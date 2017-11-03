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Юлія Орлова
генеральний директор видавництва "Віват"

Хто відбирає книжки до фонду публічних бібліотек?

П'ятниця, 03 листопада 2017, 12:00
Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.
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