Що пишуть кандидати в президенти про українців за кордоном

4083 перегляди
П'ятниця, 08 лютого 2019, 17:00
Ігор РешетнякІгор Решетняк (Igor Reshetnyak)
заступник голови Асоціації "Ukraine Action"

Вже менше, ніж за два місяці в Україні відбудеться перший тур президентських виборів. Всі кандидати подали свої документи у ЦВК і, відповідно, можна аналізувати їхні програми.

Як громадянина України, що проживає за кордоном, мене передусім цікавить бачення кандидатів щодо діаспори та українців-експатів.

За офіційною статистикою Міжнародної організації з міграції, за межами України проживає майже 6 мільйонів громадян України, або 12% її населення.

Ці цифри є, вочевидь, заниженими, бо до статистики потрапляють тільки ті, хто перебуває за кордоном легально.

Для окремих категорій населення, відсотки є ще вищими. Так, за даними центра CEDOS, 25% випускників-2018, які склали ЗНО на 180 балів і вище, не вступали до українських ВНЗ і обрали навчання за межами України.

Разом із громадянами України, що проживають за кордоном, є багато нащадків попередніх хвиль міграції.

До їхнього числа входять і ті, хто вболіває за Україну і готовий допомагати її розвитку, як, наприклад, організатори Українського Дому в Давосі, чи віддати життя у війні за рідну землю, як рядовий батальйону "Донбас", американець українського походження Марк Паславський.

На жаль, половина кандидатів в президенти (Геннадій Балашов, Інна Богословська, Віктор Бондар, Олександр Ващенко, Дмитро Гнап, Василь Журавльов, Володимир Зеленський, Сергій Каплін, Юрій Кармазін, Аркадій Корнацький, Сергій Кривонос, Віталій Купрій, Олександр Мороз, Євгеній Мураєв, Валентин Наливайченко, Роман Насіров, Сергій Носенко, Володимир Петров, Руслан Ригованов, Віталій Скоцик, Олександр Соловйов, Сергій Тарута та Юлія Тимошенко) ніяк не згадують в своїй програмі поданій до ЦВК, ані про закордонних українців, ані про діаспору.

Так само, дуже чисельними є ті, хто звертає увагу на проблему еміграції громадян України, але ігнорує специфічні проблеми світового українства і обмежується обіцянкою створити робочі місця і умови для нашого повернення.

До цієї другої групи можна віднести Романа Безсмертного, Юрія Бойка, Олександра Вілкула, Олександра Данилюка, Дмитра Добродомова, Олега Ляшка, Андрія Новака, Петра Порошенка, Ігоря Смешка, Юрія Тимошенка та Ігоря Шевченка.

Трохи далі пішов Ілля Кива, який на додаток до цього обіцяє створити привабливий економічний і культурний клімат для повернення (етнічних) українців з колишніх республік СРСР.

Водночас Анатолій Гриценко та Олександр Шевченко ще обіцяють захистити українців за кордоном.

До меншості належать ті кандидати в президенти, які підіймають питання, що турбують саме світове українство.

Так, Ольга Богомолець, Микола Габер і Руслан Кошулинський обіцяють заборонити оподатковувати гроші, зароблені українцями за кордоном.

Втім, двоє останніх висувають контроверсійні пропозиції щодо громадян України, які також є громадянами інших країн. Так, Габер пропонує позбавляти їх "прав займати державні посади, обирати чи бути обираними в будь-які представницькі органи", у той час як Кошулинський пропонує їх взагалі позбавляти громадянства України.

У свою чергу, Андрій Садовий звернув увагу на взаємовідносини між державою та світовим українством. Мер Львова пропонує запровадити (спрощений) механізм набуття громадянства для діаспори та моніторинг роботи дипломатичних представництв.

Юрій Дерев'янко обіцяє запровадити, поряд зі звичайним, електронне голосування та голосування поштою, завдяки яким закордонним українцям буде легше скористатись своїм конституційним правом – проголосувати.

Нарешті, Віктор Кривенко згадав і про культуру, яка зможе "забезпечувати зв'язок між усіма українцями світу", і про соціально-економічні потреби, зокрема про нарахування трудового стажу, набутого закордоном і нульове оподаткування переказів звідти.

А Юлія Литвиненко обіцяє залучати закордонних українців до міжнародних проектів і дозволити їм започатковувати та розвивати свій бізнес в Україні.

У кінцевому підсумку, жоден з кандидатів у президенти у своїй офіційній програмі не розглядає весь комплекс проблем українців, що проживають за кордоном.

Світове українство досі мало ким сприймається як електорат із власними, специфічними запитами. Тим часом трудові мігранти у 2018 році, за оцінками НБУ, переказали в Україну більше 11 мільярдів доларів, тим самим вирівнявши платіжний баланс країни.

Хочеться сподіватись, що під час активної фази виборчої кампанії українцям-експатам та діаспорі буде присвячено більше уваги.

Ігор Решетняк, спеціально для УП

Теми: діаспора вибори президента 2019


powered by lun.ua
По темі
Українці діаспори закликали лідерів країн G-20 не зустрічатися з Путіним в Аргентині 29 листопада 2018, 05:37
Українська діаспора закликає посилити тиск на РФ через "вибори" в Криму 26 березня 2018, 02:09
Папа Римський розказав, що починає і закінчує день по-українськи 29 січня 2018, 06:51

Колонки

Олександр Тодорчук Ігри маркетологів та випадковий стаканчик Starbucks у "...престолах"
Якщо на початку травня ви хоч раз відкривали Facebook, то напевне бачили цей кадр із серіалу "Ігри престолів". Навіть преславуті "я не дивився жодної серії" точно натрапляли на новину, що у четвертому епізоді фінального сезону в кадрі засвітився стаканчик Starbucks.
Єгор Чернєв Цифрова трансформація бізнесу: коли починати?
Що таке цифровізація і навіщо вона потрібна українському бізнесу? Хто може її впровадити і що повинна зробити для цього компанія-замовник?
Ігор Гавриленко Скоропадський і Директорія: урок для Зеленського і 25%
Історичні паралелі застерігають. І дають шанс уникати помилок минулого.
Олена Зеркаль Промова України у морському трибуналі ООН щодо полонених моряків
Кожен додатковий день утримання, кожна нова слідча дія чи допит, будь-яке судове засідання лише загострюють спір між сторонами.
Владислав Власюк Позбавлення пенсій українців з російським паспортом: розбираємо юридичну сторону
Чи зможуть українців з російськими паспортами позбавити пенсій та соцвиплат? Розбираємося.
Сергій Рибалка Закон про тимчасові слідчі та спеціальні комісії ВР – перший крок реформи парламенту
Аби спокус для зловживань владою було менше, потрібно системно змушувати усі гілки влади виконувати закон. Для цього потрібні комплексні зміни. Передусім – унормувати процедуру імпічменту президента та зняти депутатську недоторканність, ухвалити виборчий кодекс. Закон про ТСК – також важливий крок. Потрібно не лише прискорити його розгляд, а й підсилити проект.
Юрій Гусєв Яким буде день нашої перемоги, або Як повернути додому "тимчасово окупованих людей"?
Складно уявити співіснування в рамках однієї країни з людьми, які ходили на "референдуми" та виходили на "паради українських полонених" у Донецьку. З іншого боку, в окупації живуть наші співгромадяни, які виявилися заручниками. Тож будь-яким рішенням щодо амністії або покарання має передувати тривалий та непростий діалог всередині самого українського суспільства.