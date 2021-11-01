Пенсійна система України на роздоріжжі

Ця колонка підготовлена Міжнародною організацією праці в Україні спільно з Моніторинговою місією ООН з прав людини в Україні Автори: Сергій Савчук, Національний Координатор Міжнародної організації праці в Україні Матільда Богнер, Голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні

Ми переживаємо безпрецедентні часи. Коронавірус, ринкові потрясіння, економічний спад – все це викликає почуття незахищеності.

Усі люди прагнуть мати, принаймні, достатній рівень життя, і держави повинні допомагати своїм громадянам реалізовувати це право. Тому вкрай важливо мати надійну систему соціального захисту для всіх українців та українок і пенсійну систему, що забезпечує належний рівень доходів відповідно до міжнародних стандартів праці та прав людини.

Україна входить до топ-15 країн світу з найшвидшими темпами старінням населення, а дефіцит Пенсійного фонду вже наближується до 170 мільярдів гривень.

Пенсійна система України стоїть на роздоріжжі, і недавня криза COVID-19 тільки загострила необхідність реформи.

ООН в Україні прагне сприяти сталому розвитку країни, зокрема й пенсійної системи, яка б забезпечувала належний рівень життя.

ООН долучилась до розробки урядової програми реформ, а саме підготувала Аналітичну довідку про соціальний захист та надала експертні поради та рекомендації щодо розробки політик...

В умовах дискусії, що наразі точиться навколо пенсійної реформи, чи знайде держава ресурси, необхідні для забезпечення пенсіонерам/-кам достатнього рівня життя?

Для багатьох українців та українок вихід на пенсію стає початком гонки за виживання: пенсійні виплати низькі, а механізми регулювання з огляду на прожитковий мінімум не є адекватними.

Окрім того, люди, які починають трудову діяльність, не вбачають вигоди від участі в пенсійній системі понад мінімальних вимог. Багато людей взагалі ухиляються від сплати внесків до системи соціального забезпечення.

Ці факти свідчать, що суспільний договір ослаблений, або навіть розірваний, і що необхідні додаткові заходи для забезпечення достатнього рівня життя в старості.

Уряд України бачить рішення цієї проблеми у приватній пенсійній системі, яка може бути впроваджена до кінця 2021 року.

У продовження реструктуризації пенсійної системи, розпочатої в 2017 році, держава планує запровадити другий рівень пенсійної системи, що ґрунтуватиметься на індивідуальних рахунках.

Уряд розглядає запропоновану систему як єдиний спосіб для майбутніх пенсіонерів/-ок отримувати гідну пенсію, а для підприємств – зберегти необхідну робочу силу.

Проте Міжнародна організація праці (МОП) висловила зауваження щодо запропонованої приватизації пенсій.

Хоча приватизація, як така, не суперечить міжнародним трудовим стандартам у галузі пенсійного забезпечення, однак, на практиці вона не розв'яже проблем, що стоять перед чинною державною пенсійною системою.

Приватна пенсійна система зіткнеться з тими ж проблемами неофіційної зайнятості, ухилення від сплати внесків та низьких рівнів охоплення.

Відмінність в тому, що в приватній системі наслідки цих проблем повністю лягають на платників внесків (працівників/-ць та їхніх роботодавців), тоді як державна пенсійна система передбачає певний механізм перерозподілу, що зменшує важкі наслідки для людей.

Запровадженню другого рівня пенсійної системи має передувати розв'язання поточних проблем низького охоплення і недостатнього дотримання існуючих вимог.

Зокрема, пріоритет потрібно віддавати узгодженим діям із партнерами для суворішого контролю за дотриманням законодавства про соціальне забезпечення, дотриманням вимог щодо збору внесків, а також зниженням рівня неофіційної зайнятості та незадекларованої праці.

Будь-які додаткові ресурси повинні бути направлені в державну пенсійну систему для скорочення дефіциту пенсійного фонду й підвищення рівня виплат до належного рівня.

Далі наведені деякі з ключових сфер пенсійної реформи, які, на думку ООН в Україні, повинні бути виділені як пріоритетні.

Охоплення пенсійної системи потрібно розширити

Сьогодні до державної пенсійної системи внески сплачуються лише для 36% населення віком 15-64 років.

