Як досвід Азербайджану може допомогти Українській Формулі миру

Сучасний світ розділений між двома філософськими парадигмами. Для демократичних і цивілізованих держав, як Україна, існує єдино вірний шлях суспільного розвитку – це сила права. Держави, які живуть колоніально-імперіалістичним минулим і для яких розпад СРСР є найбільшою геополітичною катастрофою XX століття, сповідують принцип права сили.

Історія знає безліч випадків, коли диктатори минулого силою намагалися захопити незалежні народи. Чим це закінчилося? Мільйони загиблих, десятки мільйонів поранених, зруйновані міста і села. Але незруйнована надія, незруйнована впевненість у тому, що сила права врешті-решт переможе. Усі ми знаємо, що так власне і сталося: винні в злочинах проти людства понесли неминуче покарання.

Сьогодні ми всі розуміємо: війна Росії проти України є не стільки регіональним, скільки цивілізаційним протистоянням. Російська збройна агресія проти нашої держави відкрила "скриньку Пандори", що може призвести до ескалації численних конфліктів у різних регіонах світу.

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Для того, щоб цього не сталося, ми запропонували дієвий механізм забезпечення справедливого миру у світі – Формула миру Президента України Володимира Зеленського.

Ця ініціатива може стати шансом для людства уникнути помилок минулого і розраховувати на спокійне та мирне майбутнє. Якщо ми не скористаємось таким шансом, це означає, що людство вчергове дало ввести себе в оману. Ми не повинні чекати, даючи порушникам глобального світопорядку змогу наростити сили, а потім розпочати нову серію терору та глобальної дестабілізації. Саме зараз настав той час, щоб зупинити руйнівну війну проти вільного й цивілізованого світу.

Кожен з нас повинен запитати себе: "А що я можу зробити для того, щоб жити під мирним небом, не затьмареним ракетами та снарядами, ходити по землі, не забрудненій мінами та боєприпасами, дихати повітрям, наповненим життям, а не смертю?". І якщо деяким державам здається, що визвольна війна України – це щось далеке і їх не стосується... вони помиляються. Адже сьогодні ворог шматує українську землю, а завтра, можливо, зазіхне і на їхню.

Але світ давно усвідомив: непокаране зло завжди повертається. Саме тому з впевненістю можна стверджувати, що 15-16 червня 2024 року став переломним моментом в історії міжнародних відносин в цілому та у формуванні світової архітектури безпеки зокрема. Саме в цей період у швейцарському Бюргенштоці відбувся перший Глобальний саміт миру для України – безпрецедентний захід, спрямований на те, щоб зло ніколи не залишалося непокараним.

Нам вдалося уникнути поділу світу на протилежні табори: підтримати Україну зібралися представники міжнародних організацій та держав Латинської Америки, Африки, Європи, Близького Сходу та Азії, Тихоокеанського регіону, Північної Америки. Присутність на Саміті миру представників всіх континентів стала чітким сигналом Росії, що глобальний світ не підтримує її загарбницької війни.

Саміт став важливим кроком на шляху до відновлення миру, заснованого на правилах міжнародного порядку. Всеосяжного миру для України на основі Статуту ООН, поваги до міжнародного права, справедливих інтересів Українського Народу.

Одним з успіхів цього Саміту стало те, що всі його учасники – а це – більшість світу – у черговий раз підтвердили свою підтримку незалежності, територіальної цілісності та суверенітету України.

За підсумками Саміту було ухвалено Спільне комюніке про основи миру, який повністю відображає наші наміри передати прийдешнім поколінням ефективний механізм реалізації Статуту ООН. Цей документ залишається відкритим для приєднання всіх, хто поважає міжнародне право, і ми розраховуємо, що всі наші друзі та стратегічні партнери, які не змогли взяти участь у Саміті, підтримають це комюніке.

