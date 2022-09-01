Дані розвідки: Як працює аналітичний додаток "Воєнні злочинці рф"

Сьогодні, мабуть, не знайдеться жодного українця, який уважав би, що відповідальним за війну та її наслідки є лише президент рф.

Небезпека для України, українців і всього українського йде не лише від вождів "братських народів".

Трагедії багатьох українських міст та сіл, зокрема Бучі, Ірпеня, Ягідного та Маріуполя наглядно демонструють, що багато осіб охоче наповнюють лави армії ворога, вмотивовані не лише пропагандою, а й власним прагненням до розорення, жорстокості, легкої наживи та задоволення ницих тваринних інстинктів.

Тому вельми доцільним є питання індивідуальної відповідальності кожного, хто чинив злочини, вбивав, крав та ґвалтував, як вимога універсального принципу справедливості.

Але новий умовний Нюрнберг усіх, на жаль, не охопить.

Від самого початку повномасштабної війни Головне управління розвідки України публікує на своєму вебресурсі дані про ворогів, що брали участь у вторгненні в Україну. Наразі оприлюднені відомості містять інформацію про майже 18 тисяч осіб, причетних до військової агресії проти України.

ГО "Осяжний Обрій" є спільнотою однодумців (юристів та аналітиків), що, починаючи з 2020 року, спрямовують свої зусилля на посилення національної безпеки України. Наші фахівці опрацювали та систематизували майже всі опубліковані ГУР списки, таблиці та сканкопії документів.

У результаті ми сформували таблицю, що містить у собі записи про понад 17 тисяч російських військовослужбовців. На її базі ми побудували аналітичний застосунок "Воєнні злочинці рф", що дає можливість доступної та наочної демонстрації менеджменту ворога щодо географії залучення й використання людського ресурсу та видів військ у війні.

Інструмент стане в нагоді не лише пересічним громадянам для формування коректного уявлення про ворожі сили, але й журналістам, експертам оборонної сфери, спеціалістам з OSINT (розвідка на основі відкритих джерел), представникам військового командування та спецслужб.

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1-й спосіб застосування – загальний візуальний аналіз

Візуальний аналіз дає можливість констатувати, наприклад, що:

найбільша кількість військових злочинців проходить службу в Дагестані (3416 осіб – 19,8%), Хабаровському краї (2087 осіб – 12,4%) та Брянській області рф (1709 – 9,9%);

переважна більшість злочинців належать до сухопутних військ (12 279 осіб);

найчисельніша вікова категорія 23–27 років.

Взаємопов'язаність відомостей дозволяє сортувати їх за окремими ознаками, такими як вік, ранг, географія тощо, формуючи окремі або загальні зрізи, залежно від об'єкту: особа, група, військова частина, вид військ тощо.

2-й спосіб застосування – встановлення командування

Дослідимо, наприклад, більш детально загарбників Дагестану.

Відібравши регіон, бачимо, що більшість злочинців є мотострілками військової частини 63354, що, відповідно до відомостей про формування, носить дуже довгу назву: 136-а окрема гвардійська мотострілецька Умансько-Берлінська червонопрапорна, орденів Суворова, Кутузова та Богдана Хмельницького бригада. Скорочене найменування – 136 гв. омсбр.

Формування входить до складу 58 загальновійськової армії південного військового округу.

Частину розташовано за адресою: Дагестан, м. Буйнакськ, вул. Алі-Клича, б.4, 368220; координати: 42.8310, 47.0836.

Вибравши відповідну частину, бачимо, що у даних є відомості про старший керівний склад, а саме: 4 полковники, 17 підполковників та 49 майорів.

Отже, ми визначилися з об'єктом дослідження – старший керівний склад 136-ої омбср.

Обираємо частину та застосовуємо вибірку до аркуша "Список злочинців", отримуємо поіменний перелік всіх бійців 136-ої омбср. У фільтрі "Звання" обираємо пункти, що нас цікавлять, та отримуємо відомості про всіх відомих представників керівного складу.

