Боротьба з корупцією: європейський контекст і українська реальність

Антикорупційна інфраструктура України, до якої належить Вищий антикорупційний суд (ВАКС), часто стає об'єктом гострих дискусій. Одні бачать у ній знаряддя боротьби з корупцією, інші критикують за можливий обвинувальний ухил.

Скільки насправді виправдувальних вироків виносить ВАКС? Як ці показники співвідносяться з європейською практикою? І чи відповідають вони суспільному запиту на справедливість? Розглянемо актуальну статистику, а також виклики, з якими стикається суд, прагнучи дотримуватись принципу верховенства права.

Між стереотипами та реальністю

У вересні 2021 року Вадим Валько підрахував кількість та процентний відсоток виправдувальних вироків, які виносяться Вищим антикорупційним судом:

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"Досить часто можна зустріти твердження про те, що Вищий антикорупційний суд створено тільки для того, щоб саджати. Однак статистика говорить дещо інше: відсоток виправдувальних вироків у ВАКС як суді першої інстанції становить 13,3 %, тоді як у схожих справах по всіх судах України ще 2018 року цей показник був на рівні 7,67%. І хоча до окремих виправдувальних вироків ВАКС є чимало запитань, але твердження про обвинувальний ухил суду виглядають голослівними".

13 червня 2024 року відбувся XII Міжнародний судово-правовий форум, під час якого разом із представникам антикорупційних органів, суддями та адвокатами було розглянуто актуальні питання, гострі проблеми та шляхи їхнього вирішення. На цій події суддя-спікер ВАКС озвучила статистику вироків, з яких 8-9% саме виправдувальні.

Від полеміки до цифр

Давайте рахувати разом. Станом на лютий 2024 року статистика виглядає так: вироків всього винесено 243.

Виправдувальних вироків (які виправдувальні, а не закриті за строками), а саме за недоведеністю складу злочину в діях особи або в зв'язку з недоведеністю вчинення особою кримінального правопорушення – 9 (тут не враховані ті, що на розгляді Апеляційної Палати ВАКС). Це 3,7 %.

Всі ж розуміють, що значна кількість виправдувальних вироків може бути не лише показником "пом'якшення" судової практики, а й демонстрацією верховенства права та поваги до презумпції невинуватості?

Ще гірше виглядає картина з клопотаннями сторони обвинувачення, а саме про обрання запобіжного заходу або здійснення спеціального досудового розслідування.

Так, зокрема, оскільки клопотань про обрання запобіжних заходів надходить безліч, для аналізу був взятий лише 1 місяць – листопад 2024 року, в якому ВАКС було розглянуто 90 клопотань про обрання або продовження запобіжних заходів, з яких 6 повернуто прокурору, а в двох випадках – відмовлено.

Стосовно надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування, згідно з даними Єдиного державного реєстру судових рішень ВАКС було винесено 25 ухвал про задоволення клопотань сторони обвинувачення, лише в одному випадку в задоволенні клопотання було відмовлено.

Наведені вище дані свідчать про достатньо серйозний сумнів в відсутності обвинувального ухилу в діях слідчих суддів ВАКС.

Що в Європі

Для порівняння, в деяких європейських країнах виправдувальні вироки становлять значну частину загальної кількості справ. У країнах Західної Європи судові процеси щодо корупції часто завершуються засудженнями, але з огляду на складність розслідувань і високі стандарти доказів, частка виправдувальних вироків може бути значною. Наприклад, у Німеччині цей показник у 2022 році складав близько 15%, а у Франції — приблизно 10%.

У Східній Європі частка виправдувальних вироків є вищою (приблизно 30–50%), але тут це пояснюється слабкими судовими системами, політичним впливом і недостатньою прозорістю антикорупційних процесів.

Каральний механізм чи гарант справедливості?

Звісно, систему загалом неможливо оцінювати за кількістю виправдувальних вироків. Однак бентежить інше:

На конференції "5 років ВАКС - від ідеї до спроможності" Директор НАБУ Семен Кривонос побажав "наступні 5 років щоб середній термін вироків обвинувальних ВАКС був від п’яти до восьми, за особливо тяжкі злочини точно. … З моменту створення ВАКС це новий подих антикорупційної інфраструктури, до якої ви [ВАКС та АП ВАКС – уточнення автора] себе категорично не хочете відносити, але ми точно вважаємо, що ви є частиною антикорупційної інфраструктури, так принаймні нас сприймає українське суспільство, тому що кожен з наших органів створений як категорична відповідь на суспільний запит на справедливість. Це - наша основна мета".

Вищий антикорупційний суд, за задумом, має бути незалежним судовим органом, однак на практиці його часто розглядають як складову карального антикорупційного механізму разом із НАБУ, НАЗК та САП. Це призводить до змішування функцій виконавчої та судової влади, що суперечить принципам демократії та незалежності судової гілки.

Дуже хотілося б, щоб справедливість, про яку говорить Директор НАБУ, відповідала принципу справедливого судочинства, гарантованого Конвенцією про захист прав людини та основоположних свобод, яка є частиною національного законодавства.

Підсумуємо

Щойно ми разом з вами виявили кілька важливих проблем, які потребують уваги.

По-перше, ВАКС включає у свою статистику виправдувальних вироків також ті випадки, коли справи були закриті через сплив строків давності. Це створює викривлену картину ефективності системи, адже такі вироки не є наслідком встановлення невинуватості обвинуваченого, а лише процедурною необхідністю. Такий підхід може вводити в оману як суспільство, так і міжнародну спільноту щодо реального стану справ у судовій системі України.

По-друге, вчергове наголосимо, що судова влада має стояти осторонь від правоохоронних органів, забезпечуючи об’єктивний розгляд справ, а не слугувати продовженням їхньої діяльності. Подібне змішування не лише підриває довіру до суду, але й створює ризики порушення стандартів справедливого судочинства.

Авжеж, тут перелік проблем не вичерпується. Але почати з чогось треба, чи не так?

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