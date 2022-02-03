Як лікарям не доплатили пів мільярда ковідних коштів

Про те, що уряд не впорався з ефективним використанням коштів з ковідного фонду, минулого року не говорив тільки лінивий. Але вчора, 2 лютого, у нас з’явилися цифри та факти, які чітко пояснюють, чому уряд України профукав усі можливості впоратися з пандемією COVID-19.

Нагадаю, що більшу частину 2020 року профільним Міністром, який мав би організовувати ефективний процес боротьби з хворобою, був сумнозвісний Максим Степанов. Його Рада таки відправила у відставку. Та на жаль, було вже запізно.

Рахункова палата нарешті представила звіт про аналіз витрат з Фонду боротьби з COVID-19 у 2020 році. У ньому дуже багато цікавого.

І про те, як більшість доплат в 300% отримував адмінперсонал лікарень, а не лікарі, які щохвилини рятують життя хворих.

І про те, як третиною фонду латали дороги.

І про те, як 12 млрд грн вилетіли "в трубу", бо їх не використали взагалі. Не тому, що не потрібні, а тому, що недолугі.

– Як будемо боротися з COVID-19? – Відремонтуємо дороги!

Цей сумний жарт уже став мемом в Україні. Адже розмір Фонду боротьби з COVID-19 у 2020 році (далі - Фонду) склав 80,9 млрд грн.

Кошти розподілили наступним чином:

26,2 млрд грн – на будівництво та ремонт доріг (боролись з ковідом "рівними" дорогами);

23,8 млрд грн – підтримку системи охорони здоров’я (більшість рішень по цьому напрямку ухвалили в жовтні-грудні 2020);

22,5 млрд грн – соціальна підтримка населення;

4,5 млрд грн – забезпечення громадського порядку;

1,3 млрд грн – підтримка закладів культури і спорту;

2,5 млрд – не розподілили взагалі;

0,1 – інше.

Судячи з цифр, уряд сподівався, що COVID-19 злякається рівних доріг і втече. Але це не найгірше.

– Може краще виділимо ці кошти на закупівлю концентраторів?



– Нащо? Їх волонтери куплять.

Шокуюча цифра: майже 12 млрд грн (!!) ковідного фонду в 2020-му році просто не використали. За ці кошти можна було би купити пів мільйона кисневих концентраторів або майже 50 млн захисних костюмів для лікарів! Їх замість уряду купували волонтери, збиваючись з ніг.

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Фонди "Пацієнти України", "Корпорація монстрів", "Свої" та багато інших просто збирали кошти в людей, великі бізнеси вкладалися в те, щоб рятувати хворих українців і лікарів.

Український уряд в цей час ЖОДНОГО разу не скористався нормою про скорочення терміну розгляду звернень про виділення коштів. Тобто жодного разу кошти не виділялись швидше, хоч така можливість була.

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Доплати лікарям

Одразу після першого випадку COVID-19 в Україні влада пообіцяла, що усі залучені до боротьби з коронавірусом медики отримають доплати в розмірі 300% від заробітних плат. Але сталося трохи не так.

По-перше, на доплати медикам витратили на пів мільярда грн менше плану.

По-друге, значна кількість лікарів отримували доплати менше 300%. А подекуди і 33% від зарплат. А все тому, що 9 із 10 найбільших доплат отримував адміністративний персонал лікарень.

Тобто гроші йшли не лікарям і медичному персоналу, які реально лікували хворих, а комусь іншому.

Частину коштів взагалі довелося повертати. Чому? Бо виплачували їх всім, кому не лінь – бухгалтерам, секретарям і айтішникам. Так, замість лікарів.

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Обладнання й ремонт лікарень

Пам’ятаєте програму з капітального ремонту прийомних відділень лікарень по всій Україні і закупівлі туди обладнання?

Із субвенції на цю програму в 2020 році не використали майже 300 млн грн. Станом на 1 січня 2021 року ⅔ відділень не добудували і жоден об'єкт не ввели в експлуатацію.

Крім цього, уряд виділив кошти, щоб облаштувати тимчасові шпиталі в Одеській, Донецькій областях та Києві. Облаштували такий шпиталь лише в Одеській області.

Із субвенції на кисень не використали 47 млн грн (нагадаю, що при цьому волонтери купували кисневі концентратори), а комп'ютерні томографи та апарати ШВЛ були закуплені невчасно.

Тестування й вакцинація

Станом на 6 грудня 2021 року Україна протестувала на COVID-19 37% населення – це за два роки пандемії. В Європі за цей час кожного жителя протестували в середньому двічі.

Показники вакцинації в нас також одні з найнижчих в Європі.

Станом на те ж 6 грудня Україна повністю вакцинувала всього 28,6% населення проти 58,6% в Європі.

Це й не дивно, адже крім проваленої інформаційної кампанії ми ще й вакцинувати громадян почали на пів року пізніше. Бо в 2020 році не було навіть розпочато використання 1,4 млрд на закупівлю 2,9 млн доз вакцин.

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Усе це – з вини колишнього горе-міністра.

Який результат таких дій уряду і тодішнього міністра Степанова? Провалене тестування, провалена вакцинація, провалена боротьба з COVID-19. І Україна – аутсайдер за всіма показниками серед країн Європи.

Примітно, що Рахункова палата зробила до звіту досить м’які рекомендації - покращити співпрацю, поглибити координацію.

І жодного слова про тих, хто має бути покараний в цих злочинах проти українців.

Ольга Стефанишина

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.