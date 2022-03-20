Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop
Юрій Білоус
адвокат

Як адвокат збирає докази злочинів окупантів

Неділя, 20 березня 2022, 21:10

"У Харкові танки Росії тільки що підірвали за Караваном будинок мого друга, його батько та собаки згоріли заживо".

Таке повідомлення я отримав від свого друга з Харкова на 3-й день війни, 26 лютого.

У моєї подруги в Гостомелі російські солдати проживали у її приватному будинку в той час як вона, її малолітня дитина та бабуся похилого віку 10 днів провели у підвалі. На їхньому  подвір’ї був "припаркований" БТР окупантів, який до цього просто переїхав її авто і фактично зніс половину будинку.

Кожного дня список таких історій в нашій країні, на жаль, невпинно поповнюється. З особистими історіями українців нерозривно пов’язані і випадки знищень цивільної інфраструктури нашої держави. З точки зору міжнародного права, вказаний та інші випадки є воєнними злочинами.

Прикладами воєнних злочинів є:

  • пошкодження об’єктів цивільної інфраструктури;
  • уламки снарядів в межах міста;
  • факти поранення/загибелі цивільних осіб;
  • розташування та використання військової техніки в житлових кварталах;
  • використання окупантом цивільного одягу, емблем гуманітарних та медичних установ;
  • факти фізичного насилля, позбавлення волі цивільного населення окупантом;
  • використання цивільної інфраструктури з воєнною метою під прикриттям цивільних;
  • захоплення майна, пограбування окупаційними силами;
  • відмова чи позбавлення доступу до медичної допомоги, насилля медичного персоналу, пошкодження медичного транспорту.

         Кожен з нас бажає трибуналу і настання відповідальності для російських воєнних злочинців і, безумовно, виплат репарацій з боку російської держави.

Але якщо у випадку виплати репарацій мова йде про повне або часткове відшкодування збитків державою, що розпочала агресивну війну, то по воєнних злочинах на лаві підсудних повинні бути конкретні люди, які віддавали накази і які ці накази виконували.

Ми цивілізована держава і цивілізовані люди, тому провину кожного обвинуваченого слід буде довести, а для цього потрібно систематично працювати вже зараз.

Багато хто з нас на сьогодні вже є свідком цілої низки воєнних злочинів рф на території України, має на власних смартфонах фото чи відеоматеріали, які можуть це підтвердити і доповнити.

Читайте також: Із Москви в Гаагу. Які воєнні злочини Росія вчиняє в Україні

Як докази злочинів рф збираю я як адвокат

Це системна робота. З кожною людиною працюю особисто. Роблю це як чинний український адвокат, користуючись тими правами, які надано Законом України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність".

Методом, який використовую – це опитування людей, що визначено як одне з професійних прав адвоката і яке може проводитися за згодою людини.

Алгоритм дій наступний:

  1. Досягнення згоди і укладення договору про надання професійної правничої допомоги.

Звісно, це не є проблемою в тому разі, якщо можливо бути фізично присутніми в одному місці. Однак в Україні станом на сьогодні люди постійно переміщуються і укладення договору нерідко відбувається усно, на що Закон "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" надає право у невідкладних випадках. 

Для цього проводиться відеозапис опитування і на його початку ми фіксуємо факт укладення договору про правову допомогу і мету його укладення. 

Укласти договір усно можна і до здійснення відеозапису, проте враховуючи кінцеву мету збору доказів – Трибунал, будь-які нюанси матимуть велике значення.

  1. Процедура опитування також може проводитися як письмово, так і усно.

У випадку письмової процедури за результатами проведення опитування я складаю Протокол опитування, який підписую я як адвокатом та людина, яку опитано. В тому разі, якщо зробити це письмово фізично неможливо, розмова по відеозв’язку (Skype, Zoom, Google Meet) і кінцевий продукт у вигляді файлу з відеозаписом є підтвердженням як проведеного опитування, так і його змісту.

  1. Під час опитування усного або письмового збираються анкетні дані, як-от: відомості документу, що посвідчує особу, місце реєстрації та місце фактичного проживання, національність, громадянство, контактний номер телефону, місце роботи, освіта. Фіксується час початку і час закінчення опитування, місце проведення опитування.
  2. Людині, яку опитую, пояснюю мету і ставлю до відома, що саме опитування може бути припинено в будь-який момент за її бажанням, що вона може не відповідати на будь-яке питання без пояснення причин і що з приводу опитування, що проводиться її може бути викликано до суду.
  3. До протоколу опитування або до відеозапису опитування в разі наявності можуть долучатися фото та відео матеріали, які було зроблено безпосередньо тією людиною, яка опитується або зі встановлених на її будинку чи автомобілі відеокамер. 

При цьому я обов’язково зазначаю дату, час, адресу проведення фото чи відеозйомки.

Також до опитування можуть бути долучені будь-які інші документа або речі, які можуть вважатися доказами вчинення воєнного злочину.

  1. Зібрані докази я направляю до Міжнародного кримінального суду в Гаазі, до Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства юстиції та українським правозахисникам.

Заклик до дій

Станом на вересень 2021 в Україні обліковувалося більше 60 тисяч. адвокатів, з яких реально чинних 45 тисяч осіб.

  1. Якщо б трохи більше половини з діючих адвокатів зробили хоча б одне таке опитування, ми б могли отримати + щонайменше 25 000 доказів. Ці докази вже сьогодні можуть використовуватися політичним керівництвом, дипломатами, нашими державними органами, журналістами.

Значні проблеми створює механізм переходу усного договору в письмовий. Закон про адвокатуру зобов’язує адвоката після укладення усного договору підписати і письмовий протягом трьох днів, а якщо для цього існують об’єктивні перешкоди – у найближчий можливий строк.

  1. У воєнний час п. 2 ч. 2 статті 27 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" можна послабити, виключити обов’язкову необхідність укладення письмового договору і обмежитися можливістю усного договору, що може підтверджуватися відеозаписом.

Замість підсумків

Поставив собі мету – зібрати 1 000 свідчень воєнних злочинів та задокументувати їх.

Зібрані докази не тільки нададуть можливість притягнути воєнних злочинців до відповідальності, відшкодувати нанесені нам усім матеріальні збитки, а і в середньостроковій та довгостроковій перспективі будуть голосами українців з головної війни в нашій історії.

На цих показах будуть писати книжки та будуватиметься фундамент нової успішної країни.

Юрій Білоус

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.
Теми: РосіязаконодавствоГаазький трибунал
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Юрій Білоус
Як адвокат збирає докази злочинів окупантів
20 березня 2022, 21:10
Карантинний провал Національної поліції
10 серпня 2021, 16:30
Публічна акція в епоху карантину
24 квітня 2020, 08:00
Усі колонки автора
Колонки

Як громадськість виборює реформу Нацполу на рівні Єврокомісії та INL 

Мартина Богуславець
виконавча директорка ГО "Інститут законодавчих ідей"

Коли в ТРЦ повернуться покупці та міжнародні бренди

Вікторія Зеленська
директор напрямку ексклюзивних концептів та розвитку мережі торговельних центрів "Епіцентр К"

Ризики законодавчих змін: не "закривайте рота" військовим

Лев Баглик
командир евакуаційного підрозділу 14 ОМБр

Війна має знову стати справою всього суспільства 

Єгор Фірсов
головний сержант підрозділу ударних дронів

Хто поверне депортованих дітей?

Олена Кондратюк
віцеспікерка Верховної Ради України

У чому українська сила людяності

Борис Ґудзяк
президент УКУ, митрополит Української греко-католицької церкви, митрополит Філадельфійський