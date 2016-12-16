На захист Надії Савченко

Давно так нікого не паплюжили.

Проте якщо розібратись, що такого злочинного чи хоча б неправильного зробила Савченко?

Вела переговори в Мінську з ненависними нами лідерами сепаратистів.

Але такі ж самі перемовини весь час велись з тими ж лідерами чи їх представниками. Чи, може, до цього переговори велись зі стінкою?

Якщо ж велись зі вказаними сепаратистами, то нічого не помінялось.

Нам кажуть, що Савченко депутат і її ранг вище ніж посланців, які вели переговори з нашого боку раніше, і що таким чином ми офіційно визнаємо лідерів ЛНР та ДНР.

А хіба ж попередні Мінські домовленості не були визнані у нашій країні на самому високому рівні? Хіба не посилалися очільники нашої держави багаторазово на них, як на такі, що ними прийняті та визнаються? Хіба цим самим наші можновладці не визнали ЛНР і ДНР стороною домовленостей?

Чи може хтось пояснити, чим Савченко є більш невдалою фігурою ніж Кучма і Медведчук?

Чому тим, до яких так багато у нас запитань, їздити в Мінськ можна, а Савченко ні? Чому тим можна довіряти, а Савченко ні? Що такого секретного Савченко може знати й сказати більше ніж вказані особи, які займали ще недавно такі високі пости?

Тепер ті, хто вчора кричав хвалу і славив Савченко, готові визнати її шпигункою Кремля.

А от тих, хто постійно на приватних літаках літає на зустрічі з кремлівськими лідерами в шпигунстві чомусь не підозрюють. Не підозрюють і тих, хто з Путіним на "ти", хто веде з ним наодинці таємні перемовини, хто зустрічається під час війни з пєсковими-сурковими, хто співпрацює з російським і сепаратистським бізнесом, хто дав можливість втекти тим, хто причетний до розстрілу майдану, хто веде шкідливі для нас величезні фінансові оборудки, хто повинен відповісти за Іловайськ, Дебальцеве, Піски, хто постійно і систематично нахабно бреше нам про все, що коїться в нашій державі.

Савченко з першого дня повернення в Україну заявила, що готова вести переговори з будь-ким, якби тільки це допомогло нашим полоненим. І раніше чомусь ніхто їй не казав, що робити цього не можна.

Крім обміну полоненими, Савченко нібито інших перемовин не вела.

Що ж в цьому поганого?

Навіть якщо вона звільнить хоча б одного нашого, то це вже буде добре. Хіба ні?

Протягом війни багато відомих осіб їздили на окуповану територію, вели переговори, зустрічалися з ватажками бойовиків та повертали полонених, і чомусь ніхто їм не закидав зради та шпигунства.

Кажуть, що Савченко заважає вести переговори іншим нашим представникам та на вигоду Москві усуває їх від переговорного процесу.

Хіба були хоч якісь дії, що свідчили б про таке?

Хто мішає ввести Савченко в переговорну групу? Хто мішає вести переговори двома групами або з інших питань ніж обмін полоненими?

Якщо це дасть результат, то нехай столів переговорів буде хоч з десять.

Якщо Савченко буде вести переговори про щось таке, що наноситиме шкоду нашій країні, то тоді й потрібно буде її притягувати до відповідальності.

А може, усе простіше? Може, комусь невигідно, щоб Савченко бува не взнала те, про що саме насправді домовлялись у Мінську?

При всій неоднозначності поведінки Савченко, вона є прямою і відвертою, на відміну від переважної більшості політиків. Може, тому влада й старається зарання очорнити Савченко, як джерело правдивої інформації.

На одному з телеканалів Антон Геращенко запропонував нам підозрювати Савченко в співпраці з Москвою лише на тій підставі, що судовий процес над нею в Росії транслювали по телебаченню, а процеси над іншими полоненими не транслювали. Середньовікова інквізиція може відпочивати.

Адже для Росії Савченко була супербойовиком, льотчицею, жінкою, депутатом парламенту. Хіба не це виділило її в очах російських ЗМІ?

...У величезному потоці бруду та брехні, що виливається на Савченко, можна віднайти і невеличку користь.

Запам'ятаймо тих, хто виконує це замовлення можновладців. Вони ще не раз намагатимуться зробити з чорного біле.

Олександр Мінович, спеціально для УП

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