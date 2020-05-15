В українській пресі ні дня без Укрзалізниці. Всі останні пів року. Пишуть, в основному, про корупцію, боротьбу за владу на підприємстві та майбутній дефолт.

На мій погляд, це не три різних теми, а одна, рішення якої – закінчити нескінченний конкурс на посаду голови підприємства, не допустити до влади корупціонерів і тим самим запобігти дефолту.

УЗ – одне з найбільших підприємств країни. Воно дає 2,5% ВВП країни і забезпечує транспортом 30% ВВП держави.

На ньому працює 250 000 осіб і від нього залежить добробут 1,5 мільйона членів сімей співробітників УЗ. Це підприємство займає 6-7 місце у світі в своїй галузі. Річний обіг – 3,3 мільярда доларів.

Після Революції гідності сектор державних підприємств вимагав реформ. І логічним рішенням була корпоратизація державних підприємств. Це повинно було істотно підвищити рівень управління державними підприємствами.

Підвищення якості управління повинно було дати позитивні результати в різних векторах: підвищити конкурентоспроможність держпідприємства, підготувати монополістів до відкриття ринків, підвищити прибутковість і стати джерелом дивідендів для власника, тобто для держави.

Але найважливіше – побороти корупцію.

Основою вирішення цих питань повинно було стати введення сучасних принципів корпоративного управління у вигляді вертикалі: власник – наглядова рада – правління, де найважливішу роль грає саме наглядова рада.

В європейських країнах наглядова рада несе основну відповідальність перед власником.

Саме тому в Україні була обрана модель, в якій частина членів наглядових рад мали бути обрані як "незалежні". Це ті досвідчені топ-менеджери в сфері управління великими підприємствами в розвинених країнах, де принципи корпоративного управління вже давно дають позитивні плоди.

У наглядовій раді УЗ з 7 місць таких 4. Це, за великим рахунком, питання довіри України до компетентності експертів, що покладає на них величезну відповідальність.

Корпоратизацію УЗ почали в 2016 році, за 4 роки пройдено великий шлях, але ... Укрзалізниця досі – як вершник без голови. Півроку підприємство без керівництва. На базі свого 26-річного досвіду в міжнародному бізнесі (з них 7 років досвіду в трансформації великих державних і приватних фірм енергетики, важкої промисловості та логістики в Естонії) можу сказати, що це дуже багато.

Якісний і професійний менеджмент для УЗ – це мікс з людей, які мають, підкреслюю, багаторічний досвід роботи в залізничній галузі України з людьми, з позитивним досвідом трансформації пострадянських інфраструктур або досвід управління компанією в жорсткій міжнародній конкуренції.

У правлінні УЗ не повинно бути випадкових людей, зараз не час, коли номенклатурні ставленики і "кризові менеджери" з інших сфер можуть набиратися досвіду і налагоджувати корупційні схеми – занадто багато на кону. Може так статися, причому вже найближчим часом, що "гріти руки" на УЗ буде вже ні на чому.

Судіть самі: найприбутковіший сегмент бізнесу УЗ – вантажні перевезення – переживає спад у зв'язку з поточною кризою.

Пасажирські перевезення базуються лише на 12 потягах типу "Інтерсіті". Якість і прибутковість приміських перевезень нижче плінтуса.

Прибутковість підприємства сьогодні коливається близько нуля і сильно залежить від девальвації гривні. А в найближчі 4 роки треба повертати 1,2 мільярда доларів кредиту.

Через нестачу інвестицій вагонооборот за останні 4 роки зменшився в 2 рази.

І найголовніше питання – "комплаєнс", боротьба з економічною злочинністю в підприємстві як джерело найбільших можливостей для підвищення прибутковості. Все це призвело до того, що на сьогоднішній день підприємство в переддефолтному стані.

Якщо зараз УЗ очолить корупціонер, то результатом стане не тільки залізничний дефолт, а також і те, що державі як власнику вже цієї осені доведеться погашати мільярдні кредити УЗ. І тоді вже питання буде стосуватися не лише 250 000 співробітників УЗ і 65% населення України, які користуються залізничним транспортом, а й усіх громадян.

І про відповідальність. Впровадження корпоративної форми управління в Україні має багато позитивних прикладів. Це НАК "Нафтогаз України" з виплатами 172 млрд гривень до держбюджету за останні 4 роки. Двократне збільшення доходу Укрпошти за останні 2 роки. Збереження концерну Укроборонпрому після входу нової команди минулої осені.

Саме тому Україна сподівається в ці непрості часи для УЗ, як і для країни, на величезний управлінський досвід Жевкі Аджюнера як глави наглядової ради при виборі нового керівника. Саме тому я сподіваюся, що Андерс Аслунд – випускник Стокгольмського Університету, де і я отримав свою освіту, допоможе дотримуватися високих стандартів при виборі нового голови.

Я впевнений, що досвід роботи Крістіана Куна в Deutche Bahn і багаті знання інших незалежних членів наглядової ради УЗ додадуть максимум, щоб новий голова правління відповідав найвищим стандартам корпоративного управління і зміг в найкоротші терміни створити в УЗ атмосферу командної робот перш, ніж поїзд зійде з рейок.

Ало Стрейманн, для УП

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