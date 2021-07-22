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Олег Петровець
політичний експерт

"Дельта" штам VS місцеве самоврядування

Четвер, 22 липня 2021, 16:30

Зараз у нашій країні відбувається традиційне літнє зниження захворюваності, у тому числі на COVID-19. Але не варто розслаблятися.

Новий штам "Дельта" вже в Україні та може стрімко розповсюджуватися. Проте центральна влада країни досі не розв'язала питання боротьби з коронавірусом, не вибудувала систему подолання епідемій, не підготувала лікарні та й взагалі не взяла під контроль епідемію в країні.

Органам місцевого самоврядування доводиться грати основну роль у боротьбі з ковідом. 

Незважаючи на те, що боротьба з цією заразою у світі триває вже півтора роки, центральна влада досі не спромоглася організувати роботу на місцях так, аби не доводилося її переривати через запровадження обмежувальних заходів.

Ба навіть більше – центральна влада законодавчо зв’язує руки місцевій владі нормами, що приймає.

Органи місцевого самоврядування зобов’язані постійно виконувати покладені на них повноваження, пов’язані з забезпеченням стабільного життя людей у сферах освіти, охорони здоров’я, житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку, соціального обслуговування тощо.

Разом із тим, боротьба з наслідками поширення COVID-19 потребує своєчасного та належного реагування органів місцевого самоврядування.

На жаль, чинні норми Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" не дозволяють місцевим радам та їх комісіям проводити засідання онлайн. Точніше, дозволяють, але лише виключно з питань невідкладного внесення змін до місцевого бюджету, невідкладних робіт із ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій або якнайшвидшої ліквідації особливо тяжких надзвичайних ситуацій, спричинених спалахами, епідеміями та пандеміями.

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А як щодо забезпечення життєдіяльності міст та селищ? Хто буде оперативно вирішувати ці питання під час нового локдауну? Ми вже на власному досвіді знаємо, що локдаун может бути довгим і затягнутися на місяць-півтора. Як тоді оперативно вирішувати важливі питання та не чекати тижнями й місяцями?

Варто зазначити, що комітети Верховної Ради не мають обмежень та дистанційно розглядають будь-які питання, що до них надходять. Однак органи місцевого самоврядування чомусь позбавлені такої можливості.

Виникає питання – чому місцевим органам влади досі не дали змогу проводити засідання онлайн? Чого боїться центральна влада? Можливо, є побоювання, що рішення будуть прийматися в закритому режимі і ніхто, ані громадськість, ані ЗМІ, не зможуть це проконтролювати?

Так, звичайно, це неприпустимо, щоби важливі для громад рішення приймалися підкилимно. Тому особливо важливо не забороняти такі засідання, а дозволити, зробивши акцент на відкритості, публічності та висвітленні засідань онлайн.

Логічно, що противники такої ідеї будуть акцентувати увагу на тому, що не у всіх є необхідні технічні засоби для цього. Тому варто залишити вибір місцевим органам влади проводити онлайн-засідання виключно за наявності технічних засобів, або не проводити, якщо техніки немає.

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Сучасні технології надають широкі можливості для віддаленого проведення онлайн-засідань органів місцевого самоврядування через трансляцію в інтернеті та, отже, забезпечення здійснення покладених на них повноважень.

Крім того, можна розглянути варіант не тільки перегляду трансляції, а й долучення громадськості до онлайн-засідання.

Враховуюче вишезазначене, було б логічно внести відповідні зміни до Закону України та зняти обмеження питань, які можуть розглядатися на пленарних засіданнях місцевих рад, засіданнях виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад, постійних депутатських комісій у режимі онлайн. Вказавши, що обов’язковою вимогою таких засідань є забезпечення прямої трансляції через офіційний веб-сайт у режимі реального часу.  

І як би нам не хотілося знову йти в локдаун та в онлайн-життя, наразі ми не маємо вибору.

Уже восени ми мусимо бути готові до нової хвилі коронавірусу, вкрай небезпечного штаму "Дельта" та довготривалого локдауну, а місцеві органи влади — до невідкладного дистанційного вирішення питань життєдіяльності територіальних громад, без нелогічних обмежень.

Олег Петровець

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.  

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.
Теми: коронавірусмісцеве самоврядуваннядіджиталізація
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