Особливості військового рекрутингу у 14 окремому полку безпілотних авіаційних комплексів

Більшість цивільних часто сприймають військову службу лише через призму бойових дій – атак, захисту позицій, знищення техніки чи об’єктів логістики ворога. Але це лише верхівка айсберга. Щоденна діяльність армії значно ширша і складніша, ніж здається ззовні.

Військовий механізм – це не лише солдати на передовій, що виконують бойові завдання, а й складна система підтримки, яка забезпечує їхню ефективність. Кожна успішна місія залежить від сотень спеціалістів, які працюють за її лаштунками: інженерів, логістів, зв’язківців, водіїв, медиків та багатьох інших. Без їхньої чіткої координації і взаємодії жодна операція не буде успішною.

14 окремий полк БпАК – один з найбільш технологічних підрозділів Збройних сил України. Наші бійці працюють майже з усіма безпілотними літальними системами, що існують в світі, і наносять удари по силам ворога, як неподалік від лінії фронту, так і в глибині ворожого тилу. Командир нашого полку "Чарлі" почав свій бойовий шлях ще у 2014 році, і його досвід – це основа для численних новацій у плануванні бойових дій і роботі структур полку, та зокрема для вимог, які ми ставимо до наших рекрутів.

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Особливість 14-го окремого полку – використання далекобійних безпілотних систем (так званих deep strike-дронів), які уражають ворожі об’єкти на відстані до 2 тисяч кілометрів від лінії фронту та послаблюють ворога на стратегічному рівні. Інженери та програмісти, що працюють по напряму R&D (Research & Development – дослідження та розробка), модернізують існуючі безпілотні системи та розробляють власні проєкти. Тому розбудова полку триває за трьома ключовими напрямками: бойові, інженерно-технічні та підрозділи забезпечення. Всі вакансії ми розподіляємо саме між цими трьома напрямками.

Як відбувається рекрутинг

Підхід до рекрутингу у військовій сфері суттєво відрізняється від цивільного. Зокрема, між тим, як з’явилася вакансія і моментом, коли її може закрити рекрут, існує великий часовий проміжок, у якому ситуація може змінитися. Змінюються оперативні потреби, відбуваються внутрішні зміни у структурі підрозділу, рухається лінія фронту, тоді як мобілізація – це процес, а не моментальна подія.

Тому замість того, щоб фокусуватися на закритті окремих вакансій, ми створюємо постійний потік кандидатів, аналізуємо їхні навички та пропонуємо відповідні позиції. Якщо кандидат нас зацікавив, але посад для нього наразі немає, ми ставимо його у резерв і повертаємося коли маємо що запропонувати.

Один із ключових елементів нашої ціннісної пропозиції для рекрутів і дуже важливий для полку принцип – надавати кандидатам можливість обрати напрямок, у якому вони зможуть реалізувати свої навички і таланти. Якщо людина має суттєвий досвід за фахом у цивільному житті – водій, механік, інженер чи програміст – або інші корисні навички, ми пропонуємо напрямок служби згідно її компетенцій і супроводжуємо її доки вона не встане на відповідну або схожу посаду.

Наведу конкретний приклад. Якщо людина обирає напрямок водія, ми гарантуємо, що вона виконуватиме обов’язки саме за цим напрямком. Перш ніж встати на посаду в підрозділі, кандидат має пройти базову військову підготовку, яка триває 50 днів. За цей час в підрозділу можуть змінитися потреби, і замість водія вантажівки може знадобитися водій паливозаправника. Але долучившись до підрозділу, цей військовослужбовець все одно буде працювати на суміжній та близькій його фаху посаді.

Відбираємо кандидатів ми доволі суворо, навіть на умовно базові посади – оскільки завжди є ймовірність, що їм доведеться виконувати ширше коло обов’язків. Претендент на посаду водія має не лише вміти керувати транспортом, а й знати, як оперативно усувати дрібні несправності або діагностувати проблему, давати чіткі завдання ремонтному відділу. Бували випадки, коли командири відмовляли кандитатам саме через відсутність в них додаткових навичок.

Більш дотичний до спеціалізації полку приклад: інженери-конструктори, які працюють над модифікаціями безпілотних систем, повинні володіти програмами на кшталт SolidWorks чи AutoCAD і мати ґрунтовні знання у сфері аеродинаміки та матеріалознавства. Інженери-зв’язківці, які забезпечують роботу дронів, мають бути експертами у радіозв’язку та розуміти принципи роботи складних електронних систем. Знайти таких спеціалістів як на військову, так і на цивільну посаду – непросте завдання.

Окрім професійних навичок ми завжди оцінюємо мотивацію кандидатів. Навіть якщо людина має чудову кваліфікацію, але не дуже чітку мотивацію, ми зазвичай схиляємося до того, щоб їй відмовити. Причина проста: невмотивована людина скоріш за все не буде ефективно реалізовувати свою кваліфікацію на місці служби, тож користі нашому полку від неї, на жаль, не буде.

Як сконтактувати з полком

Головні канали контакту 14-го окремого полку БпАК з рекрутами – сайти з пошуку роботи, зокрема LobbyX Army, Work.ua та Robota.ua. Дуже круто працюють LobbyX та Work.ua, генерують найбільшу кількість відгуків: близько 22% дає LobbyX, близько 21% – Work.ua.

