Валерия Лукина, новый директор "Дружбы", встречает нас у буфета на втором этаже кинотеатра. Она – коренная жительница Лисичанска, но более десяти лет прожила в Донецке, где работала в театре оперы и балета.



Из-за войны ей с семьей пришлось вернуться на малую родину и искать себе место в новой реальности. В конце прошлого года Валерия разработала программу развития "Дружбы" и прошла конкурс на должность директора.



– Вот видите, что у нас тут, – вздыхает Валерия, открывая дверь в VIP-зал. Перед пошарпанными старыми креслами стоит кое-как слепленный из фанеры стол, а вместо киноэкрана – пластиковая оконная заглушка. – Прошлый директор все забрал, всю технику, она находилась в аренде.



– Было обидно, что в Северодонецке есть кинотеатр, а у нас нет, – продолжает Лукина. – И нам приходилось ездить туда с ребенком. А захотелось, чтобы и тут тоже было кино.



Так Валерия стала директором. Правда, счастья ей новая должность точно не прибавила.



– Когда я погрузилась в работу, поняла, что здесь абсолютно ничего не работает, – вспоминает женщина. – У нас протекала крыша, отсутствовало достойное оборудование, чтобы показывать фильмы в хорошем качестве, да и, собственно, фильмов не было – с нами отказывались работать крупнейшие дистрибьюторы!

