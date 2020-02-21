Може здаватися, що контрабанда – звичайна собі діяльність, яка нікому не шкодить.

Що поганого в тому, щоб привезти з відпустки зайву пляшечку віскі чи купити ноутбук на чорному ринку за супернизькою ціною? Навіть приємно іноді відчути адреналін від того, що можна обійти правила і нічого тобі за це не буде.

Однак люди в Україні знають, що насправді все не так райдужно, адже контрабанда має серйозні соціальні й економічні наслідки.

В Україні контрабанда – це добре організована, систематична протиправна діяльність нечуваних масштабів, через яку державний бюджет щороку недоотримує мільярди гривень.

А ці "втрачені" кошти могли би бути спрямовані на розвиток інфраструктури чи оплату праці вчителів і медпрацівників, не кажучи вже про захист країни від ворогів.

Якщо вам здається, що контрабанда нікому не шкодить, не поспішайте з висновками!

Контрафактна продукція, виготовлена дешевим способом із порушенням технічних і санітарно-гігієнічних норм, може бути надзвичайно небезпечною. Підроблені ліки чи запчастини – це лише два приклади товарів, використання яких може призвести до летальних наслідків.

Контрабанда також створює нерівні умови для учасників ринку: виходить, що чесні підприємці, які багато працюють і платять усі податки, не можуть конкурувати з нелегальним бізнесом, що не сплачує митних зборів і тому може собі дозволити демпінгувати ціни.

І це лише кілька причин, з яких Україна, за словами голови Державної митної служби, оголосила "війну" контрабанді.

Щоб перемогти у війні, потрібна зброя. В Україні митники та правоохоронці наразі не мають найважливішої зброї, без якої контрабанду не подолати: їм потрібен закон, що криміналізує контрабанду.

Ви будете здивовані, коли дізнаєтеся, що контрабанда товарів в Україні не є злочином.

Справа в тім, що кримінальна відповідальність за незаконне переміщення товарів через митний кордон України 2012 року була скасована.

На практиці це означає, що людина, яку зловили на незаконному ввезенні в країну контейнера з люксовими товарами без сплати податків, сплатить лише штраф, оскільки такі дії кваліфікуються як адміністративне правопорушення.

Саме це робить контрабанду в Україні такою поширеною й високоприбутковою діяльністю з низьким рівнем ризику. Це й не дивно: відсутність відповідальності – мрія для злочинців.

Окрім того, оскільки контрабанда не є злочином, правоохоронці не можуть навіть розслідувати такі дії, застосовуючи наявні слідчі інструменти.

Тож навіть якщо когось зловлять на контрабанді, Державна митна служба та інші правоохоронні органи будуть безсилими щось вдіяти, а їхні можливості для запобігання таким діям залишаються обмеженими.

За таких умов немає шансів викрити і зупинити злочинні схеми контрабандистів, які отримують надприбутки й вкладають їх в іншу протиправну діяльність.

Ось таке замкнене коло.

Що ж заважає Україні криміналізувати контрабанду, яка є настільки поширеною? Називається кілька причин, жодна з яких не виправдовує такого стану речей.

"Ми не хочемо робити злочинця з бабці, яка перевозить через кордон пляшку горілки, бо прожити лише на мізерну пенсію неможливо".

Та й не треба цього робити. Достатньо просто встановити поріг фінансової шкоди, завданої державі.

Якщо сума шкоди нижче такого порогу, контрабанда, хоча і є незаконною, залишатиметься лише адміністративним правопорушенням.

А от якщо шкода перевищує поріг або людина, що провозить контрабандний товар, робить це не вперше, контрабанда буде кваліфікуватися як злочин, що може каратися позбавленням волі.

"Ми просто створимо більше можливостей для корумпованих посадовців".

Це натяк на поширену раніше практику, коли контрабанда товарів була кримінальним правопорушенням. Посадові особи відкривали кримінальне провадження, а потім чекали на хабар за його закриття.

Але це як сказати: "Ми занадто корумповані, щоб боротися з корупцією". Такий аргумент – знущання над пам'яттю загиблих на Майдані, які прагнули, щоб Україна подолала корупцію і процвітала разом з іншими європейськими державами.

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Слід враховувати, що саме контрабанда, а не її розслідування, створює більше можливостей для корупції, адже корупція не обмежується лише хабарництвом чиновників на кордоні.

Потреба реінвестування або відмивання отриманих прибутків тягне за собою подальші хабарі й зрештою сприяє корумпованості всієї системи.

"Але наші прикордонні регіони економічно слабкі й залежні від контрабандних доходів".

Така відмовка йде врозріз з ідеєю верховенства права.

Закони покликані служити суспільству в цілому, а не інтересам окремих осіб чи окремих регіонів.

Контрабанда "з'їдає" податкову базу і збільшує дефіцит держбюджету.

Коли контрабанди немає, всі платять за експорт/імпорт товарів однаково, і зібрані митні платежі можна інвестувати, зокрема, у розвиток прикордонних регіонів.

В регіонах бракує стимулів для законного бізнесу, тому що на контрабанді товарів можна заробити набагато більше.

Незаконні прибутки йдуть до кишень злочинної еліти і не приносять користі суспільству.

Насамкінець, контрабанда шкодить конкуренції і економіці країни в цілому, що, у свою чергу, створює економічну й політичну нестабільність.

"Ми не маємо достатньої спроможності, щоб розслідувати всю контрабанду, тому давайте криміналізуємо тільки контрабанду підакцизних товарів".

Але така логіка теж вельми сумнівна. Контрабандисти зазвичай обирають шлях найменшого опору.

Якщо, наприклад, буде криміналізована лише контрабанда сигарет й алкоголю, швидше за все, контрабандисти просто змінять вид товару.

Обмежена спроможність у сфері кримінальних розслідувань є надуманою проблемою. На початковому етапі правоохоронні органи могли б спрямувати свої обмежені ресурси на розслідування лише серйозних випадків, оскільки за дрібну контрабанду, що не перевищує встановленого порогу, кримінальної відповідальності ще не буде.

Окрім того, якщо вся контрабанда буде криміналізована, ЄС та інші міжнародні донори, безсумнівно, допоможуть Україні розвинути спроможність органів, що здійснюють досудове розслідування.

У всіх без винятку країнах Європи, окрім України, контрабанда – це злочин.

Україна – чудова країна, яка прагне кращого майбутнього і хоче стати демократичною державою, у якій не буде місця шаленому збагаченню кількох обраних осіб за рахунок усіх інших громадян, як це є, на жаль, сьогодні. Контрабандисти мають бути притягнуті до відповідальності, адже їхні вчинки – ніщо інше, як злочин.

Антті Хартікайнен, голова Консультативної місії ЄС, спеціально для УП

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