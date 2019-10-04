Веселі старти президента Зеленського у судах

Минули вибори – новому президенту і парламенту українці надали небачений досі кредит довіри і повноту влади.

Обираючись на посаду глави держави Володимир Зеленський проголошував, що справедливість – основа довіри в суспільстві, тому дав обіцянку, що поверне довіру і повагу до суду. Наприкінці літа президент вніс до парламенту законопроект №1008, який, на думку його авторів, виправить помилки, допущені попередньою владою, та забезпечить реальну незалежність суддів. 12 вересня парламент прийняв його у першому читанні.

На думку провідних громадських організацій у цій сфері, попри позитиви, закладені у законопроект, він не здатен у нинішньому вигляді дати старт судовій реформі. Найбільшу повноту влади в процесах призначення та звільнення суддів матиме нереформований досі орган –– Вища рада правосуддя. Як посилити законопроект і забезпечити реальне правосуддя в Україні –– пояснюємо.

Нова ВККС під крилом старої ВРП

Що пропонується?

Головним плюсом законопроекту № 1008 є те, що він пропонує повністю оновити склад Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) – органу, який проводить конкурси на вакантні посади в судах.

Саме ВККС відповідальна за те, що до нового складу Верховного Суду потрапили 44 недоброчесні судді та за те, що кваліфікаційне оцінювання, яке проходять всі судді, так і не стало ефективним механізмом очищення судової влади. Але проект нічого не говорить про оновлення Вищої ради правосуддя (ВРП), органу суддівського врядування, який відповідальний за призначення та звільнення суддів.

Що з цим не так?

ВККС є відповідальною за те, що недоброчесні судді в результаті конкурсу до Верховного Суду потрапили до списку на призначення. Але саме ВРП, яка мала повноваження відхилити всіх одіозних кандидатів, замість цього всіх їх рекомендувала призначити на посади.

В результаті, замість сформувати справді оновлений Верховний Суд, ВРП та ВККС використали судову реформу для відбілювання найбільш одіозних суддів та консервації їх у судовій владі. Більше того, сама ВРП з таких одіозних особистостей, як Павло Гречківський, фігурант кримінальної справи про 500 000 хабара, відома "суддя-кочегарка" Лариса Іванова, фігурант газових схем і юрист Порошенка Олексій Маловацький, призначений вдруге поспіль до ВРП неконституційно.

Саме тому експерти у сфері судової реформи та провідні громадські організації під час президентських та парламентських виборів закликали усіх кандидатів та усі політичні сили підтримати необхідність оновлення складу ВРП та ВККС.

Чинний президент та його політична сила погодились із запропонованою ідеєю. Однак президентський законопроект №1008 ані словом не згадує про оновлення ВРП.

Більше того, відповідно до проекту оновлена за результатами конкурсу ВККС стає повністю підконтрольною старій ВРП. Пропонується, щоб остання затверджувала регламент ВККС і вимоги до конкурсів на суддівські посади.

Добравши на відкритому конкурсі із залученням міжнародних експертів нових членів ВККС, проект пропонує повністю забрати у них вирішальний вплив на процеси формування судового корпусу і підпорядкувати тим, хто відповідальний за провал судової реформи.

Хтось може заперечити такому трактуванню намірів президента, обґрунтовуючи відсутність норм про оновлення ВРП тим, що для цього потрібні зміни до Конституції, а це довгий процес. Однак, навіть, якщо погодитись із думкою, що без змін до основоположного закону не обійтись, то де відповідний президентський законопроект?

Глава держави у перший тиждень роботи нового скликання парламенту подав вісім проектів змін до Конституції, жоден з них не стосується ВРП.

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Понад те, під час обговорення законопроекту №1008 у парламентському комітеті з правової політики громадські організації та міжнародні партнери, які уважно слідкують за проведенням судової реформи, висловили свої застереження щодо відсутності норм про оновлення ВРП. Жодної публічної реакції на це зі сторони президента та його офісу не було.

Що з цим робити?

Безумовно оновлення ВККС це перший, але напівкрок до перезавантаження судової реформи. Його потрібно робити, але чітко усвідомлюючи, що ВРП має бути наступною. Президенту та його політичній силі слід припинити мовчанку стосовно долі ВРП і врешті подати на розгляд парламенту відповідний законопроект.

