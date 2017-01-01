ЕСЛИ МЫ СДЕЛАЕМ
ЧТО-ТО КРУТОЕ –
НИКТО НЕ ЗАМЕТИТ
Кто и зачем меняет Лисичанск
Будущее Донбасса | Спецпроект
О проекте
«Будущее Донбасса» – это серия репортажей, рассказывающая о городах на востоке Украины в послевоенный период. О том, как там меняются люди, власть, отношения между активистской средой и жителями, и о том, кто и что может изменить города Донбасса.

Мы – команда журналистов, исследующих города через беседы с людьми, видео- и фотодокументацию, пытаясь показать города сквозь призму их жителей, которые наиболее активны в среде и способны на что-то влиять. Мы будем продолжать это делать: ездить на Восток, говорить с людьми, искать героев и агентов изменений, – чтобы люди наконец перестали считать Донбасс регионом «второго сорта», а жители Донбасса стали больше сил тратить на воплощение мечты и трансформирование окружающего мира.

Этот материал создан командой мультимедийного проекта «ZABORONA» совместно с «Украинской правдой» и программой «Код Мiста», специализирующейся на исследовании культуры и социальной активности в украинских городах, в рамках проекта «Укрепление общественного доверия» (UCBI II), при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).
Спецпроект
ЕСЛИ МЫ СДЕЛАЕМ
ЧТО-ТО КРУТОЕ –
НИКТО НЕ ЗАМЕТИТ

Текст: Катерина Сергацкова
Мультимедиа: Роман Степанович
Фото: Ольга Иващенко
Графика: Дмитрий Сильченко
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– Это конечная, дальше – "ЛНР"! – сообщает проводник поезда Киев-Лисичанск. Мы прибываем на железнодорожную станцию, откуда раз в день ходит один состав, соединяющий Лисичанск с "большой Украиной".

Лисичанск – часть промышленной агломерации, которая формируется вокруг реки Северский Донец и соединяется с Северодонецком и Рубежным. Город стоит на донецком кряже, когда-то называвшемся Оленьими горами.

На одном из отрогов сегодня расположена смотровая площадка с памятником оленю. Тот всматривается в "светлое будущее", которое так и не наступило, – на остановившийся завод.

Город формируется вокруг нескольких промышленных предприятий и угольных шахт, где и работает большинство его жителей.

– Вот смотрите, это – центр, а вокруг трущобы, – показывает таксист. Он везет нас от вокзала к центру города. В его словах слышится сарказм. – Ну, это я вам говорю, чтобы не сложилось ложного впечатления о городе.

Центр Лисичанска – это, по большому счету, одна улица, на которой находится практически все: краеведческий музей, горно-индустриальный колледж, кинотеатр "Дружба", парк, несколько кафе и пара крупных супермаркетов. Здесь сосредоточена буквально вся общественная жизнь города.

– Я однажды посмотрел на карту страны и расстроился, – говорит Максим Трунов, местный активист. Он один из немногих в Лисичанске, кто пытается поменять город: борется с коррупцией, развивает ОСМД, менеджерит проекты молодежи. – Мы логистически проигрываем всем: рядом Россия и "ЛНР", и даже если мы сделаем что-то крутое – никто не заметит и не поддержит, потому что это рискованно.

Максим – инженер, забросивший из-за войны свою специальность – проектирование шахт, карьеров и скважин.

"В творческом отпуске, – скромно говорит он, – в аспирантуру поступил, учусь вот на кандидата наук в ДонДТУ".
Максим Трунов, 45 лет

Общественный активист
Мы встречаемся с Максимом в одном из сетевых кафе в центре Лисичанска. Он одет по-деловому – джинсы и черная рубашка.

Общественная и культурная жизнь в Северодонецке и Рубежном, говорит он задумчиво, гораздо развитее, чем в Лисичанске.
«Общественная и культурная жизнь в Северодонецке и Рубежном гораздо развитее, чем в Лисичанске»
– Может, потому что это угольный город, со своим мировосприятием, – рассуждает Максим. – Тут людей сложно заставить надеть рубашку с галстуком. Только два варианта: либо на свадьбу, либо на похороны. Город такой.

