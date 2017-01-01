– Когда мы это место увидели – ух! – сразу поняли, что подходит, – вспоминает Рома. – Ребятам из "Кода Мiста" оно тоже очень понравилось, и началось…
Мы работали на площадке практически каждый день: выгребали мусор, варили конструкции, планировали, где что будет. Три тонны мусора вытянули – бревна, плакаты старые, всякий хлам. Кое-что мы превратили в декорации.
Спустя восемь месяцев, прошедших от идеи до реализации, даже не верится, что это мы сами смогли сделать. Тем более, таких площадок для нетрадиционных видов спорта во всей стране – по пальцам пересчитать.
Сегодня в "Дружбе" проводят фестивали, кинопоказы и концерты, а кататься на велосипедах, скейтах и роликах приезжают из соседних городов.
И это, по сути, – единственное, что удерживает местную молодежь от мыслей переехать в город побольше. За годы войны многие уехали: кто в Харьков и Киев, а кто-то выбрал Россию.