Чи говорить президент правду?

Якщо порiвняти останнiй виступ президента Зеленського у Верховній Раді з промовами президентiв iнших країн, то результат буде несподiваним.

Український президент згадує правду частiше не тiльки росiйских та казахстанських президентiв, але i європейських та пiвнiчно-американьских колег.

Це може вказувати чи на його надзвичайну вiдвертiсть, чи, навпаки, неспроможнiсть переконати слухачiв, що вiн дiйсно говорить правду.

Спочатку – декiлька цитат:"Ми повинні говорити відверто, незважаючи на будь-які складнощі, говорити правду, яка вона є, яку ми могли говорити або ще можемо, хочеться вірити".

"Ми повинни… не боятися зараз говорити один одному правду".

"І ми повинні сказати правду, що ми не зможемо зупинити війну без прямих перемовин з Росією".

Здається, що навiть Мiшель Фуко, хто одним з перших звернув увагу на проблеми з говорiнням правди у сучасних спiльнотах, паррезiєю (з давньогрецької parrēhsia), не сказав би краще.

Вiдносна частота згадок правди у щорiчних виступах пана Зеленьского вище, нiж у американських президентiв у минулi тридцять рокiв.

Вище, нiж у президентiв Європейсьскої Комiciї.

Вище, нiж у генерал-губернаторiв Канади, чиї промови готують демократично обранi прем’єр-мiнicтри. На графiку їх промови мають позначку GGC; чим ближче той чи iнший президент до ключих слiв, обраних за допомогою творiв саме Фуко, тем бiльш його чи її характеризують цi слова.

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Але перш нiж записувати україньского президента у однодумцi французського фiлософа та соцiолога, потрiбно згадати ряд ситуацiй, коли пана Зеленсьского звинувачували саме у приховуваннi неприємної для нього правди.

Спочатку – Вагнергейт, а трохи пiзнiше – святкування дня народження Голови Офicу Президента Андрiя Єрмака.

У цих обставинах занадто частi згадки правди виглядають спробами повернути те, що втрачається чи вже втрачено: репутацiю чесної та вiдвертої людини.

Посилання на Фуко тут не зможуть допомогти. А ось розкриття iнформацiї та чесна розмова про те, як все сталося насправдi, ще дає шанс.

Тобто саме Президент повинен зробити свiй особистий вибір, говорити правду або обежитися закликами робити це iнших.

Антон Олійник