Трунов родился в Лисичанске и до войны не особенно участвовал в жизни города. Но в какой-то момент захотелось сделать "что-то интересное, чтобы жизнь была тут".

Максим – из тех, кто пытается занять все свободное пространство вокруг. Его волнуют и проблемы рекультивации земель под закрытым содовым заводом "ЛИССОДА", который подорвали в 2013 году, и будущее остановленного нефтеперерабатывающего завода, когда-то принадлежавшего компании "Роснефть" и проданного в 2016-м швейцарской компании, и даже экономия света в многоэтажке, где он живет.
Мужчина по собственной инициативе создал ОСМД в своем доме, единственное на весь Лисичанск. Теперь его дом – один из немногих в округе, где установлены светодиодные вместо энергозатратных лампочки накаливания, и есть датчики движения на свет.
При этом, жалуется Трунов, Лисичанск – единственный город на Донбассе, где нет программы поддержки ОСМД.

– Здесь все мертво, – говорит Максим. – Никто не понимает, зачем нужно ОСМД. Позиция у людей такая: давайте немножко подождем, и они вернутся в ЖЭК, куда они денутся? У меня есть бабушки, которые уже 14-й месяц платят в ЖЭК вместо нашей общей управляющей компании.

Они считают меня самозванцем, жуликом. Я в этом году купил машину – "Ладу Калину", не "Мерседес"! – и теперь народ призывает меня к ответу. А я в ОСМД даже зарплату не получаю.

Увы, у нас в регионе утрачено доверие между людьми.
«Они считают меня самозванцем, жуликом. Я в этом году купил машину – и теперь народ призывает меня к ответу»
Трунов приводит в пример UrbanSpace 100 в Ивано-Франковске – социальный ресторан, отдающий часть прибыли на социокультурные проекты. Сто человек вложили в него по тысяче долларов. Такой же ресторан сегодня готовится к запуску в Киеве.

– Почему такой проект, как "Урбан", произошел во Франковске, а не в Луганске? – вопрошает Трунов как бы в пустоту. – Потому что там люди друг другу доверяют, их объединяют общие ценности, они могут договариваться и делать что-то вместе. А я понял, что воюю тут один. Люди видят, что денег нет, и сразу же отпадают.

Но я – не Дон Кихот. Я больше за блокчейн, за то, чтобы формировались общественные связи. Вот поэтому я выбрал молодежь, незапятнанную определенными социальными связями здесь.

Например, недавно приходит парень и говорит: хочу социальное предпринимательство создавать, перерабатывать пластмассу. Он в одиннадцатом классе! Вот таким я хочу помогать.
Война – это лучшее, что произошло с регионом
Одним из главных центров жизни Лисичанска сегодня, как ни странно, является краеведческий музей. Он для местных – и центр современного искусства, и архив локальной истории, и пространство для дискуссий, и образовательная мастерская.

В прошлом году музей согласился принять у себя проект-интервенцию "Музей вiдкрито на ремонт", который придумал культурный менеджер Леонид Марущак вместе с художниками и исследователями. С тех пор краеведческий стал неумолимо меняться.
Директор музея Нина Бондарь проводит нам экскурсию по залам. Вот стандартный "уголок природы". Вот – зал про историю края. А вот – экспозиция про Вторую мировую войну и немножко про нашу нынешнюю.

Отдельный зал заставлен скульптурами советских деятелей. Музейщики решили не прятать их, как сделали многие в стране, когда начался процесс декоммунизации, а напротив – создали для них такой контекст, чтобы зритель сам сделал выводы о прошлом страны.

Одно из центральных мест в музее занимает кусок угля из шахты, который художник Вова Воротнев пронес через всю страну – от Червонограда во Львовской области до Лисичанска в рамках его проекта "ХIД НА СХIД". Здесь же – транспарант с придуманным им новым именем города – "Здесьисейчанск".
Нина Бондарь, 32 года

Директор музея
Также тут – выставка, посвященная "Светлограду", утопическому советскому проекту. По задумке архитекторов, Лисичанск должен был объединиться с Северодонецком и Рубежным в один мегаполис будущего с футуристическими зданиями и инфраструктурой. Макеты "Светлограда" сделал на 3D-принтере уроженец Лисичанска, художник Александр Долгий

На Донбассе часто говорят, то ли в шутку, то ли всерьез, что война – это лучшее, что произошло с регионом. Страшные события 2014-2015 годов дали многим городам толчок к развитию.

