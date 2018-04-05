Чому ВДНГ відмовляється від готівки

Презентовав прошлым летом Концепцию развития киевского ВДНГ на 40 лет, мы заявили ее как территорию инноваций и микромодель Украины будущего.

Один из этапов стратегии – это внедрение "безналичного пространства". Я считаю, что переход на расчеты карточкой – это путь Украины к более цивилизованному будущему.

В прошлом году Нацбанк утилизировал изношенных купюр на 48,4 миллиарда гривен. Только банкнот по 1 гривне было уничтожено 83,4 миллиона штук.

Это не только экономия ресурсов на производство, инкассацию и утилизацию купюр, но и более прозрачный денежный оборот.

Вспомните опыт Дании, которая безналичным расчетом борется с теневым сектором и сохраняет бюджетные деньги, уже отказалась от печати денежных банкнот и закрыла монетный двор.

К тому же, карточка – самый удобный способ платежа: не носишь с собой бумажные деньги, не боишься их потерять. А если потерял карточку – ее можно быстро заблокировать, сохранив средства.

Мы убедились в правильности решения после результатов исследования –

показатель оплаты наличными покупок и развлечений на ВДНГ составлял 70-85%. Это очень много.

Поэтому, заручившись поддержкой крупного государственного банка и крупной международной платежной системы, этой зимой впервые крупное госпредприятие в Украине реализовало проект по cashless пространству.

Мы решились на эксперимент во время масштабного ивента длинной в несколько месяцев – "Зимової Країни на ВДНГ".

И за это время ВДНГ практически полностью перешел на безналичную оплату. А это операции для 530 тысяч человек, которые посетили нас за зиму. Практически – так как в сувенирных лавках и точках питания еще сохранена опция оплаты налом.

Конечно, мы понимали, что на этапе этого экспериментального проекта создаем партнерам и некоторым посетителям неудобство. Как мы его преодолевали – поделюсь опытом.

Аргументы для партнеров ВДНГ

Первым делом мы договорились со всеми резидентами "Зимової Країни на ВДНГ" об установке терминалов. Да, было непросто, особенно с маленькими вендорами, например, продавцами еды. В ход пошли аргументы в пользу cashless. Что это:

– Экономит время. Транзакции через терминал проходят на 30% быстрее, чем с наличными. Не нужно отлистывать деньги, пересчитывать их, ждать сдачи. Не говоря уже о логистике этих денег: они не требуют инкассации, а сразу оказываются на расчетном счете.

– Прозрачно и не нужно контролировать честность работников. Это удобно собственникам бизнеса.

– Удобно налоговой службе и репутации экспоцентра как прозрачной структуры.

Сопротивление изменениям – это нормально

Сначала нужно было создать удобный доступ к банковским карточкам на тот случай, если у посетителя не было своей.

"Ощадбанк" и MasterCard прямо на входе на ВДНГ установили мобильное отделение для выдачи и пополнения карточек, а также создали дополнительный большой центр обслуживания клиентов в павильоне 3, где размещался фудкорт "Баварский Двор".

Процедуру максимально упростили: никаких очередей, анкет и предъявления паспортов.

Человеку нужно было потратить 3-5 минут, чтобы получить карточку с paypass и тут же пополнить ее наличными. Дополнительный плюс – такая карточка действует не только на территории ВДНГ, но и по всей Украине.

Сопротивление изменениям – это нормально. Кому-то не хотелось тратить время на оформление новой карточки, кто-то принципиально хотел платить так, как привык.

Мы поняли, что жестко запретить расчет наличными мы все-таки не можем, так как негатив со стороны клиентов мог оказаться катастрофическим для успеха проекта "Зимова Країна на ВДНГ".

Встала задача придумать дополнительную мотивацию: чтобы не запрещать людям платить наличными, но дать им дополнительный существенный стимул рассчитываться именно банковской картой.

Тогда мы сделали акцию: при безналичной оплате человек получал скидку. Да, вот так просто. Но картина полностью поменялась – 85% посетителей "Зимової Країни на ВДНГ" начали рассчитываться карточками.

Кроме этого, мы экспериментировали с комплексным входным билетом, когда посетитель мог заплатить сразу за все развлечения на ВДНГ.

Наш банк-партнер специально для этого разработал уникальную программу. Она позволяла через обычный кассовый терминал считывать комплексную карточку, на которую записаны билеты сразу на все локации для нескольких людей.

Кстати, они применили технологию, которую разрабатывали для киевского метро, но доработали ее под нас. Представитель MasterCard сказал, что подобная технология в мире есть еще только в одном месте.

Если ресурсы, потраченные на производство, оборот и утилизацию мелких купюр, потратить на созидание, то качество жизни общества повышается.

Поэтому ВДНГ переходит на cashless и движется к цели стать моделью лучшего будущего страны и площадкой для культурного досуга в столице.

Евгений Мушкин, генеральный директор ВДНГ, специально для УП

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