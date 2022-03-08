Країни-члени НАТО є об’єктами військової агресії Путіна і мають відповідно діяти в Україні

Після розмови з Президентом Росії 3 березня 2022 року Президент Франції Еммануель Макрон зазначив, що "найгірше ще попереду" і що Путін хоче захопити всю Україну.

Важко уявити, що може бути гіршим за вчинення військових злочинів шляхом невибіркового щоденного бомбардування столиці та інших міст України російськими військовими протягом тижня, вбиваючи мирних жителів, у тому числі невинних дітей, та руйнуючи українську цивільну інфраструктуру.

Однак вранці 4 березня 2022 року світ був шокований, коли російські військові обстріляли найбільшу у Європі атомну електростанцію, розташовану в Енергодарі Запорізької області України.

Неймовірно, але навіть після того, як у навчальному корпусі Запорізької атомної електростанції сталася пожежа, обстріли тривали ще деякий час, не даючи українським пожежникам його загасити.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба попередив міжнародну спільноту у Twitter: "Російська армія з усіх боків обстрілює Запорізьку АЕС, найбільшу атомну електростанцію в Європі. Пожежа вже спалахнула. Якщо він вибухне, то буде в 10 разів більший за Чорнобиль! Росіяни повинні НЕГАЙНО припинити вогонь, допустити пожежників, створити зону безпеки!".

Напад не був випадковістю, це був сигнал, і він безпрецедентний в історії.

Росіяни знайомі з цією атомною електростанцією, оскільки вона була спроектована за радянських часів. Крім того, видання The Globe and Mail повідомило, що, за словами радника мера Енергодара Віктора Бучнєва, до складу сил атаки на Запорізьку атомну електростанцію входили представники російської державної корпорації з атомної енергії "Росатом".

Обстріл був особливо нерозважливим актом, який мав на меті сигналізувати про те, що немає межі, яку Путін не переступить. Це є актом ядерного тероризму.

Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель Фонтельес попередив у Twitter, що "Обстріл & вогонь на Запорізькій електростанції можуть поставити під загрозу всю Європу".

На Екстреному засіданні Ради Безпеки ООН щодо Запорізької атомної електростанції 4 березня 2022 року посол США Лінда Томас-Грінфілд зробила такі страхітливі зауваження:

"Милістю Божою минулої ночі світ ледве відвернув ядерну катастрофу. Ми всі чекали, щоб видихнути, спостерігаючи, як жахлива ситуація розгортається в реальному часі. Я схвалюю здатність українських операторів утримувати всі шість реакторів у безпечних умовах під час атаки та звітувати, наскільки вони були в змозі, своєму ядерному регулятору. […]

Атака Росії минулої ночі поставила найбільшу в Європі атомну електростанцію під серйозну небезпеку. Це було неймовірно необачно і небезпечно. І це загрожує безпеці мирного населення Росії, України та Європи. […]

Сполучені Штати як і раніше дуже стурбовані тим, що російські військові сили, які контролюють Чорнобильську територію, не дозволили операторам провести зміну персоналу з минулого тижня. […]

Протягом останніх дев’яти днів ми стали свідками руйнівних наслідків війни Президента Путіна проти українського народу. Вчора ООН повідомила, що вторгнення Росії перетворило півмільйона дітей на біженців. Росія вбила тисячі українців і забрала життя ще тисячам російських солдатів. Росія руйнує критичну інфраструктуру, яка не дозволяє людям пити воду, щоб вижити, і використовувати газ, щоб люди не замерзли посеред зими".

Контролюючи Чорнобильську та Запорізьку атомні електростанції, Путіну вдалося зробити зброю із цих цивільних атомних електростанцій проти євроатлантичного світу.

На Позачерговому засіданні міністрів закордонних справ НАТО в Брюсселі 4 березня 2022 року Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що "ми не є частиною цього конфлікту, і ми несемо відповідальність за те, щоб він не загострювався та не поширювався за межі України, тому що це було б ще більш руйнівним і небезпечним".

У контексті використання Путіном цивільних атомних електростанцій як зброї, ця заява не враховує аргументи США в Раді Безпеки ООН, а саме: "Атака Росії минулої ночі поставила найбільшу в Європі атомну електростанцію під серйозну небезпеку. Це було неймовірно необачно і небезпечно. І це загрожує безпеці мирного населення Росії, України та Європи".

Той факт, що країнам-членам НАТО зараз загрожує військова агресія Росії, суперечить оцінці Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга про те, що НАТО "не є частиною цього конфлікту".

Дійсно, радіації не потрібна Шенгенська віза, щоб подорожувати по всій Європі.

Більше того, країни-члени НАТО вже відреагували на "спеціальну військову операцію" Путіна, відверто постачаючи Україні оборонну летальну зброю та вводячи суворі санкції проти Росії, Путіна та російських олігархів – що є явними актами агресії в очах Путіна.

Для того, щоб військова агресія Путіна проти України фактично закінчилася в Україні, країни-члени НАТО повинні допомогти Україні встановити заборонену для польотів зону над її повітряним простором, у випадку якщо НАТО не буде запроваджувати її як просив Президент України Володимир Зеленський і за активної підтримки громадянського суспільства на Заході.

Це може бути досягнуто шляхом надання Україні додаткової оборонної летальної зброї, а саме винищувачів, гелікоптерів, дронів та ефективних систем протиповітряної оборони.

Країни-члени НАТО також могли б вжити необхідних заходів для передачі льотчиків під український оперативний контроль у складі Міжнародного легіону територіальної оборони України з метою убезпечення її повітряного простору та захисту української цивільної інфраструктури.

Військові злочини Росії проти українців і зростаюча готовність Путіна погрожувати країнам-членам НАТО, включаючи ризик витоку радіації та опадів з двох ядерних об’єктів, мусять бути припинені без подальших зволікань.

Країни-члени НАТО повинні негайно захищатися від ескалації та відвертих загроз Путіна їхній індивідуальній та колективній безпеці.

Евген Чолій