Если бы не война, стал бы краеведческий музей, куда раньше невозможно было затянуть никого, кроме школьников, центром притяжения горожан и площадкой воплощения их идей?
«Когда меняется власть, хочется и самому что-то поменять»
– Когда меняется власть, хочется и самому что-то поменять, – говорит Нина Бондарь. – Я пришла сюда по конкурсу в конце 2015-го, и хотелось, чтобы какие-то перемены произошли уже при мне. Стала искать активности в интернете и нашла Леню Марущака.

Он сначала привез сюда выставку икон из Западной Украины, потом – проект с бельгийцами про то, как строились бельгийские домики в Лисичанске, а затем появился проект "Музей открыт на ремонт".

Нина не училась на музейщика. Она родилась в многодетной семье. После школы пошла учиться в горный техникум, но работать по специальности не захотела. Так она, девятнадцатилетней, попала на самую скромную, как рассказывает сама, должность в краеведческий музей.

«Здесьисейчанск» – переименование, которое придумал художник Вова Воротнев во время проекта в Лисичанске
Тогдашняя директор заведения Светлана Блидченко уговорила ее пойти учиться на менеджера управления на заочный, а параллельно Нина вела экскурсии в музее, и вскоре стала научным сотрудником.

Из музея Нина ушла работать в банк, но война заставила вернуться в место, где начиналась ее карьера, уже на должность директора.

– Мы надеемся, что дальше будет хорошо, – улыбается Бондарь, стоя возле транспаранта "Здесьисейчанск". – Лисичанск примечателен своими тружениками, которые стараются, чтобы город процветал.

У многих разочарование: нужно ли это кому-то после 2014-го? Многие до сих пор не пришли в себя, у кого-то были серьезные потери – и смерти в том числе.

Прийти в себя достаточно сложно, но мы живем и думаем, что справимся.
Лисичанск – тихий город.
У горожан свой режим: дом, завод, дом. Город с его промышленной жизнью не приспособлен для развлечений. До недавних пор здесь не было даже кинотеатра.
Кино будет
Войну лисичанский кинотеатр "Дружба" встретил в состоянии глубокого упадка. Тогдашний директор не брезговал ставить пиратские копии мировых премьер, поэтому официальные дистрибьюторы прекратили сотрудничество с "Дружбой". За кино и попкорном горожане стали ездить в более развитый, хоть и гораздо более молодой Северодонецк.
Валерия Лукина, новый директор "Дружбы", встречает нас у буфета на втором этаже кинотеатра. Она – коренная жительница Лисичанска, но более десяти лет прожила в Донецке, где работала в театре оперы и балета.

Из-за войны ей с семьей пришлось вернуться на малую родину и искать себе место в новой реальности. В конце прошлого года Валерия разработала программу развития "Дружбы" и прошла конкурс на должность директора.

– Вот видите, что у нас тут, – вздыхает Валерия, открывая дверь в VIP-зал. Перед пошарпанными старыми креслами стоит кое-как слепленный из фанеры стол, а вместо киноэкрана – пластиковая оконная заглушка. – Прошлый директор все забрал, всю технику, она находилась в аренде.

– Было обидно, что в Северодонецке есть кинотеатр, а у нас нет, – продолжает Лукина. – И нам приходилось ездить туда с ребенком. А захотелось, чтобы и тут тоже было кино.

Так Валерия стала директором. Правда, счастья ей новая должность точно не прибавила.

– Когда я погрузилась в работу, поняла, что здесь абсолютно ничего не работает, – вспоминает женщина. – У нас протекала крыша, отсутствовало достойное оборудование, чтобы показывать фильмы в хорошем качестве, да и, собственно, фильмов не было – с нами отказывались работать крупнейшие дистрибьюторы!
Валерия Лукина, 29 лет

Директор кинотеатра «Дружба»
– И в это время нас тут было всего четверо, - рассказывает Лукина, – я, бухгалтер, кассир и дежурная, она же уборщица в одном лице. Все разбежались из кинотеатра, потому что директор зарплату не платил месяцами.
«Моя семья меня практически не видит, но я очень переживаю за то, чтобы кинотеатр развивался, а молодежь получала то, что хочет»
Чтобы "Дружба" снова заработала, нужно было серьезно вложиться. Валерия обратилась за помощью к горсовету и смогла выбить деньги на хороший проектор, киноэкран, поддерживающий фильмы в 3D-формате, аудиосистему. Удалось уговорить четырех основных дистрибьюторов возобновить сотрудничество.