Водночас вже зараз до проекту №1008 слід внести зміни, які б гарантували, що оновлена на відкритому конкурсі ВККС буде залишатись незалежною від ВРП у прийнятті рішень щодо своєї діяльності та порядку добору суддів. Тобто, у ВРП потрібно забрати повноваження затверджувати регламент ВККС та вимоги до конкурсів на зайняття суддівських посад.

Міжнародним експертам усюди в нас дорога

Що пропонується?

Законопроект пропонує запровадити конкурсну процедуру призначення членів ВККС із залученням міжнародних експертів. Конкурс проводитиме Конкурсна комісія, до якої входитимуть 3 члени Ради суддів і 3 міжнародні експерти з числа тих, які добирали суддів у новий Вищий антикорупційний суд.

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Більше того, пропонується при ВРП створити Комісію з питань доброчесності та етики (Етична комісія), яка повинна ініціювати звільнення членів ВРП та ВККС з підстав недоброчесності та участі в корупції. До складу Етичної комісії мають увійти 3 члени ВРП і 3 міжнародні експерти.

Запровадження конкурсних процедур до формування органів самоврядування та залучення до цього процесу міжнародних експертів, це саме те, що пропонувала коаліція громадських організацій у своєму порядку денному реформи правосуддя.

Залучення Громадської ради міжнародних експертів до добору суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) було, на відміну від конкурсу до нового ВС, досить успішним – до ВАКС не потрапив жоден недоброчесний кандидат.

Більше того, створення Етичної комісії за участю міжнародних експертів, яка ініціюватиме звільнення недоброчесних членів ВККС та ВРП, може стати хорошим запобіжником на випадок того, коли нові члени ВККС та ВРП почнуть перебирати досвід своїх недоброчесних попередників.

Що з цим не так?

По-перше, сама присутність іноземних експертів у Конкурсній та Етичній комісіях, не означає, що досвідчені українські судді не зможуть подолати рішення цих органів, як це вже траплялось із висновками Громадської ради доброчесності.

Запропонований порядок прийняття Конкурсною комісією рішень дозволить членам Ради суддів блокувати призначення до ВККС достойних кандидатів (для прийняття рішення потрібно щонайменше 1 голос члена Ради суддів).

У свою чергу Етична комісія без згоди хоча б 1 члена ВРП не зможе ініціювати звільнення будь-кого із ВРП чи ВККС. Більше того, якщо Етична комісія все-таки ініціює звільнення, то остаточне рішення має бути підтримане більшістю ВРП. За такої моделі скільки іноземців не залучай – все одно рішення прийматиме стара ВРП.

По-друге, рішення Конкурсної комісії може бути оскаржене на загальних підставах до сумнозвісного Окружного адміністративного суду міста Києва (ОАСК), який вже став символом судової корупції в Україні. ОАСК із задоволенням заблокує будь-які спроби оновити органи суддівського врядування, оскільки для суддів ОАСК нові ВККС та ВРП становитимуть пряму загрозу.

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Що з цим робити?

Для того, щоб участь міжнародних експертів у Конкурсній та Етичній комісіях не була фікцією, потрібно збільшити їхню квоту у цих органах – більшість мають займати саме міжнародники.

Водночас, під час звільнення членів ВККС і ВРП за поданням Етичної комісії варто застосувати ту модель, яка застосовувалась під час добору суддів до Вищого антикорупційного суду. Вона успішно себе зарекомендувала і не дозволила 43 суддям, щодо доброчесності яких були обґрунтовані сумніви, потрапити до Вищого антикорупційного суду.

Тому в законопроекті слід встановити, що ініціатива Етичної комісії щодо звільнення члена ВККС чи ВРП може бути відхилена лише на спільному засіданні ВРП та міжнародних експертів з Етичної комісії за умови підтримки такого рішення щонайменше двома міжнародними експертами.

Якщо ж залишити все як зараз пропонує законопроект, то нереформована ВРП буде ігнорувати висновки Етичної комісії так само, як свого часу ВККС просто не помічала висновки Громадської ради доброчесності щодо кандидатів до Верховного Суду.

Насамкінець, створити Етичну комісію із залученням міжнародних експертів це лише половина успіху. Інша половина – дати їй поле для роботи. Якщо станеться так, що ВРП не буде перезапущена законом, то нам щонайменше певний час доведеться жити з нинішнім складом ВРП, який давно вже себе скомпрометував.