Розраховуємо, що Азербайджанська Республіка як держава, що на собі відчула всі жахіття війни, візьме участь у другому Саміті миру. Крім того, є низка пунктів Української Формули миру, де досвід і технічні можливості Азербайджану є дуже корисними для нашої держави. Зокрема, це:

Радіаційна та ядерна безпека. Усі держави повинні утримуватися від усіх форм ядерних погроз, чітко взяти на себе зобов'язання не застосовувати ядерну зброю і не ставити під загрозу безпеку ядерних об'єктів. МАГАТЕ має відігравати провідну роль у підтримці ядерної безпеки та впровадженні гарантій на цивільних ядерних об'єктах. Цей пункт може бути актуальним і для Азербайджану, яка спільно з МАГАТЕ працює над вивченням можливості застосування ядерних технологій для вирішення одного з найважливіших завдань – у сфері боротьби з мінною загрозою. Крім того, Азербайджан як держава, що у листопаді 2024 року проведе в себе COP29, сприяючи залученню ресурсів для мирного використання ядерних технологій у сфері боротьби зі зміною клімату, приділятиме пріоритетну увагу фактору ядерної безпеки. Продовольча безпека. Війна проти України негативно впливає на продовольчу безпеку в усьому світі. Україна є одним з найважливіших світових ринків експорту зерна та сільськогосподарської продукції. Мільйони людей стикаються з голодом або безпосереднім ризиком голоду, або відчувають гостру продовольчу небезпеку в декількох регіонах світу через війну. Питання продовольчої безпеки має бути позбавлене збройної складової. Будь-які дії, що негативно впливають на виробництво і постачання продовольства, створюють глобальні ризики. Азербайджан як один із лідерів Руху неприєднання може відігравати провідну роль у реалізації гуманітарної ініціативи України "Grain from Ukraine" – програми, у рамках якої країни-партнери та донори приватного сектору поставляють українське зерно до країн Африки та Азії, які стикаються з проблемами недоїдання та голоду. Енергетична безпека. Енергетичні об’єкти входять до складу критичної інфраструктури будь-якої країни. Атаки на енергетичні об’єкти, особливо в зимовий період, та використання холоду як зброї перетворилися на регіональну та міжнародну загрозу, що негативно впливає на світову цінову кон'юнктуру основних енергоносіїв та електроенергії в цілому. Україна цінує, що Азербайджан, розуміючи неприпустимість такої терористичної політики, активно долучається до посилення енергетичної безпеки Української держави, виділяючи для цих цілей мільйони доларів США. Звільнення полонених і депортованих осіб. Зменшення страждань ув'язнених і депортованих осіб є безумовним пріоритетом міжнародного права і має бути в центрі уваги міжнародних установ і національних органів влади. Тисячі українських полонених, у тому числі цивільних осіб, примусово утримуються на тимчасово окупованих територіях України та в Росії. Усі вони повинні бути негайно звільнені. Азербайджан, маючи високий авторитет, зокрема серед держав Глобального Півдня, міг би долучитися до цього процесу, у тому числі шляхом участі в Міжнародній коаліції Bring Kids Back UA. Екологічна безпека. Війна проти України завдала масштабної екологічної шкоди, що призвело до безпрецедентного забруднення, руйнування екосистем та фізичного знищення біологічних видів як на території України, так і в масштабах усього регіону та світу. Маємо вжити спільних заходів для відновлення навколишнього природного середовища України, зокрема рекультивації та розмінування земель, відродження знищених лісів і заповідників, створення нових національних парків і природоохоронних зон, очищення річок, озер і морських вод тощо. Цінуємо, що Азербайджан, який з власного досвіду знає всі жахіття замінованих територій, допомагає Україні в розмінуванні її земель.

Це ті пункти Української Формули миру, до яких Азербайджанська Республіка може долучитися тут і зараз. Але в майбутньому, переконані, таких пунктів буде більше.

Сьогодні людство стоїть перед дилемою: або мобілізувати всі свої зусилля та дати відсіч агресору, або, заплющивши очі, дати можливість окремим країнам сплюндрувати глобальний світопорядок, що сформувався після Другої світової війни ціною десятків мільйонів життів і сотень мільйонів зруйнованих доль. Час для вибору настав.

Глобальні безпекові виклики у світі після початку війни в Україні лише загострюються і якщо людство серйозно налаштоване на відновлення миру не лише в Україні, а й у всьому світі, то треба не мовчати, а діяти. Голос кожної держави сьогодні є надзвичайно важливим.

Юрій Гусєв, посол України в Азербайджанській Республіці

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