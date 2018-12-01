Нападение россиян 25-го ноября на украинские корабли с последующим захватом и экипажей, и самих морских суден – точка бифуркации длящейся пятый год аннексии Азовского моря Россией.

В отличие от аннексии Крыма, аннексия Азовского моря стала процессом, растянутым на годы. Здесь так же, как и с захватом Крыма, использовался целый комплекс инструментов новейшей "гибридной" войны РФ против Украины и Запада.

Её постоянным фоном стали агрессивная пропаганда, информационно-психологические операции, усиление экономического давления на Украину, ударная милитаризация зоны конфликта.

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На этом фоне Россия осуществила несколько кардинальных практических шагов для аннексии Азова. Её пиком стал вооружённый захват россиянами украинских боевых кораблей с экипажами в нейтральных водах вблизи Керченского пролива 25-го ноября.

Четыре шага аннексии Азова

Молниеносный блицкриг по захвату Крыма осуществлялся по двум основным направлениям.

Первое – нейтрализация потенциального сопротивления со стороны украинских сухопутных и морских военных подразделений.

Второе – взятие под контроль ключевой инфраструктуры полуострова, начавшееся с захвата зданий органов власти в первые дни конфликта. Их логическим завершением стало оформление по российскому законодательству факта перехода Крыма под контроль Москвы.

В случае с Азовом Москвой изначально планировалась более длительная и многосоставная операция.

Задача первого этапа – получение эффективного единоличного контроля над Керченским проливом. Она была решена после аннексии Крыма взятием под контроль обоих берегов Керченского пролива. Результат был закреплён сооружением мостового перехода, соединившего Крымский и Таманский полуострова.

Задача №1 решалась в тесной координации со второй – блокирование свободного плавания торговых судов в азовские порты Украины. Центральная арка моста специально была построена слишком низко для того, чтобы пропускать многие из кораблей, ранее швартовавшиеся в Мариуполе и Бердянске, крайне важных для Украины как пункты экспорта стали и зерна.

Темпы решения второй задачи особенно возросли после окончания летнего чемпионата мира по футболу в России, во время которого российская власть традиционно избегала ввязываться в геополитические авантюры.

Сразу после завершения ЧМ россияне резко активизировали начавшийся с конца апреля этого года процесс задержания судов в Азовском море. И начали массово, причём на длительные сроки, задерживать суда, идущие в украинские порты и из наших портов на Азове.

Следующая, третья, задача: не допустить появления мощной боевой группировки украинских кораблей в Азовском море. Решение о создании такой группировки 6-го сентября принял СНБО Украины в ответ на массовые задержания Россией кораблей на Азове.

Своё кардинальное несогласие с этими планами Украины Москва продемонстрировала не во время атаки на три наших корабля 25-го ноября, а двумя месяцами ранее. Тогда российские военные корабли серьёзно препятствовали проходу кораблей ВМС Украины "Донбасс" и "Корец" в Азовское море через Керченский пролив.

Именно эти корабли, перебрасываемые из Одессы в Бердянск, и должны были стать основой новой военно-морской базы украинского флота на Азовском море.

В ответ РФ уже тогда задействовала против украинских судов более 10 кораблей и катеров ФСБ и Черноморского флота РФ, а также самолёты.

Несмотря на ряд опасных провокационных манёвров россиян, в сентябре столкновения удалось избежать. Но, отработав операцию по противодействию украинским кораблям, россияне повторили её уже со столкновениями 25-го ноября.

И, наконец, четвёртая задача Москвы, так сказать "венец" всей её работы по выдавливанию Украины из Азовского моря - превращение всего Азова, а не прилегающей к берегам России 12-мильной зоны, во "внутреннее море РФ". И как следствие - полное блокирование украинских портов на Азове. Именно сейчас эта задача и решается Россией.

Украинская сторона видела опасность планомерных усилий РФ по аннексии Азова. Именно поэтому 28-го августа этого года президент Порошенко поручил провести заседание СНБО для поиска ответов на действия России в Азовском море.