У такому разі, єдиний спосіб очистити ВРП, це звільнити її членів. Саме тому в законі слід зобов’язати Етичну комісію протягом найкоротшого часу перевірити нинішніх членів ВРП на доброчесність. Це має відкрити можливість для оновлення її складу.

Звісно, що цей процес буде набагато складнішим і з великою ймовірністю Етична комісія зіткнеться із шаленим опором ВРП, але без оновлення останньої про судову реформу можна просто забути.

Такий новий Верховний Суд

Що пропонується?

Законопроектом президент пропонує зменшити вдвічі новий Верховний Суд (ВС) – з 200 суддів до 100. Хто із суддів нового ВС потрапить до нового-нового ВС, вирішуватиме ВККС в результаті окремої процедури добору, яку їй затвердить стара ВРП.

Що з цим не так?

ВС був наново створений менше 2 років. Його першочерговим завданням було розглянути усі справи, які накопичились у вищих судах, і в результаті сформувати єдину судову практику, щоб надалі рішення судів були більш передбачуваними.

Процес добору суддів до ВС був довгим і на певний час розгляд справ у касаційній інстанції було зупинено. З моменту коли ВС запрацював, у нього на розгляді було більше 200 тисяч судових справ, а зараз – більше 60 тисяч.

Зменшуючи кількість суддів ВС, законопроект, водночас, не пропонує зменшити перелік випадків, коли сторони можуть звертатись до ВС. Таким чином, просте скорочення кількості суддів без зміни правил підсудності, означатиме, що до ВС надходитиме та сама кількість справ, а розглядати їх буде вдвічі менше суддів.

Це, вочевидь, тільки подовжуватиме строки розгляду кожної справи, а у деяких справах сторони вже зараз чекають на розгляд роками.

Тому єдиним розумним поясненням зменшення кількості суддів ВС є те, що зменшивши кількість суддівських посад, слід буде вирішити, а хто ж із 193 суддів, які вже зараз їх займають, залишаться у своїх кріслах. А це означає новий добір новою ВККС. Таку ідею можна було б сприймати із ентузіазмом, адже до нинішнього складу ВС потрапили 44 недоброчесні судді.

Новий добір до ВС мав би запобігти їхньому повторному призначенню.

Але і тут не все так гладко. Законопроект 1008 не визначає за якою процедурою буде здійснюватись новий добір до скороченого ВС. Якщо законопроект буде прийнятий у первісному вигляді, то це означає, що процедуру добору суддів до ВС встановлюватиме ВККС, а затверджуватиме – неоновлена ВРП.

Остання вже призначала недоброчесних суддів до ВС, тому надії на те, що до нового складу ВС вони не потраплять – мінімальні. За найгіршим із можливих сценаріїв, ми отримаємо новий-новий ВС, до якого потраплять всі 44 недоброчесних судді, а це майже половина складу суду. Ручне проведення нового добору дозволить також гарантувати, що до нового-нового ВС потраплять тільки ті судді, які є лояльними до старої ВРП.

Що з цим робити?

Замість механічного зменшення числа суддів ВС та нового добору слід запровадити повторну перевірку на відповідність критеріям професійної етики та доброчесності суддів ВС, які були призначені на посади попри негативний висновок Громадської ради доброчесності. Процедура такої перевірки має бути визначена в законі, щоб її не можна було змінювати в ручному режимі. Лише за таких умов можна сподіватись, що з ВС підуть передовсім недоброчесні судді.

Проміжні висновки

Тепер доля судової реформи в руках депутатів, які мають до другого читання підготувати законопроект №1008. Якщо депутати прислухаються до пропозицій громадських організацій та міжнародних партнерів, це буде свідченням того, що курс взято на оновлення судів. Інакше – ми побачимо лише закамуфльоване під судову реформу взяття судів під контроль новою владою. Відповідь вже дуже скоро зможуть дати депутати від партії "Слуга народу" та сам президент.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський під час президентської кампанії підтримав запропонований громадськістю Порядок денний реформи правосуддя, який передбачає конкретні кроки для очищення судової влади. В свою чергу президентська партія "Слуга народу" під час виборів підтримала Порядок денний встановлення справедливості, погодившись, зокрема, на повне оновлення органів суддівського самоврядування, відповідальних за провал судової реформи.

Степан Берко, адвокаційний менеджер Фундації DEJURE, для УП