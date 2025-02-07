Як в Україні планують посилювати санкційну політику: аналіз законопроєкту

Наприкінці третього року повномасштабної війни Україна робить важливі кроки для зміцнення санкційної політики. Законопроєкт №12406, внесений до Верховної Ради, покликаний усунути прогалини у національному законодавстві, запровадивши кримінальну відповідальність за порушення санкцій та їхній обхід. Цей крок спрямований на підвищення ефективності санкційної системи та гармонізацію з міжнародними стандартами.

Передумови та міжнародний контекст

Протягом десяти років Закон України "Про санкції" визначав загальні принципи застосування обмежувальних заходів, однак відсутність персональної кримінальної відповідальності породжувала безкарність порушників. Правоохоронні органи були змушені кваліфікувати такі дії за іншими статтями Кримінального кодексу, наприклад, колабораціонізм або фінансування тероризму.

Насправді, кримінальна відповідальність за порушення та обхід санкцій передбачена в багатьох країнах світу – США, Великій Британії, Канаді, Японії, Швейцарії тощо. Крім того, 24 квітня 2024 року ЄС ухвалив Директиву 2024/1224 про визначення кримінальних правопорушень і покарань за обхід санкцій, якою зобов’язав усі держави ЄС імплементувати її положення до свого законодавства.

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Основні положення законопроєкту №12406

Законопроєкт №12406 пропонує наступні нововведення:

Криміналізація порушення санкцій: вводиться кримінальна відповідальність за порушення санкцій, зокрема фінансових та економічних обмежень. Термін "порушення" включає в себе невиконання санкції, неналежне виконання санкції, вчинення дій, що прямо заборонені санкцією. Перелік можливих санкцій передбачено у ст.4 Закону "Про санкції". Це може бути блокування активів, обмеження торговельних операцій, зупинення фінансових операцій, заборона укладення договорів/ вчинення правочинів тощо. Визначення обходу санкцій: окремо виділяється обхід санкцій як форма злочину, що включає дії, спрямовані на приховування активів чи уникнення санкційного контролю. Це можуть бути такі дії, як набуття активів, які належать підсанкційній особі, переміщення або зміна форми таких активів, доведення до банкрутства підприємства, щодо якого або його кінцевого бенефіціарного власника застосовано санкцію тощо. Вартісний поріг: кримінальна відповідальність настає, якщо сума порушення перевищує 3,5 тисячі євро (або еквівалент). Для товарів військового призначення поріг не застосовується. Хто розслідуватиме порушення санкцій: Розслідуванням справ по статті за порушення санкцій буде займатися Служба безпеки України. Яка відповідальність: Законопроєкт пропонує встановити таку відповідальність за порушення чи умисний обхід санкцій: для фізичних осіб – штраф до 850 тис. грн. або позбавлення волі до 6 років, для службовців та осіб, що надають публічні послуги (нотаріуси, адвокати, реєстратори, арбітражні керуючі), – штраф до 2 млн. грн. або позбавлення волі до 7 років. Якщо ж порушення чи обхід санкцій буде вчинено групою осіб, то нова стаття передбачатиме 10 років в’язниці. Відповідальність юридичних осіб: передбачені штрафи, конфіскація майна та, за потреби, ліквідація компаній, що сприяли порушенню санкцій. Екстериторіальність: оскільки порушення та обхід санкцій передбачається як тяжкий злочин, то це дозволяє переслідувати правопорушників, навіть якщо їхні дії були здійснені за межами України.

Переваги для національної та міжнародної політики

Прийняття законопроєкту №12406 матиме низку позитивних наслідків:

На національному рівні:

Запровадження прозорих правил стимулюватиме дотримання санкційного комплаєнсу. Посилення відповідальності зупинить безкарність тих, хто допомагає обходити санкції. Держава зможе конфісковувати активи порушників для економічного відновлення.

На міжнародному рівні:

Гармонізація законодавства України з правовими нормами ЄС зміцнить партнерство з країнами санкційної коаліції. З’являться можливості для обміну інформацією та ініціювання арештів закордонних активів. Конфісковані кошти можуть бути спрямовані на підтримку України у межах європейських програм.

Недоліки та ризики законопроєкту

Законопроєкт №12406 має низку переваг, проте існують і потенційні недоліки та ризики, які можуть вплинути на його ефективність та реалізацію.

Ризики недостатньої імплементації

Проблеми з гармонізацією із законодавством ЄС: Незважаючи на загальну відповідність Директиві ЄС 2024/1224, можливі неточності або спрощення в адаптації норм до українських реалій. Це може викликати юридичні конфлікти та критику з боку міжнародних партнерів.

