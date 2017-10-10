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Тарас Качка
заступник міністра з питань розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства

ЄС будує стіну на східному кордоні: що допоможе Україні зупинити цей процес?

Вівторок, 10 жовтня 2017, 08:30

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.
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