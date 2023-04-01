На згадку про жертви російської зброї вільний світ має викинути росію з Ради безпеки ООН

1 квітня 2023 року рф головуватиме в Раді Безпеки ООН. Декількома тижнями раніше Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт керівника цієї держави. До речі, минулого разу росія головувала в Радбезі в лютому 2022-го. Саме в ті дні, коли російські окупаційні війська перетинали кордони суверенної України.

Місце СРСР в ООН дісталося росії завдяки обману

Те, що відбувається, нагадує п'єсу театру абсурду. За безпеку на планеті відповідає держава, яка безпосередньо загрожує мирному співіснуванню народів. Розв'язує агресивні війни, чинить масові вбивства, загрожує мільйонам людей на різних континентах. Не просто країна-бензоколонка, а країна-м'ясник, країна-окупант. І, в контексті головування в Раді безпеки ООН, країна-аферист. Поясню.

Після розпаду СРСР у 1991 році росіяни відмовилися виконувати стандартні процедури вступу до Організації Об'єднаних Націй. Просто одного прекрасного дня ці шахраї поставили на стіл у залі засідань табличку "росія". І все.

Вільний світ має зробити висновки, які не зробив 15 років тому

Але подивимося правді у вічі. росія обманює весь світ уже 32 роки, тому що ми дозволяємо їй це робити. Після закінчення холодної війни російський авторитаризм захопив ООН із мовчазної згоди західних демократій.

Ми постійно ігнорували агресора. 2008 року росія напала на Грузію. 2014-го незаконно окупувала Крим та Донбас. Минулого року розпочала повномасштабну війну в Україні. Прямо зараз москва провокує глобальну енергетичну та продовольчу кризу та шантажує весь світ своїми ядерними боєголовками.

Це неприйнятно. Ми мали діяти, але не зробили цього. Я впевнений, що світ міг бути набагато безпечнішим, якби не апатична реакція США у 2008 році.

Сьогодні країна-терорист тримає у заручниках усю міжнародну спільноту

Для росії членство в Раді безпеки – лише інструмент тиску і просування своїх хворобливих амбіцій. росія систематично зловживає своїм правом вето. Російські самозванці навмисно блокують світові мирні ініціативи. Ці важливі, але нереалізовані рішення Ради безпеки стосуються не лише України. москва цілеспрямовано руйнує міжнародну систему безпеки, свідомо ставить під загрозу життя і свободу мільйонів людей.

Є ще один важливий момент, який всім потрібно зрозуміти. Безкарність кремля дуже надихає інших автократів та ревізіоністів. І доки ООН мовчить, в жертву агресорам усіх мастей приноситься добробут звичайних родин у всьому світі.

Потрібно виправити історичну помилку та позбавити росію місця в ООН

Хочу нагадати, що Рада безпеки ООН – це свого роду світова поліція. Що відбувається, коли поліцейський, використовуючи свою зброю та повноваження, починає вбивати та ґвалтувати? Його позбавляють жетону та кидають за ґрати. Так само треба вчинити і з росією. Їй не місце в ООН ні з погляду міжнародного права, ні з погляду справедливості.

Поки терорист засідає в Раді безпеки ООН, поки агресор має право вето, жодна країна і жодна людина не може почуватися безпечно.

В іншому випадку світ має створити нову глобальну організацію вільних країн. До неї не можна буде приєднатися за замовчуванням. Для отримання "вхідного квитка" країна має пройти певний шлях. Найближчий аналог – це НАТО, але Альянс, звісно, має військові цілі.

Я вважаю, що Україна може стати не просто учасником, а одним із лідерів такої організації. Адже саме Україна – на передовій боротьбі добра зі злом. Прямо зараз українці ціною неймовірних зусиль роблять те, що Захід міг легко зробити ще 32 роки тому.

Захистити глобальну волю. Викинути росію геть із Ради Безпеки ООН.

Уріель Епштейн

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