Незважаючи на загальну відповідність Директиві ЄС 2024/1224, можливі неточності або спрощення в адаптації норм до українських реалій. Це може викликати юридичні конфлікти та критику з боку міжнародних партнерів. Недостатня підготовка органів правопорядку: Службовцям, які будуть реалізовувати положення законопроєкту, може бракувати знань або ресурсів для ефективного розслідування порушень санкцій.

Ризики для бізнесу

Комплаєнс як додатковий тягар : Нові вимоги можуть створити додаткові адміністративні та фінансові навантаження для компаній, особливо малого та середнього бізнесу, які не завжди мають ресурси для якісного дотримання санкційного законодавства.

: Нові вимоги можуть створити додаткові адміністративні та фінансові навантаження для компаній, особливо малого та середнього бізнесу, які не завжди мають ресурси для якісного дотримання санкційного законодавства. Можливість зловживань : Існує ризик, що нові положення про порушення санкцій, зокрема про відповідальність юридичних осіб, будуть використовуватись для тиску на бізнес або як спосіб недобросовісної конкуренції.

: Існує ризик, що нові положення про порушення санкцій, зокрема про відповідальність юридичних осіб, будуть використовуватись для тиску на бізнес або як спосіб недобросовісної конкуренції. Відповідальність за відсутності ефективного контролю: Дії українських підприємств, їх менеджменту, які не перебувають під санкціями, але мають у своїй корпоративній структурі підсанкційних осіб, зможуть трактуватися правоохоронними органами як порушення чи обхід санкцій, навіть якщо підсанкційний кінцевий бенефіціарний власник не має ефективного контролю над діяльністю підприємства. І кримінальне провадження по цій статті може в майбутньому використовуватися з метою тиску на бізнес, а не з метою запобігти порушенням санкційного режиму.

Технічні ризики

Невизначеність термінології: Деякі ключові поняття, як-от "обхід санкцій", можуть тлумачитися неоднозначно, що створює простір для юридичних маніпуляцій як з боку правоохоронців, так і з боку порушників.

Деякі ключові поняття, як-от "обхід санкцій", можуть тлумачитися неоднозначно, що створює простір для юридичних маніпуляцій як з боку правоохоронців, так і з боку порушників. Прогалини законодавчої техніки : В одній нормі запропонованої статті Кримінального кодексу поєднуються фактично два склади злочину: (1) порушення санкції та (2) обхід санкцій з різними формами вини: умисною та через необережність. Так, порушення санкції може бути вчинене з необережності, а обхід санкцій – тільки з прямим умислом. І при цьому покарання за порушення через необережність і умисний обхід – однакове. Порушення санкцій через необережність працівником банківської установи, нотаріусом чи реєстратором може потягнути за собою реальне ув’язнення, оскільки порушення через необережність прирівнюється до умисних дій з обходу санкцій. При застосуванні та тлумаченні цієї норми в майбутньому можуть виникнути величезні складнощі.

: В одній нормі запропонованої статті Кримінального кодексу поєднуються фактично два склади злочину: (1) порушення санкції та (2) обхід санкцій з різними формами вини: умисною та через необережність. Так, порушення санкції може бути вчинене з необережності, а обхід санкцій – тільки з прямим умислом. І при цьому покарання за порушення через необережність і умисний обхід – однакове. Порушення санкцій через необережність працівником банківської установи, нотаріусом чи реєстратором може потягнути за собою реальне ув’язнення, оскільки порушення через необережність прирівнюється до умисних дій з обходу санкцій. При застосуванні та тлумаченні цієї норми в майбутньому можуть виникнути величезні складнощі. Занижений поріг для криміналізації: Встановлення порогу в 3,5 тис. євро може призвести до непропорційного переслідування незначних порушень, що перевантажить судову систему.

Екстериторіальність і міжнародна співпраця

Обмеженість міжнародних механізмів: Попри впровадження екстериторіальності, ефективна співпраця з міжнародними партнерами може бути ускладнена через різницю в підходах до санкційного законодавства.

Попри впровадження екстериторіальності, ефективна співпраця з міжнародними партнерами може бути ускладнена через різницю в підходах до санкційного законодавства. Залежність від політичної волі інших країн: Арешт активів або взаємодія з міжнародними органами можуть залежати від політичної ситуації в країнах-партнерах.

Ризики політизації та порушення права на захист

Вибіркове правозастосування : У разі відсутності незалежності судів і правоохоронних органів законопроєкт може використовуватись для політичного переслідування або боротьби з неугодними суб’єктами.