Обновленный кинотеатр открылся 2 февраля 2017 года. По словам Лукиной, за первые полгода в "Дружбу" пришло 11600 зрителей, которые посмотрели 693 фильма.

– За такой же период прошлого года было всего 700 зрителей и 70 фильмов, – с гордостью говорит директор. – Это отличные показатели!

К нам ходит в среднем 40-50 человек в день, все зрители очень благодарны, а мы так тем более – с апреля кинотеатр уже вышел на самоокупаемость. И работает нас тут уже не трое, а одиннадцать, и мы постоянно растем. Провели фестиваль документального кино-86, "Докудейз"…

Моя семья меня практически не видит, но я очень переживаю за то, чтобы кинотеатр развивался, а молодежь получала то, что хочет.
Теперь Лукина мечтает создать развлекательный центр для молодежи. Первый шаг уже сделан: летом в одном из помещений "Дружбы" появился одноименный крытый скейт-парк.
А управляют им подростки.
Грубо говоря, шахтер
Главный по урбан-пространству "Дружба", 19-летний Роман Литвиненко, встречает нас на заднем дворе кинотеатра. Стена "задника" хаотично расписана граффити, с крыши свисает неоновая вывеска "DANCE".

Дверь в скейт-парк отпирается изнутри.

– Такая система, – скромно объясняет Рома и приглашает нас внутрь, в святая святых местной молодежи.
"Дружба" – храм спорта и музыки, который подростки сделали буквально своими руками.

– Однажды мне позвонил мой учитель истории и сказал: знаю, что ты катаешь, к нам сейчас приехали ребята из "Кода Мiста" (программа развития городов общественной организации GarageGang – УП), они ищут людей с идеями. А вы же плачете, что хотите крытый скейт-парк, так вперед! – рассказывает Рома.

Его невероятно вдохновила возможность сделать место, где можно круглый год кататься на BMX (велосипедах, предназначенных для разных трюков).

Сам Рома – коренной лисичанин, учится в профучилище на подземного электрослесаря. "Грубо говоря, шахтер", – объясняет он.
Роман Литвиненко, 17 лет

Активист
«Однажды мне позвонил мой учитель истории и сказал: к нам сейчас приехали ребята из "Кода Мiста", они ищут людей с идеями. А вы же плачете, что хотите крытый скейт-парк!»
Рома занимается велоспортом уже много лет, и вокруг него сформировалась целая тусовка бээмиксеров. О своей идее студент рассказал Максиму Трунову, а тот выяснил, что на территории кинотеатра пустует огромное помещение.

Когда-то давно в нем работал дискоклуб и должен был открыться зал для просмотра кино, но, как обычно в нашей реальности, не сложилось.
– Когда мы это место увидели – ух! – сразу поняли, что подходит, – вспоминает Рома. – Ребятам из "Кода Мiста" оно тоже очень понравилось, и началось…

Мы работали на площадке практически каждый день: выгребали мусор, варили конструкции, планировали, где что будет. Три тонны мусора вытянули – бревна, плакаты старые, всякий хлам. Кое-что мы превратили в декорации.

Спустя восемь месяцев, прошедших от идеи до реализации, даже не верится, что это мы сами смогли сделать. Тем более, таких площадок для нетрадиционных видов спорта во всей стране – по пальцам пересчитать.

Сегодня в "Дружбе" проводят фестивали, кинопоказы и концерты, а кататься на велосипедах, скейтах и роликах приезжают из соседних городов.

И это, по сути, – единственное, что удерживает местную молодежь от мыслей переехать в город побольше. За годы войны многие уехали: кто в Харьков и Киев, а кто-то выбрал Россию.
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