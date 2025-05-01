Виклики документування війни: як захистити факти від перетворення на "фейки"?

Незважаючи на те, що війна росії проти України досі триває, фахівці та ЗМІ уже цілком виправдано говорять, що вона є однією із найбільш задокументованих в історії людства. Водночас, московські та промосковські дієвців, а також потужна рашистська пропаганда продовжують виправдовувати військове вторгнення, а також мають на меті спотворити факти про його передумови та перебіг. Тож спробуємо розібратися, які виклики сьогодні існують у сфері документування і які завдання в ній варто визнати пріоритетними.

Коротко про фактичний стан справ

Від початку російсько-української війни у 2014 році, десятки, якщо не сотні, різних організацій та дієвців документують події, що із нею пов’язані. Йдеться як про фізичних і юридичних осіб в межах України (органи влади, спеціалізовані відомчі підрозділи та центри, правозахисні організації, наукові установи, окремі фахівці), так і про численні міжнародні організації (структури ООН, моніторингові місії, дослідники, некомерційні організації, різноманітні спільноти правників та радників).

Аналізуючи проєкти та ініціативи, які працюють із фіксацією важливої інформації, подій та даних про російсько-українську війну, можна констатувати, що вони надзвичайно різноманітні за формою і охоплюють дуже широке тематичне поле. Йдеться про спектр, в якому є практично все – від офіційних реєстрів і юридичних процесуальних документів, створених, наприклад, в рамках кримінальної юстиції; до мистецьких, історичних та публіцистичних матеріалів, які цілком відповідають більш загальному поняттю "документ епохи".

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Якщо вдаватися до спроб класифікації, то вже зараз можна виділити щонайменше дев’ять видів документування (в залежності від специфіки процедур відбору, створення, верифікації, збереження інформації, що властиві різним сферам діяльності):

юридичне документування , наприклад, у вигляді процесуально значимих документів (свідчення для майбутніх судів, відібрані за процедурами передбаченими КПК чи вимогами міжнародних судових інстанцій, протоколи допитів, зізнання, висновки експертиз та спеціалістів, загалом матеріали справ тощо);

, наприклад, у вигляді процесуально значимих документів (свідчення для майбутніх судів, відібрані за процедурами передбаченими КПК чи вимогами міжнародних судових інстанцій, протоколи допитів, зізнання, висновки експертиз та спеціалістів, загалом матеріали справ тощо); історичне документування , яке передбачає створення хронологій чи запис інтерв’ю очевидців чи учасників подій, наприклад, за допомогою спеціальних опитувальників, у відповідності до методології усноісторичних досліджень;

, яке передбачає створення хронологій чи запис інтерв’ю очевидців чи учасників подій, наприклад, за допомогою спеціальних опитувальників, у відповідності до методології усноісторичних досліджень; публіцистичне документування , що є фактично створенням та публікацією тематичних матеріалів про події та учасників війни у відповідності до стандартів журналістики (інтерв’ю, репортажі, огляди подій, журналістські розслідування, аналітичні статті тощо);

, що є фактично створенням та публікацією тематичних матеріалів про події та учасників війни у відповідності до стандартів журналістики (інтерв’ю, репортажі, огляди подій, журналістські розслідування, аналітичні статті тощо); мемуаристика, написання щоденників, описів подій та створення інших видів его-документів як форми запису людиною власного досвіду переживання війни;

як форми запису людиною власного досвіду переживання війни; фото, відео, аудіо документування за допомогою фіксації подій, досвіду людей та/чи об’єктивної реальності війни як професійними фотографами, операторами, режисерами (сюди також можна віднести створення документальних фільмів), так і аматорами. До цього виду також можна віднести і документування перебігу конфлікту за допомогою супутникових знімків;

за допомогою фіксації подій, досвіду людей та/чи об’єктивної реальності війни як професійними фотографами, операторами, режисерами (сюди також можна віднести створення документальних фільмів), так і аматорами. До цього виду також можна віднести і документування перебігу конфлікту за допомогою супутникових знімків; мистецьке документування , яке зосереджується на осмисленні та збереженні результатів роботи митців та/чи кураторів, які творять артефакти (музику, спектаклі, художні твори, книги тощо), через які оповідають про окупантів, про учасників та учасниць бойових дій (жертв, свідків), відображають події війни, або пов’язані з явищами контекстуально-семантично близькими до неї (сюди також можуть належати якісні виставки чи арт-проєкти про війну);

, яке зосереджується на осмисленні та збереженні результатів роботи митців та/чи кураторів, які творять артефакти (музику, спектаклі, художні твори, книги тощо), через які оповідають про окупантів, про учасників та учасниць бойових дій (жертв, свідків), відображають події війни, або пов’язані з явищами контекстуально-семантично близькими до неї (сюди також можуть належати якісні виставки чи арт-проєкти про війну); збереження, оцифрування та/чи архівування офіційних та неофіційних документів (доповідей, звітів, рапортів тощо) військових, адміністративних, розпорядчих та інших видів документів, які були створені під час війни та в контексті її перебігу органами влади, військового управління, правопорядку тощо й містять значущу інформацію щодо неї;

