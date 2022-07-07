Божевільні російськомовні марафони, або Хто зніме мантру про "русскій общєізвєстний" 

Зізнаюся, коли я чую подібні історії про "русскій общєізвєстний", мені хочеться деяким українським медійникам та діячам культури відкрити очі не просто в переносному значенні, а реально руками та ще й вставити у них сірники.

Бо попри незліченну кількість випробувань, які випали на долю України і які її докорінно змінили, дехто вперто продовжує жити у старому світі і користуватися старими мантрами. Так, немов би паралельна матриця насправді продовжує існувати…

Отже, як повідомила УП, 27 червня в ефірі російськомовного марафону "FreeДом" ведуча Юлія Галушка попросила голову Полтавської ОВА Дмитра Луніна перейти на російську.

"Мы вещаем для всего мира на русском языке", – пояснила Галушка. Після чого Дмитро Лунін став вже російською розповідати про трагедію у Кременчуку, коли російські окупанти вдарили ракетами по ТРЦ "Амстор", загинуло щонайменше двадцятеро людей.

Як повідомляє "Детектро медія", коментуючи цю ситуацію в ефірі, пресслужба каналу "Україна" повідомила, що "прохання ведучої до спікера перейти на російські мову обумовлене виключно редакційною політикою проєкту "FreeДом", аби свідоцтва про злочини Росії були зрозумілі мільйонам глядачів по всьому світу".

Таким чином, виходячи з логіки редакційної політики проєкту "FreeДом", щоб Дмитра Луніна почули в Америці чи у Європі, в Австралії чи у Бразилії, він має говорити російською. Іншими словами, він має мовою ворога розповідати, що саме цей ворог вбив цивільних мешканців Кременчука.

І хто ж дійсно почув Дмитра Луніна, коли він таки розповів про трагедію російською? Або скільки насправді людей змогли зрозуміти Дмитра?

Наприклад, згідно з даними WordTips від 2020 року, що опубліковані на ресурсі Visual Capitalist, найпоширенішою мовою у світі є англійська, причому більшість мовців знають англійську як другу мову. Скільки людей у ​​світі говорять англійською? Загалом понад 1,13 мільярда, причому понад 379 мільйонів використовують її, як рідну.

Топ найпоширеніших мов за кількістю мовців виглядає так:

Англійська: 1 132 366 680 мовців;

Мандаринська: 1 116 596 640 мовців;

Хінді: 615 475 540 мовців;

Іспанська: 534 335 730 мовців;

Французька: 279 821 930 мовців.

А де, спитаєте ви, російська? "Общєізветний" на 8 сходинці із результатом 258 227 760 мовців після бенгальської мови (7 сходинка) і перед португальською (9 сходинка).

Якщо ж говорити про інший критерій – кількість носіїв, – то ТОП-5 виглядає так:

Мандаринська;

Іспанська;

Англійська;

Гінді/урду;

Арабська.

Російська знову ж таки на 8 сходинці.

Таким чином, розходження при врахуванні тільки тих, для кого конкретна мова рідна, й тих, хто може вільно нею спілкуватися, може бути дуже значним.

Наприклад, носіїв англійської мови за різними даними від 328 до 350 мільйонів. При цьому ця мова друга або третя для дуже великої кількості людей у всьому світі, що робить її найпопулярнішою мовою в світі з показником у понад мільярд мовців.

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Російська має цифру від 144 до 160 мільйонів носіїв, якщо порахувати разом із тими, що знають її як другу мову, то вийде лише трохи більше, ніж 250 мільйонів, зосереджених переважно у країнах колишнього СРСР.

Тобто "для яких мільйонів у всьому світі" мовить проєкт "FreeДом" російською мовою за цілком конкретні 165 мільйонів українських гривень, виділених на нього?

Чи цей проєкт просто спрямований на русскоговорящіх в колишньому совку і тих, хто мешкає на Сході і Півдні України? То навіщо тоді заявляти про мовлення на весь світ?

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До слова, "Детектор медіа" аналізував контент цього каналу і дійшов висновку, що він адресований радше російськомовним українцям, адже для іноземців контекст, який пропонує "FreeДом", є надто специфічним.

Тож чому деякі діячі культури (Міністерство культури та інформаційної політики є розпорядником коштів на проєкт – авт.) та українські медійники продовжують сліпо вірити у мантру, що російську знають у всьому світі і підтримувати цей відверто прокремлівський наратив?

Так, дійсно це відверто прокремлівський наратив, що активно поширюється як до так і після початку російсько-української війни у 2014 році.

Чи просто питання в іншому – у фаховості підготовки українських медійників?

Міністерство культури, можливо б з радістю зробило б англомовний марафон, але рівень знань англійської серед українських медійників і ведучих просто не може забезпечити належну якість проведення такого марафону?

Мені б особисто було б цікаво, як у випадку англомовного марафону ведуча Юлія Галушка попросила б Дмитра Луніна надати коментар англійською, мовляв, нас же дивляться у всьому світі і це є редакційна політика! Ех, і це було б навіть смішно, якби насправді не було так сумно.

При цьому не зрозуміло, чому сама редакція не вдалася до синхронного перекладу слів Дмитра Луніна, а самостійно визначила, що людина сама по собі просто зобов’язана знати мову окупанта.

Я пам’ятаю, як у 2005 році, коли я працювала урядовим кореспондентом на Першому Національному телеканалі тодішній віце-президент НТКУ Андрій Шевченко запровадив в новинах каналу практику перекладу синхронів з російської на українську в новинах каналу. З одного боку це було дивно, бо ж начебто і так всі все розуміли, з іншого боку ми отримали справжній повністю україномовний випуск новин. І так було до 2010 року, поки нове керівництво каналу не скасувало переклад і не повернуло російську мову в ефір.

Але поки редакція "FreeДом" забезпечена мільйонами від Кабміну і продовжує мовлення виключно російською начебто для того "аби свідоцтва про злочини Росії були зрозумілі мільйонам глядачів по всьому світу" у мене є лише два прохання:

Забезпечуйте синхронний переклад, не змушуйте людей говорити мовою ворога;

Вчіть англійську.

Людмила Євсєєнко

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