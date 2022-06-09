Як примусити Медведчука, Козака та Фрідмана підтримати українську армію

Майже комічними (але від того не менш правдивими) стали історії про те, що найбільший постачальник Україні зброї в цій війні – сама ж росія. Адже наші військові не тільки вправно дають відсіч, щодня знищуючи сотні окупантів, але при цьому ще й відбирають в окупантів військову техніку.

Логічно провести паралелі і в економічній сфері. Безумовно, підтримка західних партнерів відчутна. Чого вартий лиш останнє рішення від США про передачу нам допомоги на суму 700 мільйонів доларів. При цьому одна зі статей надходжень до української казни – майно росіян. Це ті активи, які вилучаються у російських власників та будуть (або вже) передані нашій державі.

"Татнафта": об’єкти, об’єкти, об’єкти…

"Татнафта" – російська нафтова компанія. Посідає шосте місце в РФ за обсягом видобутку нафти. Її президент Рустам Мінніханов – член вищої ради путінської партії "Єдина Росія". А ще він очільник Республіки Татарстан. Як йому вдається поєднувати комерційну діяльність з політичною – велика загадка.

Втім, точно не загадкою було те, що компанія Мінніханова широко вела свою діяльність в Україні, тому володіє тут майном. Державне бюро розслідувань вирішило взятися за російську "Татнафту". І не дарма. Адже за результатами роботи було виявлено 115 об’єктів нерухомого майна: нафтобази, заправні станції, нежитлові будівлі, земельні ділянки та 118 бензовозів і автомобілів. Усе майно вже знаходиться під арештом.

Лише вартість корпоративних прав підприємств та рухомого майна складає близько 400 мільйонів гривень.

Після оцінки нерухомого майна сума може зрости і до 2 мільярдів.

Яка подальша доля цього майна? Активи будуть передані Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для здійснення заходів з управління ними. Іншими словами, їхня частина цілком логічне перейде на користь ЗСУ.

Медведчук і Козак: від зрадників до спонсорів ЗСУ

Колаборанти Віктор Медведчук і Тарас Козак невдовзі можуть профінансувати подвиги української армії. І не матиме значення, чи вони того хочуть.

Державне бюро розслідувань повідомило про те, що Личаківський районний суд Львова задовольнив клопотання слідчих ДБР щодо арешту рухомого та нерухомого майна, що належить підприємствам родичів народних депутатів від ОПЗЖ. Розмір статутного капіталу цих шести підприємств складає понад 80 мільйонів гривень.

Мовою юристів, родичі Медведчука і Козака є суб’єктами кримінального провадження за підозрою у зловживанні владою та порушенні правил охорони або використання надр та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (ст. 364, ст. 240, ч. 2 ст. 209 КК України).

Щодо майна, то мова йде про 3 земельні ділянки, 11 нежитлових будівель та приміщень, серед них і приміщення площею майже 300 квадратних метрів у рі Львова. Також арештовані 126 автомобілів.

Важко уявити, кому та для чого потрібні 126 транспортних засобів. Але, можливо, що й це не кінець.

Медведчук та його поплічники роками працювали на своїх російських патронів, заробляючи значущі кошти. Тому, варто чекати, що на сумі у 80 мільйонів гривень справа не зупиниться. Таким чином, кошти можуть надійти до державного бюджету і, як наслідок, на потреби ЗСУ.

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Кремлівська компанія – під арешт

Іще один кейс того, коли російська нафтова компанія втрачає свої активи в Україні. СБУ повідомила про арешт в Україні активів "Роснефти":

"Встановлено, що підприємство входило до структури кремлівської промислово-фінансової групи "Роснефть" і займалось постачанням електроенергії. При цьому одержані прибутки переправляли на територію РФ для фінансування бойових дій проти українських військ.

Наразі, за матеріалами СБУ, накладено арешт на грошові активи російської комерційної структури на суму понад 20 млн грн", – йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, спецслужба відправила пропозиції уряду щодо націоналізації майна заблокованого підприємства, а також у взаємодії з державним регулятором призупинила дію ліцензії на постачання електроенергії до України.

