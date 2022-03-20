Як адвокат збирає докази злочинів окупантів

"У Харкові танки Росії тільки що підірвали за Караваном будинок мого друга, його батько та собаки згоріли заживо".

Таке повідомлення я отримав від свого друга з Харкова на 3-й день війни, 26 лютого.

У моєї подруги в Гостомелі російські солдати проживали у її приватному будинку в той час як вона, її малолітня дитина та бабуся похилого віку 10 днів провели у підвалі. На їхньому подвір’ї був "припаркований" БТР окупантів, який до цього просто переїхав її авто і фактично зніс половину будинку.

Кожного дня список таких історій в нашій країні, на жаль, невпинно поповнюється. З особистими історіями українців нерозривно пов’язані і випадки знищень цивільної інфраструктури нашої держави. З точки зору міжнародного права, вказаний та інші випадки є воєнними злочинами.

Прикладами воєнних злочинів є:

пошкодження об’єктів цивільної інфраструктури;

уламки снарядів в межах міста;

факти поранення/загибелі цивільних осіб;

розташування та використання військової техніки в житлових кварталах;

використання окупантом цивільного одягу, емблем гуманітарних та медичних установ;

факти фізичного насилля, позбавлення волі цивільного населення окупантом;

використання цивільної інфраструктури з воєнною метою під прикриттям цивільних;

захоплення майна, пограбування окупаційними силами;

відмова чи позбавлення доступу до медичної допомоги, насилля медичного персоналу, пошкодження медичного транспорту.

Кожен з нас бажає трибуналу і настання відповідальності для російських воєнних злочинців і, безумовно, виплат репарацій з боку російської держави.

Але якщо у випадку виплати репарацій мова йде про повне або часткове відшкодування збитків державою, що розпочала агресивну війну, то по воєнних злочинах на лаві підсудних повинні бути конкретні люди, які віддавали накази і які ці накази виконували.

Ми цивілізована держава і цивілізовані люди, тому провину кожного обвинуваченого слід буде довести, а для цього потрібно систематично працювати вже зараз.

Багато хто з нас на сьогодні вже є свідком цілої низки воєнних злочинів рф на території України, має на власних смартфонах фото чи відеоматеріали, які можуть це підтвердити і доповнити.

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Як докази злочинів рф збираю я як адвокат

Це системна робота. З кожною людиною працюю особисто. Роблю це як чинний український адвокат, користуючись тими правами, які надано Законом України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність".

Методом, який використовую – це опитування людей, що визначено як одне з професійних прав адвоката і яке може проводитися за згодою людини.

Алгоритм дій наступний:

Досягнення згоди і укладення договору про надання професійної правничої допомоги.

Звісно, це не є проблемою в тому разі, якщо можливо бути фізично присутніми в одному місці. Однак в Україні станом на сьогодні люди постійно переміщуються і укладення договору нерідко відбувається усно, на що Закон "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" надає право у невідкладних випадках.

Для цього проводиться відеозапис опитування і на його початку ми фіксуємо факт укладення договору про правову допомогу і мету його укладення.

Укласти договір усно можна і до здійснення відеозапису, проте враховуючи кінцеву мету збору доказів – Трибунал, будь-які нюанси матимуть велике значення.

Процедура опитування також може проводитися як письмово, так і усно.

У випадку письмової процедури за результатами проведення опитування я складаю Протокол опитування, який підписую я як адвокатом та людина, яку опитано. В тому разі, якщо зробити це письмово фізично неможливо, розмова по відеозв’язку (Skype, Zoom, Google Meet) і кінцевий продукт у вигляді файлу з відеозаписом є підтвердженням як проведеного опитування, так і його змісту.

Під час опитування усного або письмового збираються анкетні дані, як-от: відомості документу, що посвідчує особу, місце реєстрації та місце фактичного проживання, національність, громадянство, контактний номер телефону, місце роботи, освіта. Фіксується час початку і час закінчення опитування, місце проведення опитування. Людині, яку опитую, пояснюю мету і ставлю до відома, що саме опитування може бути припинено в будь-який момент за її бажанням, що вона може не відповідати на будь-яке питання без пояснення причин і що з приводу опитування, що проводиться її може бути викликано до суду. До протоколу опитування або до відеозапису опитування в разі наявності можуть долучатися фото та відео матеріали, які було зроблено безпосередньо тією людиною, яка опитується або зі встановлених на її будинку чи автомобілі відеокамер.

При цьому я обов’язково зазначаю дату, час, адресу проведення фото чи відеозйомки.

Також до опитування можуть бути долучені будь-які інші документа або речі, які можуть вважатися доказами вчинення воєнного злочину.

Зібрані докази я направляю до Міжнародного кримінального суду в Гаазі, до Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства юстиції та українським правозахисникам.

Заклик до дій

Станом на вересень 2021 в Україні обліковувалося більше 60 тисяч. адвокатів, з яких реально чинних 45 тисяч осіб.

Якщо б трохи більше половини з діючих адвокатів зробили хоча б одне таке опитування, ми б могли отримати + щонайменше 25 000 доказів. Ці докази вже сьогодні можуть використовуватися політичним керівництвом, дипломатами, нашими державними органами, журналістами.

Значні проблеми створює механізм переходу усного договору в письмовий. Закон про адвокатуру зобов’язує адвоката після укладення усного договору підписати і письмовий протягом трьох днів, а якщо для цього існують об’єктивні перешкоди – у найближчий можливий строк.

У воєнний час п. 2 ч. 2 статті 27 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" можна послабити, виключити обов’язкову необхідність укладення письмового договору і обмежитися можливістю усного договору, що може підтверджуватися відеозаписом.

Замість підсумків

Поставив собі мету – зібрати 1 000 свідчень воєнних злочинів та задокументувати їх.

Зібрані докази не тільки нададуть можливість притягнути воєнних злочинців до відповідальності, відшкодувати нанесені нам усім матеріальні збитки, а і в середньостроковій та довгостроковій перспективі будуть голосами українців з головної війни в нашій історії.

На цих показах будуть писати книжки та будуватиметься фундамент нової успішної країни.

Юрій Білоус

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