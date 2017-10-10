ЄС будує стіну на східному кордоні: що допоможе Україні зупинити цей процес?
Вівторок, 10 жовтня 2017, 08:30
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