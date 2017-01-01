С крыши открывается панорамный вид на лесопосадку и здание института азотной промышленности, которое летом 2014-го в качестве штаба и места для содержания пленных использовали боевики "ЛНР" из батальона "Призрак" Алексея Мозгового и "Казачьей национальной гвардии" Павла Дремова.



– Веселые у нас были времена, – смеется Ариф, глядя на город. – А сейчас вот просто боремся за то, чтобы тут можно было жить и не скучать. Я иногда думаю: уеду в Киев, займусь серьезными делами. А потом смотрю на всю эту печальку и всё-таки нет. Если я уеду, остальные скажут: "Ну, раз Ариф уехал, значит, совсем бесперспективняк".



Так что пока я, наверное, остаюсь. А вот вы все приезжайте почаще! Из Киева, Харькова, Ивано-Франковска!



Только вы и заставляете к чему-то стремиться.