Віктор Брановицький Чому рейдерство одними наказами не зупинити Одних запобіжників у вигляді оновлення програмного забезпечення чи латання законодавчих дір недостатньо для того, щоб зупинити рейдерство. Власність повинна захищатися відповідно до сили закону. А тут уже зона відповідальності правоохоронної системи. В це вже виклик для нового генпрокурора.

Анастасія Дзюбак Чотири місяці в ФОПі: як відкрити і закрити власний бізнес На собі перевірила, наскільки легко відкрити і закрити ФОП та як саме це відбувається. Це історія мого 4-місячного перебування підприємцем.

Олександр Гуменюк Медичні інститути понад 5 років тримали на складах обладнання на сотні мільйонів гривень Станом на кінець 2018 року Інститут ядерної медицини та променевої діагностики не ввів в експлуатацію 2 одиниці техніки на загальну суму 67 мільйонів 350 тисяч гривень. А Інститут отоларингології не ввів 9 одиниць обладнання на загальну суму 125 мільйонів 556 тисяч гривень. Ми вирішили перевірити, чи вдалось врешті встановити дороговартісне обладнання, а також чому взагалі подібна ситуація стала можливою.

Тарас Потічний Таксі 4.0: як узгодити інтереси перевізників, пасажирів та держави Кожен таксист отримає дозвіл. Через 6 місяців після змін свідомі гравці ринку не будуть приймати до своїх лав тих, хто не придбав документ і не сплатив збори.

Юрій Юзич Де буде молодь у новому гуманітарному міністерстві Зеленського? У мега-міністерстві молодь, як пріоритет має всі шанси просто загубитись. Стати десь четвертим, в кращому разі, питанням після спорту, культури та інформполітики.

Станіслав Івасик Тест на євроінтеграцію: які законопроєкти стануть визначальними для нової Ради Голосування за новий склад Верховної ради завершено, тому настав час підбивати підсумки роботи законодавчого органу. В першу чергу – щодо прийняття законопроєктів, спрямованих на виконання Угоди про асоціацію з ЄС.