офіційних та неофіційних документів (доповідей, звітів, рапортів тощо) військових, адміністративних, розпорядчих та інших видів документів, які були створені під час війни та в контексті її перебігу органами влади, військового управління, правопорядку тощо й містять значущу інформацію щодо неї; створення тематичних цифрових та інтерактивних джерел чи проєктів про війну на основі перевіреної інформації, наприклад, баз даних, таймлайнів, списків, переліків, літописів, хронік, аналітичних моделей на основі штучного інтелекту та геоінформаційних систем, які містять узагальнену, ієрархізовану та/чи в інший спосіб впорядковану інформацію про події війни, її учасників, жертв, вчинки окупантів, спротив українців тощо;

на основі перевіреної інформації, наприклад, баз даних, таймлайнів, списків, переліків, літописів, хронік, аналітичних моделей на основі штучного інтелекту та геоінформаційних систем, які містять узагальнену, ієрархізовану та/чи в інший спосіб впорядковану інформацію про події війни, її учасників, жертв, вчинки окупантів, спротив українців тощо; створення за результатами наукової, аналітичної чи іншої дослідницької роботи спеціальних чи комплексних документів/звітів, кількісних та якісних досліджень (соціологічних, демографічних, культурологічних, релігієзнавчих, криміналістичних, пам’яткоохоронних тощо), що відображають частину об’єктивного перебігу війни, характеристики її сторін та учасників, реалії життя цивільних та/чи військових під час неї тощо.

Всі представлені вище види документування у своїй сукупності дозволяють нам отримати більш-менш цілісне та релевантне уявлення про війну. Саме завдяки цим масивам матеріалів у майбутньому дослідники та юристи будуть її вивчати, аналізувати, або, наприклад відшуковувати російських воєнних злочинців. Результати такого різнопланового документування також критично важливі для кримінальної та адміністративної юстиції, перехідного правосуддя (для всіх його компонентів, але особливо для забезпечення права на правду), відновлення та збереження національної пам’яті, історичних та культурологічних досліджень тощо.

Щоб зрозуміти строкатість, видову та тематичну різноманітність того, що вже задокументовано, достатньо проглянути лише побіжний список реалізованих в Україні проєктів, продуктів, платформ та ініціатив:

Це далеко не повний перелік дієвців та продуктів, адже в ньому, наприклад, не йдеться про матеріали, створені низкою правоохоронних органів в рамках розслідувань, що за своїм процесуальним статусом є непублічними і стануть доступними широкій громадськості лише з часом.

Важливо також зауважити, що значна частина організацій, які займаються документуванням, вже утворили коаліції для співпраці та взаємодії у притягненні до відповідальності РФ за повномасштабну агресію проти України і пов’язані із нею порушення прав людини. Наприклад, йдеться про ініціативу "Розірвати коло безкарності за воєнні злочини Росії" (стисла назва "Трибунал для Путіна") та коаліцію "Україна. 5 ранку".

Окремі виклики та проблеми

Завдяки зусиллям ініціативних людей та організацій, правозахисників та правоохоронців з України та інших країн, наразі ми дійсно маємо безпрецедентно різноманітний та багатий масив інформації, документів та даних про війну. Цілком ймовірно, що все це дозволяє стверджувати, що російсько-українська війна є однією із найбільш задокументованих війн в історії людства. Але чи така ситуація неодмінно збережеться?

Існує щонайменше три серйозні виклики збереженню напрацювань в сфері документування, що ми сьогодні маємо: відсутність послідовної та цілісної державної стратегії в сфері документування (із цим також пов’язана відсутність інтегрального державного актора у цій сфері); агресивна і ефективна російська система фальсифікації, дискредитації та пропаганди; загалом вразливий та часом непостійний характер ключових ініціатив та проєктів недержавних дієвців у сфері документування.

Щодо першого виклику, то станом на сьогодні ані в Офісі Президента України, ані в системі органів влади, ані в правоохоронній системі не існує особи, органу чи механізму, що забезпечували б послідовно аналіз, взаємодію, координацію, гармонізацію, посилення чи підтримку ініціатив та проєктів у сфері документування. Хоча за формальними ознаками цими процесами могло б опікуватися одне із міністерств, що має пряму або дотичну до цього функцію (міністерство культури і стратегічних комунікацій, міністерство юстиції, міністерство внутрішніх справ, міністерство відновлення або міністерство національної єдності), або один із правоохоронних органів, але на практиці жоден із них таку роботу не здійснює. Вищеозначене у поєднанні із відсутністю прийнятої загальнодержавної стратегії та плану дій у сфері документування подій російсько-української війни, загрожує цілісності збереження та повноти інформації про неї, а також необхідно призведе до ускладнення або втрати доступу громадян і державних органів до такої інформації, або до її частини в майбутньому.

Щодо другого виклику, то про небезпеку московських зусиль із спотворення дійсності, а також про ті ресурси, що окупанти витрачають на fake news і переписування історії всім добре відомо. Лише за відкритими даними в 2025 році вони планують витратити понад 500 млн доларів на пропаганду, що також позначиться на кратному зростанні інфраструктури брехні, розширить ворожі заходи із очищення кіберпростору від доказів їх злочинів, а також призведе до збільшення кількості проєктів, направлених на поширення недостовірних версій подій, підроблення свідчень та зміну чутливих для них матеріалів.

