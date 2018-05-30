Гулівер у країні ліліпутів. Прощавай, Аркаша

– Ну, у тебя и вид из окна, Аркаша, шикарнейший. За такой, и Родину не жалко продать, – стоя на балконе с видом на Днепр протянул Павел Фельдблюм.

– Что я, в общем-то, я это и сделал, – с сарказмом ответил Бабченко.

Это было на днях. А уже кажется, что словно в другой жизни.

Бабченко только недавно переехал в этот дом, где ему так подло выстрелили в спину.

Он перебрался в Киев в январе 2017-го. Сначала жил у одних друзей, потом у других. Круг общения у него был и широким, и узким одновременно. Он довольно открыто общался со своей большой аудиторией. Но круг его поддержки был узким. В Киеве этот "круг" мог легко уместиться за парой столов в одном из его любимейших киевских баров на Антоновича.

Он тосковал по Родине. Он любил ее. Свою страну. И когда он смеялся в своей программе на канале ATR PRIME: Бабченко, над тем, что у них там "за поребриком?", но кто знал как он тосковал за этим самым "поребриком".

Смех сквозь слезы. Сарказм – как обратная сторона любви. И защитная реакция.

"Эти твари украли у меня Родину... Как же я хочу в Москву. Не в ватную. В свободную". Эти слова стоят у меня в ушах.

А еще его история про то, как он во время Болотной шел от одной компании к другой и просил людей не расходиться. Он говорил с оппозиционерами и умолял их оставаться на улицах. Не бояться идти организовывать людей. В декабре 2012-го на Болотной площади Аркашу сложно было не заметить.

"Нам судьба такой шанс тогда подарила... Какой же тогда теплый был декабрь", – говорил нам с Антоном Наумлюком в сентябре 2016-го. Мы сидели на лавке в центре Праги. Аркашу уже тогда предупредили, что из России ему срочно нужно уезжать. Но он все тянул. Никто не хотел, позволять "им" вот так ломать свою жизнь.

Мы сидели на той лавке. В Праге. "Вот Прага, ну что нам мешало-то свою жизнь построить. Зачем же мы опять империю строим", – не унимался Аркаша.

И Антон Наумлюк вдруг вспомнил, как он, преподаватель истории из Саратова, после очередного текста Аркадия Бабченко во время российско-грузинской войны, написал ему письмо: "Хочу быть военным корреспондентом, что для этого нужно?". Тогда Бабченко ему ответил просто: "Ну так собирайся и езжай на войну. Только это и нужно, чтобы там работать".

Через много лет они наконец познакомились в АТО, на российско-украинской войне.

Бабченко влиял. Именно поэтому его и не оставляли в покое. Его слова боялись.

Он одним своим постом мог вызвать истерику у российских телевизионщиков.

Аркадий написал десятки сотни постов о российских военных воюющих на востоке Украины. Он иногда был очень жёсток, кто-то считает, что чрезмерно откровенен, а в некоторых смыслах злорадствовал. Но это была боль.

"Родина бросит тебя, сынок. Всегда".

Он хотел жить в другой России. Справедливой и свободной. В России, которая не убивает братские народы. Не мочит никого в сортирах. А строит свое государство, справедливо распределяя нефтегазовые доллары.

А жил в России, где приходилось держать биту под кроватью. И ночами вскакивать от каждого звука лифта.

"К сожалению. Не в этой жизни. Этот поворот мы уже проскочили. Следующий возможен лет через пятьдесят", – вспоминаю один из последних разговоров с тобой.

"Он был один такой", – говорит твой друг Айдер Муждабаев.

Ты, правда, был Гулливером в стране лилипутов.

Рабів до раю не пускають.

Мы знаем, что ты там в хорошей компании!

Как, впрочем, и всегда.

И ты будешь нам помогать, где бы ты ни был. Такова твоя природа.