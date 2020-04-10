Російський режим продовжує політику вбивць Катині

Завищена очікувана вартість — пряма дорога до втрат. Щоб довести це, ми побудували регресійну модель на основі даних про закупівлі природного газу.
Цього року виповнюється 80 років одному із жахливих воєнних злочинів комуністичного режиму – масової страти військовополонених офіцерів польської армії, що відомий нам як Катинський злочин.
Чи вдалося Вищому антикорупційному суду вирішити проблему тривалого судового розгляду? Скільки справ наразі перебуває у суді та скільки вироків уже ухвалено?
Уряд пропонує повністю прибрати фінансування з бюджетної програми МОЗу, присвяченої медичній освіті, зокрема – з тієї частини, яка фінансує безперервний професійний розвиток лікарів.
Вірус легковажності (вірус Зеленського),який минулого року вразив 73% виборців країни, змінив її політичну карту і зараз мутує в пошуках можливості й надалі паразитувати на пацієнті – щоби той кашляв, але жив.
Карантин в Україні триває уже місяць. Якими є масштаби економічних потрясінь? Рахунок іде на мільярди гривень.
Бути прикладом, не означає бути ідеальними – бо якщо ми помилимося, чи зробимо щось не так – ми можемо бути добрим прикладом, як уміти визнати помилку, попросити вибачення, виправити ситуацію.