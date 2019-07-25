Таксі 4.0: як узгодити інтереси перевізників, пасажирів та держави

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Четвер, 25 липня 2019, 15:01
Тарас Потічний
регіональний менеджер Taxify в УкраЇні


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Тарас Потічний
Чому в майбутньому люди не матимуть авто
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Колонки

Віктор Брановицький Чому рейдерство одними наказами не зупинити
Одних запобіжників у вигляді оновлення програмного забезпечення чи латання законодавчих дір недостатньо для того, щоб зупинити рейдерство. Власність повинна захищатися відповідно до сили закону. А тут уже зона відповідальності правоохоронної системи. В це вже виклик для нового генпрокурора.
Анастасія Дзюбак Чотири місяці в ФОПі: як відкрити і закрити власний бізнес
На собі перевірила, наскільки легко відкрити і закрити ФОП та як саме це відбувається. Це історія мого 4-місячного перебування підприємцем.
Олександр Гуменюк Медичні інститути понад 5 років тримали на складах обладнання на сотні мільйонів гривень
Станом на кінець 2018 року Інститут ядерної медицини та променевої діагностики не ввів в експлуатацію 2 одиниці техніки на загальну суму 67 мільйонів 350 тисяч гривень. А Інститут отоларингології не ввів 9 одиниць обладнання на загальну суму 125 мільйонів 556 тисяч гривень. Ми вирішили перевірити, чи вдалось врешті встановити дороговартісне обладнання, а також чому взагалі подібна ситуація стала можливою.
Тарас Потічний Таксі 4.0: як узгодити інтереси перевізників, пасажирів та держави
Кожен таксист отримає дозвіл. Через 6 місяців після змін свідомі гравці ринку не будуть приймати до своїх лав тих, хто не придбав документ і не сплатив збори.
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