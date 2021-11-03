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Ганна Старостенко
заступник голови Київської міської державної адміністрації

Київ vs Вакцинація

Середа, 03 листопада 2021, 14:00

З вечора минулого четверга, 28 жовтня, у Києві розпочався справжній вакцинальний бум. З одного боку – це дуже тішить, оскільки чим більше населення вакцинується від COVID-19, тим ближче ми до колективного імунітету та відмови від карантинних обмежень. 

З іншого – це суцільне пекло для медиків, котрі з весни працюють без нормальних вихідних, в авральному режимі, а сьогодні – не просто "на межі", оскільки вони вже вийшли за будь-які межі.

Кілька фактів на користь медиків

Вакцинальна кампанія у столиці розпочалася ще у лютому – перші етапи, коли щеплювали окремі категорії громадян з високим ризиком захворювання та ускладнень. 

До вакцинальної кампанії були задіяні практично усі медичні працівники первинної ланки. З розширенням категорій та збільшенням кількості вакцин до кампанії залучалося все більше і більше медпрацівників і влітку ми вийшли на той етап вакцинації, коли щепитися може кожен бажаючий.

З того часу наші лікарі та медсестри працюють без вихідних та свят у прямому сенсі. Оскільки у робочі дні вони працюють в амбулаторіях чи КДЦ, а  у вихідні – у пунктах щеплення. 

До вакцинальної кампанії долучилися також і працівники вторинної ланки – наших київських лікарень, приватні заклади охорони здоров’я. 

Було створено виїзні бригади для щеплення трудових колективів прямо на робочому місті. Якщо у вас є 50 працівників охочих вакцинуватися – телефонуйте, і ми їдемо до вас!

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З початку вересня пункти щеплення з’явилися практично у кожному столичному ТРЦ, де можна було щепитися на вибір однією з трьох вакцин. 

Пропускна вакцинальна спроможність Києва – 30 тис щеплень на день. Саме таку кількість доз фізично реально ввести за один день тими бригадами, що задіяні у столиці. 

Минулого тижня ми вийшли на рекорд – у п’ятницю, 29 жовтня, в столиці було здійснено понад 36 тис щеплень, а за понеділок, 1 листопада – 40 тисяч! 

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Кілька фактів не на користь містян

Вакцинальна кампанія у столиці розпочалася 24 лютого, 29 травня ми відкрили перший і досі найбільш Центр масової вакцинації на базі МВЦ, а у липні стартував 5-ий етап вакцинації – і щепитися міг кожен охочий, маючи при цьому можливість вибору вакцини.

За останні три місяці у столиці створили розгалужену мережу пунктів щеплень:

  • вакцинальний центр на території Міжнародного виставкового центру; 
  • 148 пунктів щеплення;
  • 21 мінівакцинальний центр на базі центрів первинної медико-санітарної допомоги; 
  • 53 мобільні бригади для вакцинації організованих колективів;
  • 35 вакцинальних центри у ТРЦ, ЦНАПах та на вокзалах;
  • у кожному районі відкрито по два вакцинальні центри в закладах середньої загальної освіти для вакцинації освітян.

Все, чого душа забажає! Хіба що додому не ходили. Хоча ні, додому теж виїжджали мобільні бригади – для щеплення літніх та маломобільних киян.

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Які результати?

Понад 2,3 млн щеплень від початку вакцинальної кампанії у столиці, з них:

  • понад 150 тис. доз введено у Центрі масової вакцинації в МВЦ;
  • 145 тис. – у пунктах щеплення в ТРЦ;
  • більше 153 тис. доз – у мінівакцинальних центрах;
  • 490 ти.с доз – в організованих колективах.

І страшенні черги, сварки і бійки у минулий вікенд та звинувачення влади у непідготовленості до вакцинальної кампанії. 

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Кілька фактів не на користь антивакцинаторів та пофігістів

Згідно зі свіжою статистикою МОЗ, станом на 3 листопада в Україні на коронавірус захворіли 23 393 людей. З них в середньому понад 90 % хворих не мають жодної вакцини.

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У Києві 98 % госпіталізованих до лікарень – нещеплені. І помирають, в абсолютній переважності, невакциновані пацієнти.

А Україна займає сьогодні 3 місце у світі за показниками смертності від COVID-19.

І ще один вагомий факт для ВСІХ. Для когось, навіть невакцинованого, COVID-19 може бути лише слабкістю або першінням в горлі. А для когось – смертельною зброєю. 

Тож навіть якщо у вас є повний цикл вакцинації не забувайте про соціальну дистанцію та маски. 

Бережіть себе і будьте здорові!

Ганна Старостенко

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.  

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.
Теми: вакцинаціяКиївкоронавірус
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