Операція "Чорна діра". Як Росія намагалась дискредитувати Президента Зеленського та Україну, але програла

Протягом кількох місяців російська пропаганда за допомогою "креативних" методів просувала наратив про те, що Україна – це "чорна діра", де "зникає" військова та фінансова допомога.

Цільовою аудиторією були країни Європи та США, але там, як то кажуть, "не заходило" – кампанія була невдалою. Її основними споживачами знову стали самі росіяни.

Центр протидії дезінформації при РНБО моніторить більше 1,5 тисячі російських дезінформаційних джерел у медіа, Телеграмі та у соцмережах.

Ми щодня фіксуємо всі активності російської пропаганди проти України в самій Україні, в росії та у країнах Заходу, сегментуємо та оцінюємо їхню ефективність. Через специфіку діяльності ми можемо публікувати лише частину наявних даних.

Формування ворожого наративу "Зеленський (та вся Україна) – чорна діра, яка всмоктує гроші Заходу" Центр протидії дезінформації зафіксував ще у червні 2022 року. Головною метою кампанії було зашкодити Україні проводити перемовини та залучати військову та фінансову підтримку.

Ця операція проходила на кількох рівнях. Сьогодні ми покажемо її частину – ту, що була доступна у відкритих джерелах та медіа.

3 червня 2022 року Telegram-канал із красномовною назвою "Кремлёвская прачка" написав про виділення Україні фінансової підтримки від США та Європи на 40 та 9 мільярдів доларів відповідно.

Текст супроводжувало відео, в якому промова Зеленського про надання Україні допомоги була накладена на відеоряд, що демонструє начебто "реалії" української армії, а саме нестачу зброї, екіпірування тощо.

Я добре пам'ятаю, як російська пропаганда використовувала цю технологію ще у 2004 році під час створення відеоматеріалів проти Віктора Ющенка, кандидата на пост президента. Минуло 18 років, а у них там у "прачці" нічого не змінилось.

Але повернемось до основної теми. Саме тут ми вперше зустрічаємо словосполучення "чорна діра", яке надалі стане маркером саме цієї кампанії.

Разом із "чорною дірою" просувались два наративи. Перший – "Україна – корумпована держава", другий – "Західна допомога розкрадається".

Сам канал "Кремлёвская прачка" є частиною мережі телеграм-каналів ФСБ. Також канал активно репостить і цитує особистий канал пропагандиста Соловйова.

Подивіться, як розповсюджувалась саме ця конкретна публікація.

11 червня 2022 року в Telegram-каналі "Fuck you That's Why" з'являється наступна публікація про "чорну діру". Звідти її взяв телеграм-канал "Специально для RT". Автор статті – Ігор Мальцев, він працював у різних виданнях росії та неодноразово обіймав посаду головного редактора.

7 липня 2022 року у Telegram-каналі "MediaPost" виходить публікація з назвою "В черную дыру. Конференция по восстановлению Украины". Тут словосполучення "чорна діра" з'являється у заголовку.

7 серпня 2022 року виходить публікація на каналі "Специально для RT", в якій знову йдеться про "чорну діру". Основна теза – західна зброя не доходить до фронту.

RT там вкотре перебрехали матеріал американського телеканалу CBS, який змушений був вибачатись та видаляти з мережі контент, який використали російські інформаційні терористи.

We removed a tweet promoting our recent doc, "Arming Ukraine," which quoted the founder of the nonprofit Blue-Yellow, Jonas Ohman's assessment in late April that only around 30% of aid was reaching the front lines in Ukraine. pic.twitter.com/EgA96BrD9O