Пастка закону "Про столицю"

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Вівторок, 01 жовтня 2019, 07:47
Ольга Балицька
депутат Київради від фракції "Самопоміч"

Юристи завжди читають те, що написано у документах дрібним кеґлем. Найнеприємніші речі пишуть саме так –  у примітках, перехідних та прикінцевих положеннях, посиланнях на інші закони. Часто такі примітки міняють суть документа повністю і чим ретельніше їх приховано, тим більше значення вони зазвичай мають.

У новому проекті закону "Про місто Київ – столицю України", зареєстрованому представниками "Слуги народу", за розумними та потрібними ідеями приховано саме таке отруйне положення, яке матиме дуже серйозні та дуже погані наслідки для киян.

Це положення про те, що міський депутат тепер прирівнюється до посадової особи та не має права працювати поза Київрадою. Точніше, працювати він може, але виключно митцем, викладачем, або тренером.

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При цьому, депутат може бути власником компанії, наприклад, компанії будівельної. Але офіційно працювати, заробляти собі на життя у прозорий спосіб, представникам киян планують заборонити.

Зараз у Київраді є зовсім небагато депутатів, які намагаються зупиняти безкінечну забудову зелених зон, історичного центру та знищення залишків соціальної інфраструктури, але вони є. І це дуже важливо, тому що які б нові правила не впроваджував закон, вже виданих дозволів на будівництво у Києві достатньо, щоб у разі їх реалізації, життя у місті перетворилося на суцільний екологічний, інфраструктурний та транспортний кошмар.

Не треба далеко ходити – місяць тому нове керівництво Держархбудінспекції України видало дозвіл на забудову частини Павлівського скверу у Києві висотним ЖК. Місцеві мешканці у шоці, готуються до гучного протистояння.

Якщо проект закону "Про місто Київ – столицю України" у запропонованій редакції буде прийнято, то у новій Київраді людей, які допомагатимуть місцевим мешканцям боротися з такими забудовами, вже не буде.

Адже депутатство означатиме повну відмову у професійній діяльності (зазвичай управлінської або юридичної) на 5 років, а це практично професійне самогубство. На таких умовах у депутати підуть лобісти зацікавлених компаній та люди, що на лобістів неофіційно працюють.

Знаєте, як це виглядатиме на практиці? Коли у законодавчу владу потрапляє людина, для якої депутатська діяльність –  єдиний спосіб заробляти на життя, їй дуже швидко пропонують додаткові можливості заробітку.

Можна отримувати гроші у конверті щомісяця, та голосувати по всім питанням так, як цього хоче "тіньовий роботодавець". Або отримувати гроші за голосування по окремих рішеннях.

У Київраді рішення по землі або містобудівній документації, мають дуже масштабні наслідки, тому за підтримку пропонують багато – десятки тисяч доларів на місяць. Якщо людина є фінансово залежною, не має важко вибудованої професійної кар’єри та ділової репутації, на неї досить легко вплинути такими сумами.

А якщо всі її фінансово-ділові стосунки відбуваються виключно за допомогою кешу у конвертах, людину неможливо звинуватити у конфлікті інтересів.

Думаю, будь-яка людина в Україні бачить, як це працює –  на прикладі нардепів.

Вони не мають права працювати деінде, тому їх жінки, чоловіки, племінники та бабусі –  неймовірно успішні у бізнесі люди.

Офіційно заробляючи близько тисячі євро на місяць, народні депутати у процесі служіння народу купують гектари землі, будинки, квартири, діамантові годинники та цілі автопарки. Або отримують все це у подарунок, наприклад від жінки, що володіє автомийкою, або від батька-викладача.

Наскільки все це далеко від реальності, напевно розуміє кожен, хто заробляє собі на життя працею, а не натисканням потрібної кнопки у потрібний хазяїну момент.

Якщо законопроект про "Про місто Київ – столицю України" буде прийнято у існуючому вигляді, з цією, дуже ретельно прихованою за посиланнями, нормою – у Київраді буде 80 повністю зайнятих депутатів, але незалежних людей серед них буде навіть менше, ніж зараз.

Теми: вибори Київ


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