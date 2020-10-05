Вирішальний голос – у Києві

Місцеві вибори 25 жовтня кардинально змінять політичний процес і розклад сил у Києві.

Хто би не переміг, усю владу в Києві він не отримає. Уже зараз зрозуміло, що жодна з партій не набере більшості голосів у Київраді – органі, за яким ключові рішення у столиці. Тому містом керуватиме складна коаліція, а не лише мер і його гарантовані прихильники в Київраді, як це було десятиліттями.

Вплинути на розвиток Києва можна, якщо обрати вірних місту, професійних і незаплямованих депутатів, навіть якщо їх не буде надто багато в Київраді. Саме їхній голос може стати вирішальним у питаннях майбутнього Києва.

Наприклад, депутати нової Київради точно зможуть вберегти Київ від того, щоб він остаточно не перетворився на бетонні хащі. На жаль, саме такого сценарію для міста варто чекати від кількох ключових учасників перегонів на виборах. До влади знову хочуть прийти представники скандальних забудовників та їхні лобісти – вони вже розпорошилися по різних виборчих списках партій.

Взяти хоча б історію із забудовою Совських ставків, які неодноразово намагалися знищити. Причетні до цієї забудови спокійно увійшли до списків "Європейської солідарності", "Батьківщини" та "Слуги народу".

Цікаво, що у деяких партіях, як-от в "ЄС", уживаються і прихильники, і супротивники забудови. Як можна пояснити такий парадокс?

Досить просто: під час пошуку спонсорів і кандидатів у партійні списки партії керуються далеко не ідеологією, професіоналізмом кандидатів чи інтересами виборців. Тому очевидно, що у Київраді вони будуть дбати лише про свої власні інтереси.

"Голос" на цьому тлі діаметрально відрізняється, адже веде до Київради вірних місту, досвідчених і патріотичних людей з хорошою репутацією. Щодо тих же Совських ставків – кандидати від "Голосу" публічно підтримували рух проти забудови та допомагали юридично. А вже за результатами виборів "Голос" має всі шанси створити у Київраді надійну фракцію, яка реально впливатиме на нову структуру влади і відстоюватиме інтереси киян.

Щоб Київрада ефективно працювала і ухвалювала важливі для міста рішення, потрібен щонайменше 61 голос депутатів, а для реальної дієздатності більшості – понад 70 депутатів. Зараз жодна партія не може претендувати на таку кількість мандатів.

Новому меру доведеться проявити дипломатію і поступитися важелями впливу в столиці, щоб отримати більш-менш стійку позицію у Київраді. Пам'ятаємо, що навіть теперішня більшість Київради, що вже завершує свою каденцію, неодноразово підводила Кличка, якому доводилося шукати голоси по всьому залу – від "Єдності" Омельченка до збірної команди "Батьківщини".

Але після місцевих виборів 25 жовтня керувати столицею стане ще складніше.

Ера одноосібного лідерства точно закінчиться. Доведеться реально ділитися владою і повноваженнями з більшістю переможців київських перегонів.

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Для "Голосу" і наших кандидатів це точно не є проблемою, бо ми здатні об'єднувати чесних та некорумпованих людей. Разом з "Голосом" єдиною командою до Київради йдуть місцеві політики і громадські активісти, що ще донедавна співпрацювали з київськими "Самопоміччю", "ДемАльянсом", "Київською Командою" Сергія Гусовського та "Рішучими громадянами".

Це саме приклад об'єднання політиків навколо спільних цінностей і цілей, про які всі багато говорять, але мало хто здатен зробити.

До виборів залишилося менше місяця, і зараз кияни мають шанс обрати тих депутатів, які наступні п’ять років матимуть реальну владу та дійсно впливатимуть на столичне самоврядування.

Будьте виважені і уважні. Витрачайте свій час, щоб почитати про кандидатів в депутати: хто вони, звідки, чим займалися, чим відомі. Усе це зараз є в мережі у відкритому доступі – без партійної цензури і прикрас.

І пам'ятайте, кожен голос на виборах за вірних Києву кандидатів – вирішальний. Кожен порядний і професійний переможець виборів може мати вирішальний голос у новій Київраді, де є шанс перемогти будівельну мафію. І "Голос" дуже рішуче налаштований боротися у Київраді.

Андрій Осадчук, для УП

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.







Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.