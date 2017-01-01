"Размеценатить" – слово, которое Ариф любит применять по отношению к местным бизнесменам, пока что не желающим вкладываться в развитие города. Собственно, здание кафе уже давно выкуплено владельцем сети продуктовых магазинов Дмитрием Шатиловым. Он, вероятно, не заинтересован в том, чтобы восстанавливать здание.
– А вот здесь были теннисные корты, – Ариф показывает на пустырь неподалеку от здания городской администрации. – А это мы называем "островком стабильности", – говорит он, проводя по двору, напичканному самодельными тренажерами, плакатами с призывами к ЗОЖ и по-детски наивными фигурками.
Это все, говорит Ариф, делает Виталик, местный сварщик. Сам Виталик, высокий накаченный мужчина в оранжевых очках для сварки, тащит через двор детали для своего нового творения – детской карусели.
– Он не любит говорить с журналистами, – смеется Ариф, пожимая ему руку. – Ну, а нам что, он хорошее дело делает, полезное.