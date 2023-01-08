Операція "Чорна діра". Як Росія намагалась дискредитувати Президента Зеленського та Україну, але програла

Протягом кількох місяців російська пропаганда за допомогою "креативних" методів просувала наратив про те, що Україна – це "чорна діра", де "зникає" військова та фінансова допомога.

Цільовою аудиторією були країни Європи та США, але там, як то кажуть, "не заходило" – кампанія була невдалою. Її основними споживачами знову стали самі росіяни.

Центр протидії дезінформації при РНБО моніторить більше 1,5 тисячі російських дезінформаційних джерел у медіа, Телеграмі та у соцмережах.

Ми щодня фіксуємо всі активності російської пропаганди проти України в самій Україні, в росії та у країнах Заходу, сегментуємо та оцінюємо їхню ефективність. Через специфіку діяльності ми можемо публікувати лише частину наявних даних.

Початок кампанії

Формування ворожого наративу "Зеленський (та вся Україна) – чорна діра, яка всмоктує гроші Заходу" Центр протидії дезінформації зафіксував ще у червні 2022 року. Головною метою кампанії було зашкодити Україні проводити перемовини та залучати військову та фінансову підтримку.

Ця операція проходила на кількох рівнях. Сьогодні ми покажемо її частину – ту, що була доступна у відкритих джерелах та медіа.

3 червня 2022 року Telegram-канал із красномовною назвою "Кремлёвская прачка" написав про виділення Україні фінансової підтримки від США та Європи на 40 та 9 мільярдів доларів відповідно.

Текст супроводжувало відео, в якому промова Зеленського про надання Україні допомоги була накладена на відеоряд, що демонструє начебто "реалії" української армії, а саме нестачу зброї, екіпірування тощо.

Я добре пам'ятаю, як російська пропаганда використовувала цю технологію ще у 2004 році під час створення відеоматеріалів проти Віктора Ющенка, кандидата на пост президента. Минуло 18 років, а у них там у "прачці" нічого не змінилось.

Але повернемось до основної теми. Саме тут ми вперше зустрічаємо словосполучення "чорна діра", яке надалі стане маркером саме цієї кампанії.

Разом із "чорною дірою" просувались два наративи. Перший – "Україна – корумпована держава", другий – "Західна допомога розкрадається".

Сам канал "Кремлёвская прачка" є частиною мережі телеграм-каналів ФСБ. Також канал активно репостить і цитує особистий канал пропагандиста Соловйова.

Подивіться, як розповсюджувалась саме ця конкретна публікація.

11 червня 2022 року в Telegram-каналі "Fuck you That's Why" з'являється наступна публікація про "чорну діру". Звідти її взяв телеграм-канал "Специально для RT". Автор статті – Ігор Мальцев, він працював у різних виданнях росії та неодноразово обіймав посаду головного редактора.

7 липня 2022 року у Telegram-каналі "MediaPost" виходить публікація з назвою "В черную дыру. Конференция по восстановлению Украины". Тут словосполучення "чорна діра" з'являється у заголовку.

7 серпня 2022 року виходить публікація на каналі "Специально для RT", в якій знову йдеться про "чорну діру". Основна теза – західна зброя не доходить до фронту.

RT там вкотре перебрехали матеріал американського телеканалу CBS, який змушений був вибачатись та видаляти з мережі контент, який використали російські інформаційні терористи.

We removed a tweet promoting our recent doc, "Arming Ukraine," which quoted the founder of the nonprofit Blue-Yellow, Jonas Ohman's assessment in late April that only around 30% of aid was reaching the front lines in Ukraine. pic.twitter.com/EgA96BrD9O — CBS News (@CBSNews) August 8, 2022

14 жовтня 2022 року ми зафіксували наступну публікацію про "чорну діру", яка також була опублікована на каналі "Специально для RT".

Таким чином ми бачимо, що наратив було запущено саме російськими інформаційними терористами та підсанкційними пропагандистами з Russia Today у супроводі навіженого Соловйова та усіляких "прачок" з їхніми "інсайдами".

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Розвиток кампанії. Фейкові відео

17 жовтня 2022 року о 12:36 в Telegram-каналі російської державної пропагандистської телекомпанії "RT на русском" з'явилась публікація з відео, в якій ведучі телеканалу Local 4 (місто Детройт, штат Мічіган, США) начебто пропонують глядачам послухати Чорну діру, а чують виступ Володимира Зеленського.