: У разі відсутності незалежності судів і правоохоронних органів законопроєкт може використовуватись для політичного переслідування або боротьби з неугодними суб’єктами. Відповідальність адвокатів: Пропонована стаття 114-3 Кримінального кодексу передбачає відповідальність за порушення чи обхід санкцій в тому числі для адвокатів. Це несе в собі значні ризики, що ця норма може в майбутньому використовуватись для тиску на адвокатів чи з метою відсторонення адвоката від справи. Надання правової допомоги підсанкційній особі може тлумачитись як порушення чи обхід санкцій. Це може призвести до порушення конституційного права на правничу допомогу.

Інші ризики

Форма вини . Доведення форми вини (умисел чи необережність) – це непроста задача при розслідуванні злочинів. Про те, чи діяла особа умисно чи з необережності, можуть свідчити різні обставини: наприклад, посада та кваліфікація особи, чи повинна вона була перевірити клієнта або контрагента щодо наявності санкцій, чи була в особи можливість такої перевірки, чи були укладені угоди/контракти на звичайних ринкових умовах тощо. Саме тому роль санкційного та кримінально-правового комплаєнсу угод та контрагентів дуже значно зростає. Адже на кону не лише економічні інтереси, а й особиста свобода посадових осіб та власників підприємств. В той же час, якщо стаття буде прийнята у запропонованій редакції, то різниці, чи порушення відбулося умисно чи через необережність, звичайно, не буде.

. Доведення форми вини (умисел чи необережність) – це непроста задача при розслідуванні злочинів. Про те, чи діяла особа умисно чи з необережності, можуть свідчити різні обставини: наприклад, посада та кваліфікація особи, чи повинна вона була перевірити клієнта або контрагента щодо наявності санкцій, чи була в особи можливість такої перевірки, чи були укладені угоди/контракти на звичайних ринкових умовах тощо. Саме тому роль санкційного та кримінально-правового комплаєнсу угод та контрагентів дуже значно зростає. Адже на кону не лише економічні інтереси, а й особиста свобода посадових осіб та власників підприємств. В той же час, якщо стаття буде прийнята у запропонованій редакції, то різниці, чи порушення відбулося умисно чи через необережність, звичайно, не буде. Блокування діяльності компанії, що підозрюється у порушенні санкцій. Доведення вини може затягнутися на довгий час. Чи зможе компанія вести господарську діяльність, якщо розпочато провадження? Така компанія формально зможе вести господарську діяльність, але її активи, рахунки можуть бути арештовані за клопотанням слідчого чи прокурора, і тоді її діяльність фактично буде заблоковано. Тим більше, що у 2024р. були скасовані будь-які строки, протягом яких могло здійснюватися розслідування у так званих "фактових" справах (тобто справи, в яких жодній особі не повідомлено про підозру). Тобто такі "фактові" справи тепер можуть розслідуватися вічно. А зараз на розгляді Верховної Ради знаходиться також законопроєкт, який пропонує скасувати строки в кримінальних провадженнях, де підозра вже була вручена.

Рекомендації для мінімізації ризиків

Як покращити законопроєкт та мінімізувати означені вище ризики:

Навчання та забезпечення органів правопорядку: Організувати спеціалізоване навчання для слідчих і суддів, які займатимуться справами про порушення санкцій. Чітке визначення термінів в законі: Уточнити в законопроєкті ключові поняття для уникнення правових прогалин. Пропорційність покарань: Переглянути вартісні пороги та диференціювати відповідальність залежно від тяжкості порушення та форми вини (умисел чи необережність). Впровадження санкційного та кримінально-правового комплаєнсу на підприємстві: Для того, щоб запобігти або зменшити ризики притягнення до кримінальної відповідальності за порушення санкцій для окремо взятого бізнесу, на підприємствах необхідно вводити процедури OSINT та санкційного комплаєнсу. Санкційний комплаєнс – це система правил і процесів, які забезпечують дотримання компанією законодавства про санкції та дозволяють запобігти порушенням. OSINT – це отримання та аналіз інформації з відкритих джерел. Ну і звичайно, не забути звернутися до кваліфікованого адвоката))

Законопроєкт №12406 – це важливий крок на шляху до посилення санкційної політики України та інтеграції з європейськими стандартами. Завдяки впровадженню нових правил Україна стане прикладом для партнерів, забезпечить дієву боротьбу з порушеннями санкцій і зміцнить свій економічний суверенітет у складних умовах війни. В той же час врахування вказаних ризиків і недоліків дозволить зробити законопроєкт більш збалансованим та ефективним у боротьбі з порушеннями санкційного режиму.

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