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Ігор Ніконов
засновник KAN Development

Будинок Кирила Тимошенка. Реакція орендодавця на розслідування УП

П'ятниця, 09 грудня 2022, 16:45

Уже протягом більш ніж 20 років існування KAN Development репутація є для мене головним принципом ведення бізнесу. В історії компанії це підтверджено високою якістю, своєчасно реалізованими проєктами й задоволеними клієнтами. 

Репутація надійного девелопера дала компанії змогу багато років поспіль залишатися лідером столичного ринку нерухомості з урахуванням того, що ми ніколи не брали участі в державних замовленнях. Тому для мене важливо прокоментувати публікацію від 1 грудня 2022 року видання "Українська правда", до якого я ставлюся з великою повагою.

Перше питання – ціна оренди мого будинку.

Контракт на оренду мого будинку дійсно укладено 1 липня 2022 року після того, як Олена (дружина пана Тимошенка) під час зустрічі з моєю дружиною  розповіла, що ракета, яка влучила в завод "Арсенал" наприкінці червня, дуже налякала її й дитину. Квартира сім'ї розташована безпосередньо поблизу цього заводу. 

Моя дружина запропонувала наш старий дім, у якому вже два тижні ніхто не жив (від початку війни там жило кілька знайомих нам сімей, безумовно, на безоплатній основі).

Із часом вони погодилися (на орендну плату – ред.), але за умови, що це буде оренда за ринковими цінами. 

Ми зробили запит рієлторам на актуальну вартість на той час (ту, яку люди на ринку реально платять, а не ту, яку хтось хоче), і нам повідомили вартість, за якою й було укладено договір оренди. На той час курс становив 29,5 грн за $1 і 230 тис. грн було еквівалентно $7,9 тис. Як на мене, ціна була вищою за ринкову, але орендарі на цьому наполягали.

Також треба взяти до уваги, що орендарі користуються не всією будівлею. У кількох кімнатах лежать наші речі, і вони навіть зачинені.

Також додатково необхідно буде компенсувати вартість комунальних послуг. На мій погляд, під час розгляду цього питання підстав для обговорення демпінгу немає.

Друге питання – нібито моя компанія за два тижні після підписання цього договору долучилася до програми "єОселя". Програму "єОселя" запустила держава для допомоги військовим, медикам, педагогам і вченим із метою забезпечення їхнього проживання на пільгових умовах. Її основне завдання – допомогти таким людям отримати пільговий кредит під 3%. Брати участь у такій програмі в ролі продавця можуть будь-які юридичні та фізичні особи, котрі мають готові квартири, яким не більше ніж 10 років. Отже, жодного протекторату або домовленостей тут не потрібно зовсім. 

Зауважую, що ми вступили у програму аж наприкінці листопада 2022 року, а не в липні. 

Станом на 6 грудня за цією програмою KAN Development досі не продав жодної квартири. Також треба наголосити, що ми не проходили акредитації в "Укрфінжитлі" під незавершене житло, тому що вартість квартир у наших проєктах вища й не проходить за критеріями граничної вартості, а також фінансова схема наших продажів не відповідає умовам цієї програми. Ми можемо її використовувати тільки в деяких випадках, де є вже виплачена частина вартості квартири і залишок дійсно можна буде перекредитувати. Для цього не потрібен жоден адміністративний ресурс.

Я розумію, що ці факти не лежать на поверхні й журналісти могли їх не виявити, тому я і вирішив це роз'яснити.

Дякую за увагу!

З повагою – Ігор Ніконов

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.
Теми: ТимошенкоОфіс президента
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