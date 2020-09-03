Конституційні настрої. Якими є наслідки рішення КСУ щодо голови НАБУ Ситника?

Решение Конституционного суда Украины о признании неконституционным приказа о назначении руководителя НАБУ Ситника является всего лишь следствием государственной политики и допущенных законодателем ошибок в течение последних лет.

И подобные решения еще будут, а правоохранительную систему будет "лихорадить" до момента отказа правительства отстаивать личные политические или коммерческие интересы за счет органов правопорядка и судов.

До внесения парламентом дополнений в Конституцию Украины, которыми будет однозначно определен статус НАБУ, существование бюро в системе правоохранительных органов остается под знаком вопроса.

Для подследственных НАБУ уголовных производств решение КСУ имеет колоссальное значение. Все решения незаконно назначенного руководителя НАБУ могут быть обжалованы.

К примеру, решение руководителя НАБУ о назначении группы детективов для осуществления следствия в отдельном производстве будет признано незаконными, а все без исключения, собранные доказательства в уголовном производстве должны быть признаны недопустимыми, поскольку собраны неуполномоченными лицами.

И, как следствие, стоит ожидать оправдательные приговоры по текущим судебным процессам.

Конечно же, окончательное решение по такого рода вопросам будет принимать Высший антикоррупционный суд (ВАКС). А с присущим этому суду обвинительным пониманием уголовного процесса ожидать можно фантастических объяснений "законности".

Решение КСУ также свидетельствует о том, что нынешняя власть не поддерживает заложенные основы государственной антикоррупционной политики.

Поэтому, могу предположить, что схожая участь ожидает и Высший антикоррупционный суд Украины, возможность создания и существования которого определено кратким положением абзаца 3 статьи 125 Конституции Украины – согласно закону могут действовать высшие специализированные суды.

В свою очередь, положение Конституции Украины, которым хоть как-то предусмотрена возможность существования ВАКС, противоречит положениям той же ст. 125 Конституции Украины – создание чрезвычайных и особых судов не допускается, абзац 5 указанной нормы основного закона.

Несмотря на употребление в названии суда термина "высший", ВАКС из-за специфической юрисдикции по своему содержанию, безусловно, является особым судом в судебной системе Украины.

И на данный момент ВАКС – это карательный орган в судебной системе, задача которого выносить обвинительные приговоры, а не совершать правосудие.

Настоящее положение дел является следствием, а причина тому – непоследовательная государственная политика в сфере реформирования судебной и правоохранительной системы, которая вызвана волной популизма и желанием быстрого освоения денежных средств от международных партнеров.

И решение КСУ о признании неконституционным приказа о назначении руководителя НАБУ является тому доказательством.

Георгій Тігішвілі, для УП

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