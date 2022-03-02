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Євген Середа
журналіст, політолог

Запорізький "привіт" росіянам

Середа, 02 березня 2022, 20:00

Пишу из самого что ни на есть юго-восточного и русскоязычного Запорожья. Для русских, захаживающих на украинские сайты, чтобы почитать, что пишут "хохлы".  

Запорожье стоит, город укреплен и готов оказать вашим преступным и сатанинским войскам "братское гостеприимство". Под ними будет гореть земля. На каждом углу. Каждый миг. Не сомневайтесь. 

1 марта в Украине, несмотря на боевые действия, был проведен общенациональный опрос. Оказалось, что абсолютное большинство жителей Юга и Востока страны поддерживает президента Владимира Зеленского и украинскую армию, а также готово стрелять в русских "братьев". 

24 февраля 2022 года ваше государство подписало себе смертный приговор. На вас обрушиваются беспрецедентные санкции. То ли еще будет. Вас ждет настоящая демилитаризация и натуральная денацификация. В этом тоже не сомневайтесь. 

Вспоминая старый анекдот, хочется "по-братски" дать совет родителям тех, кого путинский режим вскоре может мобилизировать на "военную операцию в Украине". Пока ваши дети еще дома, пусть принимают грязевые ванны. К земле привыкать надо. 

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Евгений Середа, житель Запорожья, уроженец Донецка

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.
Теми: ЗапоріжжяРосіявійна
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