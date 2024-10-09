"Стратегічна помилка та ескалація": як китайські ЗМІ висвітлюють Курську операцію

Автори: Юрій Пойта, запрошений науковий співробітник Тайванського інституту досліджень національної оборони та безпеки Тетяна Іщик, стажер New Geopolitics Research Network Реклама:

В той час, коли офіційні заяви Китаю стосовно "української кризи" концентруються на необхідності мирних переговорів між Росією та Україною, деескалації, припиненні постачання озброєння Україні, скасуванні санкцій, та водночас "забувають" про необхідність відновлення територіальної цілісності України, варто звернути увагу на те, яким чином китайські ЗМІ висвітлюють українську Курську операцію.

Це дає додаткове уявлення про, те яким чином китайський уряд намагається сформувати образ України в китайському та міжнародному медіапросторі, та які цілі може переслідувати.

Зокрема, вивчення публікацій китайських ЗМІ демонструє, що медіа Китаю зображають Курську операцію виключно з песимістичної точки зору: "малоймовірну до успіху", "стратегічною військовою помилкою", та такою, що приречена на невдачу.

Крім цього, вони акцентують увагу на тому, що Курська операція підірвала можливість мирних переговорів, а заклики Володимира Зеленського до партнерів про надання дозволу про використання зброї західного виробництва та ситуація навколо Курської АЕС може призвести до серйозної ескалації.

Наразі, в китайських ЗМІ домінують такі основні наративи:

Наратив перший: Курська операція є військовою та стратегічною помилкою.

Наприклад, в статті китайського державного інтернет-видання при Держраді КНР "China Internet Information Center", ключовою ідеєю, є те, що Україна не змогла досягнути завдання із відволікання частини російських сил з Донецького напрямку, навпаки Росія активізувала наступ в сторону міста Покровськ, втрата якого призведе до підриву боєздатності та розриву ліній постачання українських військ, та врешті решт дасть можливість Росії досягнути мети із захоплення усієї Донецької області.

У матеріалі посилаються на проросійського професора Чиказького університету Джона Міршаймера (який внесений до "чорного списку" Центру протидії дезінформації при РНБО України), він говорить, що Україна не має достатньо людських та матеріальних ресурсів, тому наступ на Курськ є "великою стратегічною помилкою", яка прискорить поразку України. Також цитуються його слова, що російські втрати були відносно невеликими та значно меншими ніж українські.

Наратив про помилковість Курської операції співпадає з публікацією на сайті китайського державного інформаційного агентства "Сіньхуа", в якій зазначено, що Україна не змогла відволікти російські сили з Донецького напряму, які продовжують активні наступальні дії. А Україні доведеться витрачати більше сил та ресурсів для утримання території Курської області, збільшення довжини лінії фронту є проблематичним для України. Основним висновком є те, що "Курський наступ загрожує призвести до кінця української військової могутності".

Наратив про помилковість України також відповідає публікації, зробленій, китайським центральним телебаченням CCTV , в якій з цитуються російські ЗМІ та офіційні особи. Вони говорять про те, що "нанесення ударів по російських регіонах є безглуздим з військової точки зору", "російські війська просуваються вперед з більшою швидкістю", "на українську армію чекають катастрофічні втрати".

Наратив другий: Курська операція підірвала мирні переговори

В згаданій статті "China Internet Information Center" із посиланням на заяву міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, зазначено, що "переговори з Україною після вторгнення в Курську область є неможливими".

Теза про зрив мирних переговорів є ключовою в іншій статті "Сіньхуа", в якій вказується, що незважаючи на певний прогрес ЗСУ на Курському напрямку, "Україна не може повністю реалізувати свої цілі", "російські війська зміцнюють свої оборонні лінії та зберігають інтенсивність дій на інших ділянках фронту".

Як висновок зазначено, що "оскільки жодна зі сторін не вживає суттєвих заходів для деескалації, перспективи мирних переговорів у короткостроковій перспективі залишаються туманними", і "на цьому етапі Росія не вестиме діалог з Україною".

Наратив третій: Дії України призведуть до ескалації та ядерного тероризму

В цій же статті "Сіньхуа" акцентує увагу на тому, що дії України в Курській області можуть привести до подальшої ескалації. Зокрема, заява Володимира Зеленського, в якій він закликав західних партнерів "синхронізувати свою рішучість" з Україною щодо зняття обмежень на використання Україною західної зброї для нападу на російську територію, може призвести до затягування й подальшої ескалації конфлікту.

Більше того, китайські медіа, цитуючи російських офіційних осіб, так чи інакше, проводять паралелі Курської операції з ядерним тероризмом.

Зокрема, в статті китайського центрального телебачення "CCTV" поширюються заява прессекретаря МЗС Росії Марії Захарової, про те, що Україна нібито "здійснила спробу використати дрони-камікадзе для атаки на Курську АЕС, що є актом ядерного тероризму, на який МАГАТЕ повинно негайно відреагувати". Китайські медіа цитують її слова, що "Збройні сили України включили Курську АЕС до списку своїх цілей".

Крім цього, в інших публікаціях розповсюджуються слова російських посадовців про те, що Україна нібито атакує безпілотниками російське цивільне населення. Згадки про про те, що докази про "причетність України до атак на Курську АЕС" та відповідних висновків МАГАТЕ з цього приводу китайські ЗМІ не наводять.

Наратив четвертий: Україна є маріонеткою США

Менш поширений але все одно присутній є наратив про те, що Курська операція здійснювалась за прямою вказівкою західних кураторів. Зокрема, в статті китайської Sina Corporation розповсюджується заява Сергія Лаврова про те, що "Зеленський не зважився б на вторгнення в Курську область, якби це не було зроблено за вказівкою США". Крім цього, з метою посилення наративу про втручання США у конфлікт, в статті китайського видання "The Paper" акцентується увага на в'їзді до Курської області американських журналістів та бійців іноземного легіону, що нібито є "чіткими доказами причетності США до нападу України на російську територію". Зазначене відповідає згаданій вище публікації CCTV, в якій з посиланням на російське керівництво зазначено, що "Захід воює з Росією руками українців", "ЗСУ не лише використовують важке озброєння та зброю, надану країнами НАТО, а й частина їхніх бійців – це найманці з країн НАТО", "закордонні планувальники операції понесуть відповідальність".

Післямова

Аналіз тональності китайських публікацій демонструє, що загалом китайські ЗМІ посилаються як на російську, так і на українську сторону. Водночас загалом Курська операція описується песимістично для України, формує сприйняття, що вона є стратегічною помилкою, не має можливостей для розвитку успіху, не досягла своїх завдань, а втрати ЗСУ катастрофічно зростають. При цьому посилюється побоювання (із посилання на російську сторону) щодо можливої звичайної та ядерної ескалації, у зв’язку із "обстрілами українськими БПЛА Курської АЕС".

Для посилення аргументації використовуються песимістичні погляди західних експертів, зокрема відверто проросійських. Також в деяких статтях наведені відеосюжети Міноборони РФ із демонстрацією знищення української бронетехніки, фото російських біженців тощо. При цьому фото- та відеоматеріали про знищення українськими силами російського озброєння – не надаються.

Зазначене говорить про те, що китайські ЗМІ намагаються демонструвати нейтральність подачі інформації, проте загалом висвітлюють ситуацію із більш вигідного для Росії погляду. Очевидно, що Китай таким чином намагається продемонструвати, що зусилля України є марними, шкідливими та небезпечними, тому Києву варто відмовитись від військових дій та розпочати переговори з Росією.

Стаття підготовлена у рамках проєкту "China Power" New Geopolitics Research Network (NGRN)

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