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Борис Давиденко
головний редактор Forbes Ukraine

Пастка демократії: яка політична ідеологія у майбутнього президента

П'ятниця, 07 грудня 2018, 12:00

VoxUkraine проанализировал все, что основные кандидаты в президенты говорили в течении восьми месяцев.

На какую политическую идеологию наговорил каждый, и почему вам, скорее всего, не понравится результат.

Вы знаете, какая политическая идеология вам ближе всего? С вероятностью около 40%, что не очень.

По крайней мере, в соцопросах четверо из десяти украинцев затрудняются ответить на такой вопрос.

На самом деле, удивительно не то, что 40% не могут определиться, а то, что большинство опрошенных знает свою идеологию.

Откуда у них такое знание и что с ним делать, совсем не понятно. Ведь в стране нет идеологических партий, если не считать совсем маргинальных коммунистов и националистов.

Другие украинские политики всячески избегают обозначать свою идеологическую принадлежность: во-первых, идеология накладывает строгие рамки на слова и действия, во-вторых, отечественные политики слишком часто меняют свою позицию.

В общем, что делать, например, украинскому неоконсерватору или либертарианцу с этим знанием, совершенно не понятно.

Чтобы узнать, какой из украинских политиков им ближе, придется выяснить позицию по основным идеологическим маркерам, пересмотреть недавние интервью и эфиры на ток-шоу, прочитать программные статьи.

Мы в VoxUkraine решили помочь избирателямрасставили семерых основных кандидатов (по состоянию на июнь 2018-го) в президенты на политическом компасе.

Для этого мы перечитали и пересмотрели все, что они говорили за первые восемь месяцев этого года, и разместили их на политическом спектре по методологии проекта Manifesto Project.

Всего нашлось более 4200 идеологических высказываний (960 уникальных).

 
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Что мы узнали?

  1. Все кандидаты находятся в идеологическом квадранте, который можно отнести к условным социал-демократам.

Они с разной степенью категоричности поддерживают значительное участие государства в экономике: высокие налоги, активное регулирование рынков, большой госсектор в обмен на соцпомощь широким слоям населения, бесплатные медицину и образование и тд.

В общем, никаких либералов, неоконсерваторов, прогрессивистов и либертарианцев.

  1. Тем не менее, разница между кандидатами довольно существенная. Самые экономически правые – Порошенко и Гриценко, они экономические центристы. Ближе всего к социалистам Ляшко, Бойко, Рабинович и Тимошенко.
  1. Все политики немного "авторитарны" – за сильное государство, которое многое решает в жизни граждан.

Самым далеким от "прав человека" и прочих либеральных ценностей оказались Ляшко и Рабинович.

У них часто встречаются заявления, которые идут совсем в разрез с правами человека. Например, Ляшко предлагает расстреливать правонарушителей.

А наиболее либеральная риторика оказалась – Сюрприз! – у Бойко. Секрет его "либеральности" прост – он просто критикует все, что делает авторитарный (по его мнению) режим.

  1. Почти все украинские политики кренятся влево потому, что у избирателей есть запрос на левые идеи или просто потому, что самим политикам близка такая идеология? Это не риторический вопрос с очевидным ответом.

Например, украинцы далеко не всегда были оголтелыми противниками таких прорыночных идей, как приватизация и рынок земли. В 1992 году только 14% и 13,6% украинцев не поддерживали создание рынка земли и приватизацию, соответственно. Большинство было за!

Сегодня почти 60% против рынка земли и около 40% вообще не поддерживают приватизацию.

Может быть, левые политики сумели навязать украинцам свою повестку?

О чем говорит то, что все топ-политики оказались в одном идеологическом квадранте? В Украине так мало свободных, креативных, небезразличных и небедных людей, что никто из политиков даже не собирается заигрывать с этим ускользающим средним классом.

Это плохо, ведь именно эта горстка людей умеет создавать добавленную стоимость и кормит большинство, на которое нацелились левые политики.

Украине еще предстоит найти решение, как выбраться из этой ловушки демократии.

Борис Давиденко, главный редактор Vox Ukraine, для УП

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.
Теми: вибори
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