Звісно, такого ефіру на телеканалі ніколи не було. В оригіналі ведучі кажуть, що NASA вдалось записати звучання Чорної діри та пропонують його послухати, після чого йде відповідна звукова доріжка. Відбулось це 25 серпня.

Ось оригінал відео:

Ну, чесно кажучи, креатив слабий, але він сподобався Владіміру Соловйову, телеканалу Царьград та сайту Украина.ру, а також їхній мережі телеграм-каналів, які накрутили йому понад мільйон переглядів на своїх ресурсах.

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Фейкове відео на Times Square

8 листопада читачі російських вебсайтів побачили відео з вотермаркою FOX News digital, яке нібито зняте на Таймс-Сквер у Нью-Йорку. На площі начебто демонструється рекламний ролик, у якому Президента Зеленського порівнюють з Чорною дірою.

"Марс – це не шоколад. Чумацький шлях (Milky Way) – це теж не шоколад. Чорна діра – один хлопець з України", – написано на екрані.

Всі матеріали стосовно цього відео в інтернеті (на вебсайтах, у YouTube, у ТікТоку, у Твіттері тощо) розміщені виключно на афілійованих з рф акаунтах типу "sila v pravde" або сургутських YouTube-каналах.

Також це відео поширювали посольства росії у Великій Британії та Бангладеш. Ну і радів, звісно, російський інформаційний терорист Владімір Соловйов разом із користувачами соцмережі Вконтактє. Жодного органічного контенту не зафіксовано, тобто жодної публікації у НЕ пов'язаних із рф акаунтах НЕ було.

Цього відео в реальності ніколи не існувало – ні на Times Square, ні у Fox News.

Фейкові обкладинки журналів

З 23 вересня до 14 листопада в мережі почали публікувались фейкові світлини обкладинок сатиричних журналів, зміст яких дискредитує президента Володимира Зеленського.

Загалом було розповсюджено 4 фейкових матеріали – 3 фейкові обкладинки від імені іспанського сатиричного журналу "El Jueves" та одна – від імені німецького літературно-мистецького щомісячного журналу політичної сатири "Titanic".

24 жовтня ми зафіксували, що на фейковій обкладинці журналу "Titanic" є посилання на статтю зі згадуванням фейкового відео ефіру телеканалу Local 4 про "Чорну діру", про яке я сказав вище. Це також зазначається в публікаціях російських поширювачів фейкової обкладинки: "Немецкий журнал "Titanic" вдохновился сюжетом американского канала Local 4 про "черную дыру" и нарисовал карикатуру, показывающую масштабы его запросов".

Першоджерелом поширення в Telegram виявився Telegram-канал "Денацификация UA". Його контент, я думаю, всім зрозумілий.

14 листопада цю фейкову обкладинку El Jueves розповсюдив Telegram-канал "Медведь", далі схема була стандартною – цей фейк полетів по кремлівській мережі.

Насправді цих обкладинок ніколи не існувало.

Графіті

Ну і наостанок – графіті. Також усі фейкові.

Існування цих графіті спростовано медіа та державними інституціями в Польщі, Франції, Німеччині та Іспанії.

Цих графіті ніколи не існувало, вони зроблені зі звичайних вуличних фото у Фотошопі.

Першоджерелом всіх зазначених світлин є Instagram-профіль під назвою "Typical Optical", що був створений спеціально для продукування та розповсюдження фейкових матеріалів, а також підтримки цієї дезінформаційної кампанії.

Профіль створено напочатку листопада. Для розгону також залучили стандартний набір інформаційних терористів: Соловйова, Царьград, Украина.ру плюс десятки телеграм-каналів кремлівських мереж.

Інформаційну операцію "Чорна діра" за кордоном росія провалила. Чергова спроба дискредитувати президента України Зеленського виявилась невдалою.

Ми оцінюємо органічне охоплення західної аудиторії (яка й була головною метою операції) як вкрай низьке. Але всередині держави-терористки цей треш-контент добре заходить. Люди, які ніколи не були ні в Нью-Йорку, ні у Парижі, ні у Мадриді, не можуть прочитати текст на сайті англійською мовою та звикли дивитись на Соловйова та "кремлівську прачку", справді можуть у таке повірити.

Я вкотре закликаю українців відповідально ставитись до власної інформаційної гігієни та перевіряти інформацію в українських джерелах і довіряти виключно офіційним та публічним даним.

Андрій Шаповалов, в. о. керівника Центру протидії дезінформації при РНБО

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