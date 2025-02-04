Як отримати фінансову справедливість за втрачені життя

В перші дні повномасштабного вторгнення, коли з Херсона тікали тисячі людей, а перевізники брали за евакуацію від 3 до 90 тисяч гривень з людини, знаходились ті, хто рятував земляків безкоштовно. Одним із таких героїв був Антон Кушнір.

Антон, хоч і народився в Росії, але за 20 років життя в Україні став справжнім українцем: одружився, виховував чотирьох дітей, а з початком окупації Херсона присвятив себе порятунку інших. Він особисто врятував понад 100 людей і доставив десятки тонн гуманітарної допомоги. Антон був першопрохідцем – сміливо проїжджав через нові блокпости, спілкувався з окупантами, перевіряв маршрути й ділився важливою інформацією з іншими волонтерами.

16 травня 2022 року на новому, неперевіреному маршруті, російські військові розстріляли автівку Антона. На останньому блокпості їм не передали інформацію про рух евакуаційної колони – коли він зупинився, його просто вбили. Йому було лише 48 років.

Реклама:

Сьогодні ми розповімо про те, як родини загиблих внаслідок війни можуть отримати компенсацію від країни-агресора, і як наша організація допомагає у цьому процесі.

Механізм отримання репарацій

З 17 січня 2025 року в Україні запрацював механізм подання заявок до Міжнародного Реєстру збитків для отримання репарацій від Росії за втрату близьких (категорія А2.1 "Смерть близького члена сім'ї"). Наша організація "Місто Сили" вже допомогла родині Антона Кушніра подати одну з перших в Україні заяв за цією категорією.

Покроковий алгоритм подання заяви:

Підготовка документів: Документи, що посвідчують особу заявника

Документи, що підтверджують родинні зв'язки

Документи про смерть близької людини

Докази причинно-наслідкового зв'язку між смертю та військовою агресією Подання заяви через портал "Дія": Створення електронного підпису

Заповнення форми заяви

Завантаження необхідних документів Процес розгляду: Перевірка поданих документів Реєстром (до 30 днів)

Розгляд справи спеціальною комісією (терміни розгляду залежать від складності справи)

Прийняття рішення про призначення компенсації

Подати заяву можна за посиланням.

Заява та докази до неї будуть передані майбутній компенсаційній комісії, створення якої триває, для розгляду по суті та прийняття рішення про розмір компенсації. Статус заяви та повідомлення про хід розгляду надійдуть у кабінет "Дії" громадянина в розділ "Зверніть увагу" та на електронну пошту.

Право на подання заяви мають:

Батьки, усиновлювачі, вітчим, мачуха

Подружжя (як у законному, так і в цивільному шлюбі)

Діти, усиновлені, пасинки та падчерки

Інші члени родини (за наявності доказів близьких стосунків)

Підстави для подання заяви

Заява приймається, якщо смерть близької людини пов'язана з:

Активними бойовими діями

Обстрілами

Насильством на окупованих територіях

Викраденням чи незаконним позбавленням волі

Підривом на мінах

Катуванням

Спробою евакуації

Руйнуванням Каховської ГЕС

Гуманітарною кризою (відсутність медичної допомоги, нестача їжі, води)

Важливо розуміти, що ця категорія заяв стосується компенсації за моральні страждання. Матеріальні збитки, такі як втрата доходу, будуть розглядатися в окремих категоріях, які відкриються згодом.

Строк розгляду заяви

Наразі триває процес збору заяв, а також їхнє опрацювання для внесення до Реєстру. Розгляд заяв по суті та визначення розміру компенсації відбуватиметься майбутньою компенсаційною комісією, робота над створенням якої триває. Про всі подальші кроки щодо заяв Реєстр та Дія надішле повідомлення в кабінет громадянина в розділ "Зверніть увагу".

ГО "Місто Сили" надає безкоштовну юридичну підтримку родинам загиблих на всіх етапах подання заяви. Ми допомагаємо зібрати необхідні документи, правильно оформити заяву та супроводжуємо процес до отримання компенсації. Всім українцям, які втратили близьких через російську агресію: ми готові допомогти вам отримати компенсацію. Це не поверне життя наших героїв, але змусить агресора відповісти за свої злочини.

Євген Гілін, кандидат юридичних наук, медіатор, голова ГО "Місто сили"

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.