей. Началось какое-то развитие вокруг.
В 2014-м Гоголь возглавил Дом культуры, продвинул идею создания городского скалодрома, добился ремонта некоторых помещений, а потом стал заниматься исключительно своим делом.

Теперь в школе Гоголя тренируются десятки детей. Многие из них участвуют в чемпионатах региона и страны.
Невзрачное здание, где находится библиотека, стоит возле остановки, которая носит одноименное название, на улице Новой. Впрочем, от Новой осталось только имя: улица появилась 50 лет назад, а дома, расположенные на ней, уже сильно нуждаются в капитальном ремонте.
Невзрачное здание, где находится библиотека, стоит возле остановки, которая носит одноименное название, на улице Новой. Впрочем, от Новой осталось только имя: улица появилась 50 лет назад, а дома, расположенные на ней, уже сильно нуждаются в капитальном ремонте.
Остановка "Библиотека"
– Мы работаем без выходных, – сообщает Елена Ладченко, директор добропольской центральной библиотеки.

Невзрачное здание, где находится библиотека, стоит возле остановки, которая носит одноименное название, на улице Новой. Впрочем, от Новой осталось только имя: улица появилась 50 лет назад, а дома, расположенные на ней, уже сильно нуждаются в капитальном ремонте.

Елена Ладченко, 50 лет

Директор библиотеки
Саму библиотеку недавно отремонтировали, и если бы не Библия, выставленная в центре читального зала, она бы производила впечатление продвинутого локального хаба для горожан.

Сегодня здесь проходят кинопоказы, образовательные проекты. Каждый четверг показывают документальные фильмы из коллекции DocuDays.

Елена называет библиотеку платформой для общественных событий и "штаб-квартирой активистов".

– Мы начали меняться в 2010 году, – рассказывает Ладченко. – Подружились с местными общественными организациями. Они тогда только зарождались, их было немного: центр "Добро", школа волонтера, школа активного гражданина…

Мы подключились к организации "Библиомост", выиграли небольшой парк на 30 компьютеров. С этого начались наши изменения.

Теперь библиотека вовлечена в процесс исследования интересов города через программу культурного маппинга: сотрудники собирают горожан и изучают потребности громад, проблемы Доброполья, стараются выработать общую стратегию развития города "снизу".
– Мне кажется, мы правильно все делаем, что не закрываемся от людей, – резюмирует Елена. – К нам можно прийти всегда с любыми запросами. У нас есть время, чтобы поговорить с теми, кому это нужно.
Два года назад добропольская предпринимательница Марина Кучеренко решила высадить клумбу возле своего магазина (магазин обуви и белья – ред.). Спустя год ее организация "Клумбное движение" перекопала практически все клумбы в городе – около семи тысяч квадратных метров.
Два года назад добропольская предпринимательница Марина Кучеренко решила высадить клумбу возле своего магазина (магазин обуви и белья – ред.). Спустя год ее организация "Клумбное движение" перекопала практически все клумбы в городе – около семи тысяч квадратных метров.
Клумбное объединение
Женщина объединила вокруг себя десятки волонтеров и вынужденных переселенцев из других городов Донбасса, которым пришлась по душе идея возобновления городских клумб.

Марина Кучеренко, 52 года

Предпринимательница и активистка
Когда-то давно, вспоминает Марина, Доброполье было наполнено цветами. В последние годы это был пыльный, серый город, засаженный тополями, без единого яркого пятна. Предпринимательнице захотелось это исправить. Сегодня, говорит она, в городе растет более семи тысяч роз.

– Мы назвали Доброполье городом роз, – рассказывает Марина. – Да, раньше так называли Донецк, но Донецк мы потеряли, а у переселенцев осталось вот это впечатление про розы, и мы решили их высаживать. Тем более, что за ними не нужен уход, они у нас на Донбассе очень хорошо приживаются: солнце, сухой воздух, мало дождей.

С тех пор, как Марина занялась "Клумбным движением", ее организация вместе с городской администрацией проводит конкурсы на лучшие клумбы.

– Это объединяет людей как минимум в рамках собственного дома, – гордо говорит она. – Мне кажется, благодаря этому город очень сильно изменился. Клумбы растут как грибы!
Марина убеждена: когда делаешь что-то своими руками просто ради красоты, это вызывает цепную реакцию.

– Кто-то начинает делать, потом подтягиваются соседи, а потом уже все вокруг хотят менять свой маленький участок и спрашивают, с чего начать, – говорит она. – И это невероятно вдохновляет!
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