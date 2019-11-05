Завод із виготовлення мінометів "Молот" перед продажем умисно зробили банкрутом

Експосадовець "Укроборонпрому" намагався продати завод "Маяк" за $2,5 млн, героїчно повідомили в СБУ з тим натяком, що злочин припинено.

Колишній заступник генерального директора заводу "Маяк" Віктор Діденко обіцяв бізнесмену посприяти у придбанні майнового комплексу ПАТ "Завод "Маяк" зі структури "Укроборонпрому" через систему електронних торгів СЕТАМ. Офіційно за комплекс у Києві мало бути сплачено лише 2 мільйони американських доларів. А 2,5 мільйони доларів передано хабарем.

Залишився тільки один нюанс. Наприкінці листопада таки відбудеться аукціон, на якому виробничі потужності заводу "Маяк" у столиці на проспекті Бандери підуть з молотка через борги.

Це той самий завод, який виробляє сумнозвісні міномети "Молот", котрі розриваються на полігонах. Хоча можна сказати і так: це той самий завод, який має потужності і фахівців складати міномети для армії. Треба лише поставити на чолі відповідальний та доброчесний менеджмент.

Тобто деякі ділки від безкарності вже настільки ошаліли, що на чорному ринку "штовхають" справжнє оборонне підприємство, яке має замовлення від Збройних Сил на виготовлення мінометів.

Аналітики експертної організації StateWatch більше року пишуть про "схеми", через які завод "Маяк" методично робили банкрутом з 2014 по 2019 рік. Якраз в часи влади, котра просувала свій імідж на патріотичних лозунгах.

На сьогодні завод розпродають на аукціонах. Тому можна припустити, що найближчим часом виробництво мінометів з Києва доведеться перенести десь на інші потужності. Або замовляти у сусідніх країнах.

Завод "Маяк" методично робили банкрутом з 2014 по 2019 рік Наприкінці листопада відбудеться аукціон , на якому виробничі потужності заводу "Маяк" підуть з молотка через борги Всі фото з сайту setam.net.ua

Як убити оборонний завод

Завод "Маяк" взяв кредит у Всеукраїнського банку розвитку Януковича молодшого в розмірі 2,8 мільйона доларів під 12% річних ще в серпні 2014 року. Але згодом не мав змоги віддати гроші. Коли минув час, стало очевидно, що кредит у валюті під час галопуючого курсу брали не з метою зміцнити оборонний потенціал країни. А з бажанням за копійки купити столичну землю під заводом. У результаті завод завинив 118,3 мільйонів гривень. У заставі виробничі потужності на землі в Оболонському районі міста Києва. У 2018 році борг державного заводу "Маяк" перед ліквідованим банком продали через аукціон ProZorro.Продажі приватній фірмі ТОВ "Агат" у 5 разів дешевше – за 21,1 млн гривень. Все пристойно, все в рамках закону. Маленький нюанс. ТОВ "Агат" пов'язане з родиною Олександра Перегудова, який керував заводом "Маяк" з 90-х років по 2018-ий рік. Під керівництвом Перегудова й оформили на завод вбивчий кредит. Минулого року нові власники захопили приміщення заводу "Маяк". Поліція відкрила провадження, щоб знайти "невстановлених осіб". "Роботи проводились наступним чином: вказані працівники у кількості 4-5 осіб різали обладнання у корпусі 16-б та у разі накопичення значної кількості порізаного обладнання приїжджав автомобіль та завантажував порізане обладнання. Приблизно 2 місяці їздили невеликі автомобілі по 2 тонни, а потім почали їздити автомобілі 10-15 тонн вантажомісткості", – із допитів свідка в рамках чергового кримінально провадження.

Чесно кажучи, подібних кроків по розкраданню "Маяка" можна навести ще з десяток. Адже роками тривають кілька кримінальних проваджень про несплату заводом податків та зарплати працівникам, про закупівлю за завищеними цінами запчастин до мінометів "Молот" і, власне, про вирізку на металолом станкового обладнання заводу.

Така чорна корупція в самому Києві на оборонному заводі призвела до накопичення шалених боргів. У виконавчій службі Оболонського району Києва висить зведене провадження про стягнення з ПАТ "Завод "Маяк" боргів на суму 40,6 млн гривень перед різними юридичними та фізичними особами. 13,7 млн гривень з яких – це примусове виконання рішень по заробітній платі.

Loading...

Саме через ці борги Київський апеляційний суд фактично відправив цілісний майновий комплекс оборонного заводу на аукціон.

Характерно, що весь транспорт заводу був реалізований раніше. Також через борги.

Приміщення "Маяка", Київ, проспект Степана Бандери

Я не знаю, які стратегії розробляють у Генштабі з оборони суверенітету України від російської агресії. Та думаю, що такі стратегії не здійсненні, поки ділки виставляють на продаж мінометні заводи.

Але історія з "Маяком" має змусити суспільство чітко сформулювати питання до нових і старих керівників правоохоронної системи: коли врешті тилові щури, які роз'їдають оборонний потенціал держави, отримають справедливі вироки з конфіскацією?

Гліб Канєвський, спеціально для УП

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.