Де буде молодь у новому гуманітарному міністерстві Зеленського?

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Четвер, 25 липня 2019, 14:29
Юрій ЮзичЮрій Юзич
історик, головний експерт групи РПР "Молодіжна політика", голова Наглядової ради молодіжної організації "Пласт – НСОУ"


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Юрій Юзич
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