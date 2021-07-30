Інформатика, як шлях до заміжжя, або Практика "під ключ"

Мабуть, тут я мала б написати, що знання, які я отримала від моєї улюбленої вчительки інформатики Людмили Вікторівни Булигіної допомогли мені у навчанні та роботі. Я можу, але це буде не правда. Бо допомогли вони мені, у першу чергу, вийти заміж за хлопця, який дуже-дуже подобався.

2002 рік. У нашому гуртожитку комп’ютери в одиниць. У нього в кімнаті він був. Ми з подругами зазвичай приходили дивитись кіно на комп’ютері, але мені хотілося чого ще – наприклад, зробити презентацію. І я її зробила. Там було про мене і про нього, про те, як і де, можемо проводити час разом. Ну, були й інші теми.

Потім вже свекруха розповідала, що чоловік приїздив додому на вихідні і натхненно розповідав про мене, про те, яка розумна і що, на відміну від багатьох сусідок не боюся "миші". Робота за комп’ютером нас дуже зблизила. Так і живемо досі.

Коли стала старшою, і згадувала школу, вчителів, то питала себе, у чому секрет Людмили Вікторівни? По-перше, вона ніколи не кричала. Ні на кого. По-друге, ніхто не дуркував на її уроках.

Як виявилося, якщо людина мені неприємна, я не хочу її бачити і не можу чути. Вся інформація проходить повз мене. Але Людмилу Вікторівну хотілося слухати і їздити на її уроки з іншого міста.

У мене немає хисту до інформатики, але вона пояснювала матеріал стільки, скільки людині треба. А, оскільки,на її уроках я не боялася здаватися тупою, то питала про все, що було незрозумілим.

Програма навчання була побудована таким чином: у перший рік ми вивчаємо ази користувацьких програм, а у другий рік – повторюємо цей матеріал і до нього додаються складніші задачі. Але учні вже не губляться перед монітором, бо базу знають добре.

В одному з інтерв’ю вчителька сказала, що не вважає себе ні вчителем, ні добрим старшим другом для своїх підопічних — на її думку, вона коуч.

Якщо ж моя розповідь сумбурна, то свої висновки ви можете зробити, прослухавши її онлайн курси з програмування можна пройти на платформі Prometheus та Desk education.

Авторка Валентина Троян в 11 класі (зліва) та зараз (справа)

До речі, на старших курсах університету у нас було чимало комп’ютерних дисциплін. Через те, що у мене була мала дитина, я на пари майже не ходила. Іспити та заліки здавала легко. Бо нічого нового для мене у програмі не було.

Одна викладачка поставила мені 10 балів. Це нормальна оцінка, але я не зрозуміла чому саме вона, бо я зробила все добре. Вже потім, зустрівши якось мене у коридорі, вона пояснила: була впевнена, що я комусь замовила зверстати мені ту газету.

Три роки навчання в університеті я думала, що помилилася дверима. "Не подобалося" – це ще м’яко сказати. Але я чекала, що ось щось станеться і я зміню свою думку. І, знаєте, сталося.

Приходжу я на "жанри радіожурналістики", а нікого немає. За столом сидить жінка 35 років. Питає, де всі. А я що? Кажу, не знаю, скоро прийдуть, мабуть. Згодом таки прийшли. Так у моєму життя з’явилася Олена Борисівна Терещенко. Мої одногрупники різко полюбили і телебачення, і радіо, і PR, і багато інших професійних термінів, які до того нам ні про що не говорили.

Практику я проходила у неї на телебаченні. Ходила за нею хвостом по студіях, монтажках, вона пояснювала, які питання і як ставити. Це була практика "під ключ". Потім я залишилася працювати на цьому телеканалі.

Я дуже ціную, що ці люди є у моєму житті. За що мені так пощастило, я не знаю. Але я точно знаю, що ми складаємося зі свого оточення.

Валентина Троян, Громадське радіо