По крымским лекалам

То, что обстрелы, таран и захваты украинских моряков и кораблей (а если шире – аннексия Россией Азовского моря) стали в принципе возможны – прямое следствие "зависания" процесса наказания России за аннексию Крыма.

Москва так и не "получила по рукам" за отобранный у Украины Крым в той степени, чтобы не совершать подобных действий в будущем. А, не встретив должного сопротивления, пошла дальше.

С 2014 года в тематике Крыма и Азова сосуществуют взаимоисключающие трактовки. Украина в своих действиях опирается на международное право, которое однозначно заявляет, во-первых, о принадлежности Крыма государству Украина. Во-вторых, о необходимости для России придерживаться положений договора 2003 года о статусе Азовского моря. В-третьих, о праве мирного следования кораблей в территориальных водах любой страны, включая РФ.

"Альфа и омега" позиции Москвы - после референдума на полуострове 2014 года и решения Кремля о принятии этой территории в состав РФ вопрос с Крымом закрыт окончательно. Именно так – однозначно, как категорический императив.

На этой максиме строится политика России по отношению к абсолютно всем вопросам, в которых так или иначе фигурирует Крым. Поэтому и задерживаются (в нейтральных водах!) корабли, как нарушившие своим плаванием возле Крыма "территориальные воды России". И украинские моряки, следовавшие из одного украинского порта в другой, попадают в крымский суд по обвинению в нарушении этих "территориальных вод".

Говоря другими словами, принцип "сила права" (подход Украины и её иностранных партнёров) вошёл в клинч с "правом силы" (подход Москвы, захватившей Крым и удерживающей контроль и над Керченским проливом, и над значительной частью Азовского моря).

И поскольку лежащий в основе этого клинча системный спор по поводу аннексии Крыма за четыре с лишним года так и не был решён, к сожалению, не приходится ожидать его быстрого решения и после инцидента 25-го ноября.

Снова, как и в 2014 году, видим в стане наших союзников отсутствие единой линии. Отсутствует общее понимание того, что необходимо максимально быстрое и жёсткое наказание России за новый виток её "крымского беспредела".

Вместо этого зазвучали уже подзабытые с 2014 года выражения глубокой обеспокоенности, призывы мирно уладить возникшие недоразумения, опасения новыми санкциями ещё больше осложнить перспективы урегулирования конфликта…

Запад, как и во время кризиса с аннексией Крыма, снова основные усилия направляет на недопущение военного столкновения с Россией. И пока непонятно, сможет ли он в координации с Украиной пресечь аннексию Азовского моря. Или же повторится сценарий с аннексией Крыма 2014-го.

Прошедшие после столкновения 25-го ноября дни показали, что мир снова очутился в привычном тупике "Крымский узел разрубить нельзя развязать", в котором у мирового сообщества за 4,5 года после аннексии так и не получилось расставить знаки препинания.

Ожидать, пока это будет сделано в апгрейде этого тупика "Азовский узел разрубить нельзя развязать", у нашей страны времени нет. Поскольку Россия уже де-факто заблокировала нормальную работу портов Мариуполя и Бердянска, обстреливает наши корабли и захватывает наших моряков.

Введение военного положения в десяти "прифронтовых" областях в сложившихся условиях стало решительным и выверенным действием собственно Украины. Оно показывает и степень серьёзности угрозы, и степень готовности украинской власти адекватно этой угрозе реагировать.

Историки, наверное, лучше всех в мире знают: история учит тому, что ничему не учит. В применении к "гибридной" войне России мир последовательно постигает эту максиму, используя украинский опыт.

Именно у нас РФ обкатывала технологии, которые потом применяла в других странах: вмешательство в выборы, кибератаки, вооруженные провокации, массированная пропаганда, организация "активных мероприятий", деструктивное использование соцсетей и т.д.

Именно под предлогом защиты своего стратегического объекта - Крымского моста - Россия начала останавливать украинские корабли для длительных проверок и наращивать военно-морское присутствие в проливе и Азовском море.

Западу стоит серьёзно приготовиться – на подходе следующий стратегический объект, который уже строит Россия и который готовится охранять. Называется он "Северный поток-2".

Андрей Миселюк, специально для УП

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