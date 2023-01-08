Ізоляція РФ: немає нічого неможливого

2022 рік став роком потрясіння для міжнародної спільноти.

24 лютого ми всі зрозуміли, що світ став іншим: його фундамент колективної безпеки було підірвано першими ударами російських ракет по наших містах. Так само як багато з нас не знали, що робити й куди бігти, так і міжнародна система, яку світ розбудовував протягом десятиліть, не знала, як реагувати.

Одне з ключових завдань, яке постало перед українською дипломатією, було створення широкої коаліції на підтримку нашої держави та лідерство в генеруванні ініціатив для нашого успішного спротиву та перемоги.

Натомість росія, яка втратила моральне право сидіти за одним столом з демократичними державами, мала стати країною-вигнанкою.

З першого дня повномасштабного вторгнення росії українські дипломати разом із колегами з інших органів влади постійно проводять роботу, аби обмежити участь країни-агресора у міжнародних організаціях та інших форматах міжнародної співпраці. Одним словом – ізолювати росію. Це те, на що вона заслуговує.

Наші аргументи прості та зрозумілі. Росія брутально порушує міжнародне право та Статут ООН. Вона зруйнувала глобальну систему безпеки, вдалася до ядерного шантажу, спровокувала безпрецедентну гуманітарну та міграційну кризу, чинить деструктивний вплив на світову економічну стабільність, торгівлю, навколишнє середовище, продовольчу безпеку.

Держава-агресор грубо порушує норми міжнародного гуманітарного права та реалізує політику свідомого знищення українського народу.

Попри те, що війна позбавила нас нормального життя та руйнує все на своєму шляху, нам вдалося наростити свою суб'єктність.

Ми стали державою-кандидатом у члени ЄС, ми допомагаємо подолати продовольчу кризу через ініціативу Володимира Зеленського "Зерно з України".

Ми об'єднали 60 держав з різних континентів довкола нашого національного інтересу – деокупації Кримського півострова.

Глава держави представив світу "Формулу миру" та ініціював низку заходів у рамках ООН та на інших міжнародних майданчиках, які відбудуться у лютому 2023 року.

Ми побудували такий імідж України, про який мріяли понад 30 років.

Наша держава зараз на вустах у всьому світі, навіть у найвіддаленіших його куточках. Ми стали еталоном стійкості та сміливості.

А чого добилася росія? Стала вигнанкою та найбільш підсанкційною державою у світі.

З 24 лютого росію відсторонили від участі у понад 25 міжнародних організаціях та інших форматах багатосторонньої співпраці. Ще рік тому годі було й уявити, що державу-агресора викинуть з Ради Європи, де вона роками плела свої інтриги.

Ми призупинили членство росії у Раді ООН з прав людини та позбавили її права голосу на засіданнях РПЛ. Бо сьогодні саме росія є головною загрозою для прав людини у світі.

Дунайська комісія, Всесвітня туристична організація ООН, Рада держав Балтійського моря, Міжнародний Союз залізниць, Організація економічного розвитку та співробітництва – це далеко не вичерпний перелік того, звідки нам вдалося вичавити росію.

Також разом із партнерами ми домоглися позбавлення росії статусу спостерігача в Європейській організації з ядерних досліджень, Організації американських держав, Енергетичній хартії, Азіатсько-Тихоокеанській групі з боротьби з відмиванням коштів.

Українські дипломати не допустили обрання росії чи її кандидатів до понад 47 органів міжнародних організацій, інших форматів багатосторонньої співпраці або їхніх керівних посад (голови, віцеголови).

Особисто для мене як Голови Національної комісії України у справах ЮНЕСКО великою перемогою стало відсторонення росії від головування в Комітеті всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

І хоча держава-терорист продовжує залишатися членом Комітету, проте її роль зведена до мінімуму.

Цьому передувало те, що разом з партнерами Україна не допустила проведення 45-ої сесії КВС у Казані. 8 квітня 2022 року 47 держав висловили демарш, заявивши, що "не поїдуть до Казані або на 45-у сесію КВС у будь-якій іншій країні, якщо вона проходитиме під головуванням росії".

Витісняючи рф, ми діяли проактивно та просували кандидатів від України або держав-партнерів на виборні посади. Як результат нашу країну було обрано до Комісії ООН зі становища жінок, Постійного форуму ООН з питань корінних народів, Комісії ООН з соціального розвитку.

Міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка обрали до Виконавчої Ради ВООЗ, а міністра фінансів України Сергія Марченка – головою Ради керуючих Світового банку та МВФ у 2023 році.

Цьогоріч ми не лише продовжимо, а й посилимо цю важливу роботу.

Нещодавно ми зробили дуже важливий наступний крок: український дипломатичний фронт на чолі з президентом України Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою розпочав процес, спрямований на виключення росії з Ради Безпеки ООН та з Організації загалом.

РФ зайняла крісло постійного члена Радбезу ООН просто замінивши табличку з назвою "USSR" на "Russian Federation" в обхід визначених Статутом ООН процедур.

Наша позиція, викладена в заяві МЗС, дуже чітка: "З юридичної та політичної точок зору може бути лише один висновок: Росія – узурпатор місця Радянського Союзу в Радбезі ООН".

Ця боротьба буде складною і потребуватиме максимальної мобілізації нашої коаліції не просто довкола України, а довкола того, щоб захистити ООН та зробити її справді дієвою організацією.

Як каже наш міністр закордонних справ: "Немає нічого неможливого". І якщо 2022 рік був роком потрясіння, 2023-й має стати роком Перемоги.

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