Загалом, виглядає, що подальше існування "Роснефти", якщо не під сумнівом, то принаймні продовжується з істотними скороченнями. Адже компанія перебуває під санкціями Заходу за вторгнення Росії в Україну. І це чудово: де ворог втрачає, там ми здобуваєм.

20 мільйонів доларів від білорусів

Державне бюро розслідувань арештувало 188 вагонів з мінеральними добривами, які належали білоруській холдинговій компанії. Їхня вартість – приблизно $20 мільйонів. 188 вагонів були виявлені у Миколаївській області.

Як бачимо, нести відповідальність за скоєні злочини в Україні буде не тільки росія як прямий агресор, але і її тоталітарний партнер. Усе майно вже знаходиться під арештом і невдовзі поповнить офіційно зможе перейти на користь нашої держави.

І знову Медведчук

Уже арештоване майно групи компаній Glusco, власниками якої є резиденти Росії. Саму ж мережу заправок Glusco, яку пов'язують із підозрюваним у злочинах нардепом Віктором Медведчуком, передали в управління НАК "Нафтогаз". Це рішення допоможе у подоланні дефіциту пального в Україні.

Glusco – величезна російська мережа із базою в 145 АЗС. У час критичної нестачі пального російські активи будуть працювати на користь України. Зокрема, заправляти нашу техніку, покликану знищувати самих же росіян.

Крім АЗС, у Glusco є ще 89 об’єктів нерухомого майна, яке також потрапило під арешт. Це майно розташоване на території Києва, Київської, Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Івано-Франківської, Харківської, Херсонської, Полтавської, Миколаївської, Кіровоградської, Львівської та Волинської областей.

Щоб не допустити незаконного використання, ці об’єкти і корпоративні права 34 юридичних осіб групи Glusco передано в управління АРМА.

Таким чином Медведчук та наближені до нього без їхнього бажання знову допоможуть нашій армії, а їхні активи стануть в пригоді при відбудові України.

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Дефрідманізація "Альфа-Банку"

Генпрокурорка Ірина Венедіктова повідомила про арешт на суму понад 12,4 мільярда гривень активів "Альфа-Банку", пов’язаних із російським олігархом Михайлом Фрідманом.

За її словами, йдеться про цінні папери компаній, зареєстрованих на Кіпрі, що були афілійовані з Фрідманом. Цінні папери перебували на рахунках у банку, і олігарх нібито планував вивести їх за кордон.

І це теж важливо. Адже, крім накладених арештів на компанії, варто вказувати і на персон, прямо пов’язаних із путіним. Важливий меседж, аби передача майна асоціювалася не тільки з безособовими фірмами, але й з диктаторськими посіпаками, що часто за ними стоять.

Відзначу, що це далеко не повний перелік того, що треба забирати у росіян в Україні та стягнути на користь державного бюджету. І тепер це можна робити системно. Закон мого співавторства, який дозволяє запускати процедуру стягнення, вже набув чинності.

Кабінет Міністрів визначив Міністерство юстиції відповідальним органом за звернення до Вищого антикорупційного суду щодо ініціювання стягнення майна росіян та колаборантів у бюджет. Уже проведено всю підготовчу роботу. І наразі, як на мене, важливо відзначити роль Національного агентства щодо запобігання корупції. НАЗК відшукало майно понад тисячі рашистів та їх посіпак не лише в Україні. А це, у разі ефективної роботи у нас, дає можливість розраховувати, що майно ворога і за кордоном працюватиме на посилення обороноздатності та розвитку України.

Росія та росіяни заплатять за всю шкоду, за всі жертви та руйнування, які вона вчинила. Ми маємо їх примусити це зробити. Працюємо над цим.

Почнемо з медведчуків-козаків і доберемося до дерипасок-абрамовичів.

Ярослав Юрчишин

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