Мета московитів полягає не просто у створенні фейків, дискредитації достовірної інформації чи викривленні фрагментів історії, а в цілісному фальсифікуванні чи релятивізації реальності. Одним із найпоширеніших інструментів такої "роботи" є захаращення простору численними абсурдними та малоймовірними версіями, які розповсюджуються на рівні із правдою і мають на меті збити з пантелику будь-кого, хто хотів би розібратися в подіях. Вочевидь, що за таких умов будь-який формат можливого перемир’я чи припинення вогню ознаменує посилення агресивності ворожої пропаганди, збільшення кількості інформаційно-психологічних та дискредитаційних операцій проти українського та європейського інформаційних просторів.

Щодо третього виклику, то за останні пів року низка документаційних та правозахисних проєктів втратив грантову підтримку і просто не може забезпечити роботу на належному рівні. Другі переорієнтувалися на допомогу потерпілим і створення інформаційних продуктів й бажають передати зібрані дані на зберігання, треті продовжують збір матеріалів, але зацікавлені в їх переупорядкуванні та наданні офіційного статусу. Значна частина ініціатив зацікавлена у створенні надійних захищених серверів, на яких можна продублювати свої колекції і зберігати як back-up (фактично як резервне сховище). Інші потребують місця і допоміжного персоналу, щоб окрім збереження/архівування могла діяти постійна точка доступу через яку із матеріалами зможуть ознайомлюватися слідчі, прокурори, журналісти чи історики. Паралельно із тим, у державному секторі видатки на гуманітарні та культурні ініціативи, зокрема і пов’язані із документуванням, скоротилися. В цих умовах зростають ризики фрагментації задокументованої інформації, часткової втрати багаторічних напрацювань фахових команд та інституційної пам’яті про джерела і походження матеріалів, а також може знижуватися загальний фаховий рівень спільноти документаторів (зокрема, через можливий перехід частини з них на роботу в інші сфери).

Варіанти рішень

Ключовими факторами покращення ситуації у цій сфері може слугувати:

прийняття відповідних стратегічних державних документів та планів дій у сфері документування подій війни; інфраструктурне та ресурсне підсилення екосистеми документування. Це може бути зроблено за допомогою запровадження цільових грантів та програм (вочевидь, що переважно за кошти міжнародних донорів), направлених на посилення спроможності інституцій та проєктів, які працюють у сфері документування, а також на посилення їх взаємодії між собою; створення проєкту (державного або державно-приватного), що забезпечить постійне збереження всіх документів та інших важливих матеріалів про українську війну за незалежність від росії. Йдеться про свого роду Національний депозитарій (або архів) документів війни, в якому всі зацікавлені організації зможуть за потреби зберігати свої матеріали, надати ширший доступ до них громадянам (там де це доцільно, потрібно і виправдано), а також отримати для них певний офіційний статус, наприклад, як частини Національного архівного фонду.

Якщо зупинитися на останньому пункті детальніше, то з огляду на вразливість як державних так і недержавних інституцій (кадрові, політичні, фінансові, безпекові та інші труднощі), нагляд і управління таким важливим проєктом має здійснюватися не одним державним органом чи одною громадською організацією, а, наприклад, коаліцією перевірених, зацікавлених і досвідчених дієвців. Це могло б гарантувати довіру до ключових процесів – збереження, надання доступу, захисту від несанкціонованого використання та компроментації, залучення ресурсів для розвитку тощо.

Діалог із створення робочої архітектури такого депозитарію документів чи архіву мають направляти фахівці-практики, представники ініціатив та проєктів, які протягом тривалого часу займаються документуванням війни, правозахисною діяльністю та вже продемонстрували видимі результати. Крім того, в дизайнуванні такого процесу важлива участь профільних державних інституцій, наприклад, Офісу Генерального прокурора, Державної архівної служби, Українського інституту національної пам’яті, Представництва Президента України в АР Крим, що належать до переліку небагатьох публічних акторів, які мають досвід та компетенції у відповідних питаннях.

Замість висновків

Уже всім очевидно, що московський режим не зміг досягти поставлених перед повномастабним вторгненням військових задач, відтак у наступні роки він з великою ймовірністю посилить заходи із фальсифікації реальності, дискредитації та знищення джерел об’єктивної інформації, переписування історії, а також намагатиметься нашкодити українській інфраструктурі документування (напряму чи через агентів впливу). Відтак системні заходи держави та незалежних акторів, направлені на продовження документування, посилення його екосистеми, запуск захищеної та децентралізованої мережі збереження результатів документування стануть ключовими факторами національної стійкості, забезпечення справедливого миру та невід’ємним елементом перехідного правосуддя (зокрема і в контексті забезпечення права на правду, репарацій та компенсацій), особливо на етапі припинення бойових та інтенсифікації відбудови України.

Антон Дробович, керівник Центру прав людини те меморіалізації війни Київської школи економіки

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