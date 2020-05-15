Укрзалізниця – як вершник без голови

1857 переглядів
П'ятниця, 15 травня 2020, 16:30
Ало Стрейманн
учасник конкурсу на голову правління УЗ

В українській пресі ні дня без Укрзалізниці. Всі останні пів року. Пишуть, в основному, про корупцію, боротьбу за владу на підприємстві та майбутній дефолт. 

На мій погляд, це не три різних теми, а одна, рішення якої – закінчити нескінченний конкурс на посаду голови підприємства, не допустити до влади корупціонерів і тим самим запобігти дефолту.

УЗ – одне з найбільших підприємств країни. Воно дає 2,5% ВВП країни і забезпечує транспортом 30% ВВП держави. 

На ньому працює 250 000 осіб і від нього залежить добробут 1,5 мільйона членів сімей співробітників УЗ. Це підприємство займає 6-7 місце у світі в своїй галузі. Річний обіг – 3,3 мільярда доларів.

Після Революції гідності сектор державних підприємств вимагав реформ. І логічним рішенням була корпоратизація державних підприємств. Це повинно було істотно підвищити рівень управління державними підприємствами. 

Підвищення якості управління повинно було дати позитивні результати в різних векторах: підвищити конкурентоспроможність держпідприємства, підготувати монополістів до відкриття ринків, підвищити прибутковість і стати джерелом дивідендів для власника, тобто для держави.

Але найважливіше – побороти корупцію.

Основою вирішення цих питань повинно було стати введення сучасних принципів корпоративного управління у вигляді вертикалі: власник – наглядова рада – правління, де найважливішу роль грає саме наглядова рада.

В європейських країнах наглядова рада несе основну відповідальність перед власником.

Саме тому в Україні була обрана модель, в якій частина членів наглядових рад мали бути обрані як "незалежні". Це ті досвідчені топ-менеджери в сфері управління великими підприємствами в розвинених країнах, де принципи корпоративного управління вже давно дають позитивні плоди. 

У наглядовій раді УЗ з 7 місць таких 4. Це, за великим рахунком, питання довіри України до компетентності експертів, що покладає на них величезну відповідальність.

Корпоратизацію УЗ почали в 2016 році, за 4 роки пройдено великий шлях, але ... Укрзалізниця досі – як вершник без голови. Півроку підприємство без керівництва. На базі свого 26-річного досвіду в міжнародному бізнесі (з них 7 років досвіду в трансформації великих державних і приватних фірм енергетики, важкої промисловості та логістики в Естонії) можу сказати, що це дуже багато.

Якісний і професійний менеджмент для УЗ – це мікс з людей, які мають, підкреслюю, багаторічний досвід роботи в залізничній галузі України з людьми, з позитивним досвідом трансформації пострадянських інфраструктур або досвід управління компанією в жорсткій міжнародній конкуренції. 

У правлінні УЗ не повинно бути випадкових людей, зараз не час, коли номенклатурні ставленики і "кризові менеджери" з інших сфер можуть набиратися досвіду і налагоджувати корупційні схеми – занадто багато на кону. Може так статися, причому вже найближчим часом, що "гріти руки" на УЗ буде вже ні на чому.

Судіть самі: найприбутковіший сегмент бізнесу УЗ – вантажні перевезення – переживає спад у зв'язку з поточною кризою. 

Пасажирські перевезення базуються лише на 12 потягах типу "Інтерсіті". Якість і прибутковість приміських перевезень нижче плінтуса.

Прибутковість підприємства сьогодні коливається близько нуля і сильно залежить від девальвації гривні. А в найближчі 4 роки треба повертати 1,2 мільярда доларів кредиту.

Через нестачу інвестицій вагонооборот за останні 4 роки зменшився в 2 рази. 

І найголовніше питання – "комплаєнс", боротьба з економічною злочинністю в підприємстві як джерело найбільших можливостей для підвищення прибутковості. Все це призвело до того, що на сьогоднішній день підприємство в переддефолтному стані.

Якщо зараз УЗ очолить корупціонер, то результатом стане не тільки залізничний дефолт, а також і те, що державі як власнику вже цієї осені доведеться погашати мільярдні кредити УЗ. І тоді вже питання буде стосуватися не лише 250 000 співробітників УЗ і 65% населення України, які користуються залізничним транспортом, а й усіх громадян.

І про відповідальність. Впровадження корпоративної форми управління в Україні має багато позитивних прикладів. Це НАК "Нафтогаз України" з виплатами 172 млрд гривень до держбюджету за останні 4 роки. Двократне збільшення доходу Укрпошти за останні 2 роки. Збереження концерну Укроборонпрому після входу нової команди минулої осені.

Саме тому Україна сподівається в ці непрості часи для УЗ, як і для країни, на величезний управлінський досвід Жевкі Аджюнера як глави наглядової ради при виборі нового керівника. Саме тому я сподіваюся, що Андерс Аслунд – випускник Стокгольмського Університету, де і я отримав свою освіту, допоможе дотримуватися високих стандартів при виборі нового голови. 

Я впевнений, що досвід роботи Крістіана Куна в Deutche Bahn і багаті знання інших незалежних членів наглядової ради УЗ додадуть максимум, щоб новий голова правління відповідав найвищим стандартам корпоративного управління і зміг в найкоротші терміни створити в УЗ атмосферу командної робот перш, ніж поїзд зійде з рейок.

Ало Стрейманн, для УП

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.  

Теми: Укрзалізниця
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Матеріали за темою
5 компаній готові будувати електровози для "Укрзалізниці" – Криклій 15 травня 2020, 11:41
"Укрзалізниця" розробила план виходу електричок з карантину 12 травня 2020, 16:17
"Укрзалізниця" обмежила зарплату правлінню до 47 тисяч гривень 8 травня 2020, 13:36

Колонки

Роберт Лорян Інформаційна ізоляція Донбасу або Ще один "гріх" Facebook
Чому неможливо таргетувати рекламу у соцмережах на всю Україну.
Олександр Саліженко  ̶Н̶е̶ для преси. Чому Раді варто відновити прозорість
Олена Щербан Як Банкова планує далі блокувати призначення Клименка керівником САП  
Керівництво країни може спробувати використати ручну комісію зараз, затягнувши призначення Клименка на кілька місяців і переграти вже навіть затверджені результати.
Ірина Кобець Кредити та іпотека під час війни
Як держава підтримує тих, хто має кредити у банках і що робити, щоб не допустити масового банкрутства після війни?
Дар'я Лазарєва Зелене відновлення транспорту: зручно для людей
Які принципи варто врахувати при відбудові міст, щоб покращити систему громадського транспорту?
Олексій Соболев Запустити малу приватизацію в умовах війни. Що для цього потрібно?
Навіщо відновлювати процес приватизації під час війни?
Олексій Макеєв Окупанти крадуть українське зерно: поіменний список мародерів
Хто допомагає вивозити і які компанії купують у росіян крадене українське зерно?