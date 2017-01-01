Когда-то давно, вспоминает Марина, Доброполье было наполнено цветами. В последние годы это был пыльный, серый город, засаженный тополями, без единого яркого пятна. Предпринимательнице захотелось это исправить. Сегодня, говорит она, в городе растет более семи тысяч роз.
– Мы назвали Доброполье городом роз, – рассказывает Марина. – Да, раньше так называли Донецк, но Донецк мы потеряли, а у переселенцев осталось вот это впечатление про розы, и мы решили их высаживать. Тем более, что за ними не нужен уход, они у нас на Донбассе очень хорошо приживаются: солнце, сухой воздух, мало дождей.
С тех пор, как Марина занялась "Клумбным движением", ее организация вместе с городской администрацией проводит конкурсы на лучшие клумбы.
– Это объединяет людей как минимум в рамках собственного дома, – гордо говорит она. – Мне кажется, благодаря этому город очень сильно изменился. Клумбы растут как грибы!