Крім сайтів, у нас є соціальні мережі, які генерують переходи на наш сайт – Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Telegram-канал. Над ними працює медійний відділ полку, який також забезпечує нам публікації у регіональних, всеукраїнських та закордонних ЗМІ. Беремо участь в івентах, які організовують Сили безпілотних систем. Прямо зараз реалізуємо комунікаційний проєкт із територіальними громадами, де одним із пунктів є якраз питання рекрутингу. Ще залучаємо людей через зовнішню рекламу – бігборди, лайтбокси, рекламу у медіа.

Ще один канал рекрутингу, який добре працює – внутрішні рекомендації. З минулої осені запрацювала система переведень через додаток "Армія+", і тепер військовослужбовці з інших підрозділів можуть долучитися до полку за рекомендацією від наших бійців. Плюси цього каналу в тому, що так до полку потрапляють досвідчені на конкретних напрямках спеціалісти, які до того ж працюватимуть разом із своїми побратимами і посестрами – це позитивно впливає на ефективність полку та атмосферу в ньому.

Оскільки у 14-му окремому полку високий рівень відсіву, деякі канали долучення, якими активно користуються цивільні рекрутери, ми не застосовуємо – через них ми не можемо проконтролювати кваліфікацію рекрутів, або ж вони просто неефективні у нашому випадку. Візьмімо центри зайнятості: пункт постійної дислокації нашого полку розташований в одній із прифронтових областей, і я зв’язався з усіма місцевими центрами зайнятості, надав наші вакансії. Але у центрах зайнятості майже не реєструються чоловіки – переважно лише ті, хто не підлягає мобілізації.

Інша справа – центри рекрутингу української армії, яких по Україні вже десь близько 40. З ними працювати дуже зручно, бо у них єдина база. Ми з ними також налагодили комунікацію, надали наші вакансії, вони розмістили їх у своїй базі. Вже отримали відгуки із різних регіонів від охочих долучитись до нашого полку. Зараз активно розвиваємо цей канал, надаємо свою поліграфічну продукцію – плакати, буклети – щоб люди наочно могли бачити, хто ми є і чим особливі.

Із ТЦК ми тривалий час не співпрацювали. Всі ТЦК наразі підпорядковуються Сухопутним військам і працюють насамперед над закриттям планів по мобілізації для сухопутних бригад. Однак нещодавно ми все ж налагодили взаємодію: при кожному ТЦК є рекрутинговий відділ, який працює з громадянами, що хочуть долучитися до Збройних сил за контрактом. Ми надаємо їм інформацію про наш полк, поліграфічну продукцію, домовляємося, щоб вони пропонували наш полк рекрутам, які підходять під наш профіль. Ця взаємодія вже дає результат.

З якими проблемами стикаються охочі мобілізуватися у підрозділ

Поширена проблема, що виникає в процесі мобілізації до підрозділу – порушення правил військового обліку. Згідно з чинними правилами, військовозобов’язані мають кожні пів року або рік (залежно від статусу) проходити ВЛК, а на руках у них мають бути оновлені військово-облікові документи. Ми не відмовляємо людям в такій ситуації, але попереджаємо, що під час мобілізації та проходження ВЛК треба отримати оновлений військово-обліковий документ у ТЦК. Можливо, там доведеться сплатити штраф. Ми можемо прийняти рекрута до підрозділу тільки з висновком ВЛК та оновленим військово-обліковим документом.

Інколи нам телефонують вже мобілізовані люди, які перебувають в ТЦК чи проходять базову підготовку, але хочуть приєднатися до нашого підрозділу – у таких випадках ми відмовляємо. По-перше, процес рекрутингу до нашого полку, від відгуку на вакансію до погодження кандидата командиром, займає мінімум тиждень – у вже мобілізованих людей банально немає стільки часу. По-друге, мобілізовані часто ще в ТЦК закріплюються за певним підрозділом, тож існують певні складнощі з тим, щоб долучити їх до нас. Ми завжди наголошуємо: краще заздалегідь обрати своє майбутнє самостійно, аніж чекати, поки настане критичний момент і це хтось зробить за вас.

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Рекрутинг, тим паче у військовому контексті – це не швидкий процес, до організації якого треба докласти зусиль. Але ми раді, що наша інтенсивна робота вже дає хороший результат. Нещодавно 14 окремий полк БпАК посів четверте місце за кількістю мобілізованих до підрозділу рекрутів серед усіх підрозділів Збройних сил, включно з великими відомими бригадами зі значно більшими ресурсами, ніж є у нас.

Наш рекрут – це людина, яка свідомо обирає службу в 14-му окремому полку. Примусова мобілізація – не наш підхід. Ми створюємо умови, за яких кожен військовослужбовець може максимально розкрити свій потенціал і зробити внесок у спільну мету. У цьому полягає наше головне завдання – формувати підрозділ, який складається з мотивованих і кваліфікованих фахівців.

Якщо ви хочете долучитися до 14-го окремого полку, заповніть заявку на нашому сайті, і ми з вами зв’яжемося. На сайті також доступний актуальний перелік вакансій у полку.

Юрій Удод, керівник рекрутингового підрозділу 14 окремого полку БпАК (Сили Безпілотних Систем)

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