3-й спосіб застосування – пошук злочинців

Аркуш "Список злочинців" є таблицею з переліком усіх оприлюднених ГУР МО учасників війни з боку росії. Ці відомості можуть використовуватися для роботи правоохоронних органів та органів безпеки для пошуку та притягнення злочинців до відповідальності.

Серед представників 136-ої омбср є "герой спецоперації" – сержант Гаджієв Ібрагімхаліл Абдурахманович 1989 року народження.

Посада: старший стрілець

Особистий номер: ЕХ-518560

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ВК

У лютому-березні 2022 року, в складі 136 гв. омбср під командуванням військового злочинця підполковника Чепкасова Олексія (27.06.1986 року народження, особистий номер Ф-717274) брав активну участь у загарбницькій війні проти України.

У бою в районі Красна Поляна Донецької області був поранений.

У березні 2022 проходив лікування в місті Санкт-Петербург, у квітні 2022-го повернувся в місце проживання – місто Буйнакськ. У матеріалах російських ЗМІ щодо Гаджієва йдеться про його причетність до вбивства щонайменше 50 українців.

4-й спосіб застосування – розвідувально-диверсійна робота

Усі наведені відомості мають оперативний та стратегічний інтерес для Служби зовнішньої розвідки, яка, умовно кажучи, займається цивільною розвідкою, охоплюючи політичну, культурну й інформаційну сфери. Інструмент аналізу даних стане в нагоді при плануванні розвідувальних завдань.

Лукавством з нашого боку було б замовчувати про наше прагнення до зникнення імперіалізму та мілітарності росії, яка стягнула собі непомірно велику територію суходолу та людей різноманітного етнічного складу.

Розвиток індивідуальних свобод, національних та етнічних рухів, протестів у російській федерації з подальшим розпадом рф має бути однією з наших стратегічних цілей у безпековій політиці.

Водночас складно розраховувати на достатність "м'яких" методів, що обумовлює також доцільність диверсійної роботи – сфери діяльності військової розвідки Головного управління розвідки Міністерства оборони. Об'єктами для неї можуть слугувати як військові частини, так і окремі представники ворожих сил. Згадайте історію ліквідації ізраїльським Моссадом палестинських терористів по всій Європі за Мюнхенський теракт – моссадівці стали національними героями.

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Недоліки бази даних

Варто зазначити, що набір даних про російських воєнних злочинців, що оприлюднені на порталі ГУР МО, не є повним:

список злочинців є частковим (близько 5%), оскільки у війні проти України росія залучила близько 330 тисяч осіб;

неповна інформація про осіб: вік, номер паспорта, ІПН, місце реєстрації, контакти тощо;

наявність неточностей чи суперечностей персональних даних: неможливі дати народження, помилки в ПІБ тощо.

База потребує наповнення, регулярного оновлення та доопрацювання. Однак, щоб здобути дані подібного характеру, необхідні глибоке занурення в тему та співпраця.

Висновки та пропозиції

Українці потребують безпеки та заслуговують на справедливість. Звірства, яких зазнали Буча, Маріуполь, Чаплинське та інші міста, вчинені не абстрактним злом, а конкретними особами.

Вбивця, мародер, ґвалтівник та інші мають нести персональну відповідальність за скоєне. Водночас забезпечення правосуддя на території ворожої держави ускладнене не лише бюрократією та формалізмом.

Держава ворога відкрито нехтує міжнародним правом та здоровим глуздом. Тому відповідальність ворога не повинна обмежуватися лише можливостями юридичних механізмів.

Моральний та фізичний виміри є невід'ємними просторами людського існування.

Та спершу доцільно створити відповідну базу даних, яка б сприяла визначенню безпекових пріоритетів, відкривала широкі можливості для аналізу, допомагала б розвідувально-диверсійній діяльності.

Створення такої бази, що містила б усі можливі дані про персоналії загарбників – мета проєкту "Воєнні злочинці рф". Реалізація її впирається в спроможності, якими володіють, зокрема, наші спецслужби, з якими ми готові співпрацювати задля досягнення спільної великої мети – безпеки України.

Юрій Гермашев, аналітик, співзасновник ГО "Осяжний Обрій"