Зростає диверсифікація форм зайнятості, збільшується кількість працівників/-ць, залучених до "нестандартних форм зайнятості", зокрема, тимчасова робота, робота на неповний робочий день, залежна самозайнятість, "платформенна економіка" [Згідно з дослідженням МОП від 2018 року "Зайнятість через цифрові платформи в Україні. Проблеми та стратегічні перспективи", Україна посідає перше місце в Європі та четверте у світі за обсягами зайнятості через цифрові платформи. Три чверті онлайн-працівників/-ць не зареєстровані й не охоплені системами соціального забезпечення].

Тому Україні потрібно вжити термінових заходів зі збільшення участі в робочої сили та рівня офіційної зайнятості, ефективного охоплення всіх видів трудових договорів, дотримання та забезпечення звітності про господарську діяльність і сплати внесків.

Важливо підтримувати молодь під час переходу від освіти до роботи, сприяти тому, щоб чоловіки й жінки поєднували робочі та сімейні обов'язки, створювати умови на ринку праці, за яких люди літнього віку хотіли й мали змогу продовжувати трудову діяльність.

Потрібно відмовитися від прив'язки пенсійних виплат до реєстрації внутрішньо переміщених осіб (ВПО)

Мешканці Сходу України стикаються з труднощами під час отримання пенсій, внески до яких вони робили протягом усього трудового життя.

Деякі громадяни мають труднощі з підтвердженням стажу, оскільки підприємства, на яких вони працювали, тепер перебувають на непідконтрольній Уряду території. Багато людей живуть у злиднях, але не отримують пенсій, які їм належать за законом.

Алла, 85-річна жінка з інвалідністю з с. Довжанське (Свердловськ), була змушена їхати на підконтрольну Уряду територію, щоб відновити після втрати пенсійну банківську картку. Тільки до КПВВ у Станиці Луганській її подорож тривала два дні. Фото: Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні

Пенсіонери, які мешкають на непідконтрольній уряду території, повинні зареєструватися як ВПО, щоб отримувати пенсії. Фото: Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні

Чинна законодавча база вимагає реєстрації як ВПО для отримання пенсій, що суперечить міжнародному праву прав людини (зокрема, статтям 2 і 9 Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права).

Наразі люди, зареєстровані на непідконтрольній уряду території, мають право на отримання пенсії тільки в тому випадку, якщо вони мають довідку про взяття на облік ВПО і проживають на підконтрольній уряду території.

Щоб не втратити реєстрацію ВПО та отримувати пенсію, пенсіонери, що живуть на непідконтрольній території, не повинні залишати підконтрольну Уряду територію більше, ніж на 60 діб поспіль. В іншому випадку дія їхніх довідок ВПО і, відповідно, виплата пенсій буде припинена.

Тому такі пенсіонери постійно наражаються на ризик призупинення виплат, якщо вони не будуть перетинати лінію зіткнення і в'їжджати на підконтрольну Уряду територію кожні 60 діб.

Тимчасове призупинення перевірки пенсіонерів і ВПО у зв'язку з COVID-19 є позитивним кроком, але він не вирішує системної проблеми.

Управління Верховного комісара ООН з прав людини та інші міжнародні та національні організації вже давно наголошують на необхідності відмови від прив'язки пенсійних виплат до реєстрації як ВПО шляхом ухвалення поправок у законодавчі та підзаконні акти.

ООН вітає факт підготовки законопроєкту для розв'язання цих адміністративних проблем, утім ми закликаємо якнайшвидше повторно подати його до Верховної Ради для прийняття.

Для обговорення майбутнього пенсійної системи необхідні ширший аналіз і діалог

Україні терміново потрібна пенсійна реформа, аби забезпечити гідну пенсію всім людям, які працювали протягом усього свого життя.

Для руху вперед і створення перспектив для належної сталої пенсійної системи, необхідно, щоб всі ключові сторони – уряд, профспілки й роботодавці – поставили в пріоритет вирішення цього питання.

Потрібно розробити рішення стосовно форм додаткових пенсій (приміром, обов'язкові чи добровільні, приватні чи централізовані, з охопленням всіх працівників/-ць чи окремих професійних груп) і прийняти його через загальнонаціональний діалог за участі всіх зацікавлених сторін.

ООН готова регулярно надавати технічну допомогу для створення реформованої пенсійної системи з належною структурою. Така система терміново необхідна для подолання бідності населення України, що старішає, і закладення фундаменту для майбутнього добробуту.

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